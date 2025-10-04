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Η συζήτηση για την απαγόρευση χρήσης social media από παιδιά: Τα υπέρ, τα κατά και οι προκλήσεις
Τεχνολογία
14:00 - 04 Οκτ 2025

Η συζήτηση για την απαγόρευση χρήσης social media από παιδιά: Τα υπέρ, τα κατά και οι προκλήσεις

Reporter.gr Newsroom
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Η ιδέα να απαγορευθεί η πρόσβαση παιδιών κάτω των 16 στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει κερδίσει έδαφος σε κυβερνητικά επιτελεία και διεθνείς οργανισμούς, κυρίως με την αιτιολογία της προστασίας της ψυχικής υγείας, της αποτροπής εκμετάλλευσης και της μείωσης εκθέσεων σε παραπληροφόρηση. Στο πιο άμεσο παράδειγμα, η Αυστραλία ψήφισε νομοθεσία που απαιτεί από τις πλατφόρμες να λάβουν «εύλογα μέτρα» ώστε να μη διατηρούν ή να μη δημιουργούν λογαριασμούς για χρήστες κάτω των 16 — ένα πλαίσιο που θα τεθεί σε ισχύ στις 10 Δεκεμβρίου 2025.

Τα πλεονεκτήματα που επικαλούνται οι υποστηρικτές είναι σαφή: μείωση της έκθεσης σε επιβλαβές περιεχόμενο, λιγότερο cyberbullying, και μεγαλύτερος χρόνος ανάπτυξης δεξιοτήτων «πραγματικής ζωής» χωρίς τον συνεχή ψηφιακό θόρυβο. Επιπλέον, οι πολιτικές ηλικιακού περιορισμού θέτουν σαφές νομικό πλαίσιο για την ευθύνη των πλατφορμών — κάτι που θεωρείται απαραίτητο μετά από δεκαετίες εθελοντικών μέτρων από τις ίδιες τις εταιρείες.

Ωστόσο, τα μειονεκτήματα είναι αμετάβλητα και σημαντικά. Πρώτον, μια blanket απαγόρευση μπορεί να ωθήσει παιδιά σε ανεπίσημες, μη ρυθμιζόμενες πλατφόρμες ή σε ψεύτικους/κρυφούς λογαριασμούς, μεγιστοποιώντας τον κίνδυνο αντί να τον μειώνει. Δεύτερον, υπάρχει σοβαρό θέμα ελευθερίας της έκφρασης και πρόσβασης στην ενημέρωση — ιδίως για ευάλωτες ομάδες που χρησιμοποιούν τα μέσα για υποστήριξη, πολιτική συμμετοχή ή εκπαίδευση. Τρίτον, θέματα ιδιωτικότητας προκύπτουν όταν οι πλατφόρμες αναγκάζονται να επαληθεύουν μαζικά την ηλικία των χρηστών, κάτι που μπορεί να απαιτεί ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

Οι τεχνικές και πρακτικές προκλήσεις είναι πολλές. Η αξιολόγηση της ηλικίας στο διαδίκτυο δεν είναι απλή: η αυθεντική επαλήθευση ταυτότητας συγκρούεται με το δικαίωμα στην ανωνυμία και την ασφάλεια δεδομένων. Οι ρυθμιστικές αρχές, συμπεριλαμβανομένης της αυστραλιανής eSafety, προτείνουν «ελάχιστα παρεμβατικές» τεχνικές και την αξιοποίηση υπαρχόντων δεδομένων, αλλά αυτό δεν αποφεύγει τα προβλήματα ακρίβειας και τα νομικά ρίσκα.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το νομικό πλαίσιο μεταβάλλεται: ο Ευρωπαϊκός Χώρος Αναρωτιέται πώς οι κανόνες του Digital Services Act και οι οδηγίες για την προστασία ανηλίκων θα συνδυαστούν με προσεγγίσεις που θέτουν συγκεκριμένα όρια ηλικίας ή απαιτούν μηχανισμούς επαλήθευσης. Η Ευρώπη κινείται, σε ορισμένες προσεγγίσεις, προς την ιδέα ενός ψηφιακού «ορίου ηλικίας» αλλά παραμένει διχασμένη ως προς το ποιο είναι το σωστό όριο και με ποιες τεχνικές θα επιβληθεί.

Για την Ελλάδα, όπου γίνονται ήδη δημόσιες συζητήσεις και πολιτικές δηλώσεις για το θέμα, η εφαρμογή θα απαιτήσει συντονισμό με ευρωπαϊκούς κανόνες, επένδυση σε εκπαιδευτικά προγράμματα ψηφιακής παιδείας και σαφείς μηχανισμούς ελέγχου που δεν θίγουν υπέρμετρα την ιδιωτικότητα.

Συνοψίζοντας, η απαγόρευση για τα παιδιά κάτω των 16 προσφέρει ένα σαφές μήνυμα προστασίας, αλλά δεν είναι πανάκεια. Χρειάζεται συνδυασμός: νομικών ορίων, τεχνικών λύσεων σεβόμενων το απόρρητο, ενισχυμένης ψηφιακής παιδείας και παρεμβάσεων στους ίδιους τους αλγόριθμους που ενισχύουν επιβλαβή περιεχόμενα. Χωρίς αυτό το «πολυεπίπεδο πακέτο», μια απλή απαγόρευση κινδυνεύει να γίνει συμβολική — ή, ακόμα χειρότερα, ανώφελη.

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