Ώρες κοινής ησυχίας: Κυρώσεις για θόρυβο και ενόχληση κατά τη χειμερινή περίοδο

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Από 1η Οκτωβρίου βρίσκεται σε ισχύ η χειμερινή περίοδος, η οποία διαρκεί έως τις 31 Μαρτίου.

Σύμφωνα με την Αστυνομική Διάταξη 3/1996, οι ώρες κοινής ησυχίας κατά τη χειμερινή περίοδο ορίζονται ως εξής:

– το μεσημέρι από 15:30 έως 17:30

– το βράδυ από 22:00 έως 07:30.

Οι πολίτες καλούνται να σεβαστούν τις ώρες κοινής ησυχίας, ώστε να αποφευχθούν παραβάσεις και η επιβολή προστίμων.

Τι απαγορεύεται στις ώρες κοινής ησυχίας

– Η εκτέλεση εργασιών ή άλλων δραστηριοτήτων που προκαλούν θόρυβο. Εξαιρέσεις γίνονται μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και με ειδική άδεια του αρμόδιου αστυνομικού τμήματος, κυρίως για έργα κοινής ωφέλειας.

– Η χρήση μουσικών οργάνων ή συσκευών (ραδιόφωνο, μαγνητόφωνο, τηλεόραση) σε υψηλή ένταση, οι φωνασκίες, οι θορυβώδεις χοροί ή οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση σε κατοικίες ή ιδιωτικούς χώρους.

– Οι τραγουδιστικές εκδηλώσεις, η χρήση μουσικών συσκευών και οι θορυβώδεις συγκεντρώσεις σε δρόμους, πλατείες και γενικά σε δημόσιους χώρους κατοικημένων περιοχών, αλλά και εντός οχημάτων μεταφοράς κοινού.

– Τα θορυβώδη παιχνίδια σε καφενεία, σφαιριστήρια και δημόσια κέντρα, καθώς και οι έντονες συζητήσεις και φωνές των θαμώνων.

– Οι δυνατές συζητήσεις και οι διαπληκτισμοί σε σταθμούς λεωφορείων ή ταξί, η φόρτωση και εκφόρτωση εμπορευμάτων από φορτηγά, καθώς και η θορυβώδης λειτουργία κινητήρων σε στάση.

– Η χρήση σειρήνων, συναγερμών και άλλων ηχητικών συστημάτων χωρίς λόγο έκτακτης ανάγκης, καθώς και η δοκιμαστική τους λειτουργία.