ΕΛΣΤΑΤ: Μικρή μείωση 0,7% στα τροχαία ατυχήματα τον Απρίλιο - 35 οι νεκροί

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα προσωρινά1 στοιχεία της έρευνας για τα «Οδικά Τροχαία Ατυχήματα», μηνός Απριλίου 2026. Ειδικότερα, τα Οδικά Τροχαία Ατυχήματα που συνέβησαν σε ολόκληρη τη Χώρα και προκάλεσαν τον θάνατο ή τον τραυματισμό ατόμων, μειώθηκαν κατά 0,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025 (815 τον Απρίλιο του 2026, έναντι 821 τον Απρίλιο του 2025).

Από τα παθόντα πρόσωπα των οδικών τροχαίων ατυχημάτων, καταγράφηκαν 35 νεκροί, 44 βαριά τραυματίες και 897 ελαφρά τραυματίες, έναντι 42 νεκρών, 54 βαριά τραυματιών και 971 ελαφρά τραυματιών τον Απρίλιο του 2025, παρουσιάζοντας μείωση σε νεκρούς κατά 16,7%, κατά 18,5% σε βαριά τραυματίες και κατά 7,6% σε ελαφρά τραυματίες.