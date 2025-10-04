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ΝΔ: Το ΠΑΣΟΚ να δώσει εξηγήσεις για τον ρόλο στελέχους του στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική
13:15 - 04 Οκτ 2025

ΝΔ: Το ΠΑΣΟΚ να δώσει εξηγήσεις για τον ρόλο στελέχους του στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Reporter.gr Newsroom
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«Σοκ προκαλεί η δημόσια ομολογία του κ. Νίκου Μπουνάκη, πρώην υποψήφιου βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και σήμερα αναπληρωτή του Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, στενού φίλου και συνεργάτη του κ. Νίκου Ανδρουλάκη, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤΕΝΝΑ έπειτα από δημοσίευμα της ιστοσελίδας parapolitika.gr, ότι το δικό του ΚΥΔ είναι αυτό που δηλώνει δημόσιες εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα!», σημειώνει σε ανακοίνωσή της το Σάββατο (4/10) η Νέα Δημοκρατία.

Και προσθέτει: «Την ώρα δηλαδή που το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγορούν την Κυβέρνηση για το δήθεν “σκάνδαλο” στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σημαντικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη εμπλέκεται στον απόλυτο βαθμό ως ιδιοκτήτης ΚΥΔ, δηλώνοντας δημόσιες εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα στη Θεσσαλία στο όνομα δικαιούχων που δεν έχουν καμία σχέση με το συγκεκριμένο τόπο επιδιώκοντας να πάρουν παράνομες επιδοτήσεις.

Το εμπλεκόμενο στην υπόθεση στέλεχος του ΠΑΣΟΚ οφείλει να δώσει εξηγήσεις για μια σειρά ζητημάτων:

Πόσα χρόνια δηλώνονται από το ΚΥΔ τα στρέμματα των εκτάσεων στη Θεσσαλία εκ μέρους αγροτών που δεν είχαν καμία σχέση με τη συγκεκριμένη περιοχή;

Πόσα χρήματα έχουν λάβει συνολικά;

Γιατί ο ίδιος, ως όφειλε, δεν έπραξε κάτι για να αποτραπεί η παρανομία;

Το ΠΑΣΟΚ, άραγε, συμφωνεί με τις ενέργειες του αναπληρωτή γραμματέα του στον Τομέα Αγροτικής Πολιτικής;

Αναμένουμε την απολογία της αξιωματικής αντιπολίτευσης και προσωπικά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, κ. Νίκου Ανδρουλάκη.

Τα υπόλοιπα στην Εξεταστική Επιτροπή στη Βουλή από την προσεχή Τρίτη.

Η αλήθεια θα πρέπει να λάμψει, όσο σκληρή και αν είναι αυτή μερικές φορές.»

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