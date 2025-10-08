ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Κεφαλογιάννης: 1.070 νέες προσλήψεις στην Πυροσβεστική – Ενίσχυση του Σώματος και συντονισμός για τη χειμερινή περίοδο
Πολιτική
17:28 - 08 Οκτ 2025

Κεφαλογιάννης: 1.070 νέες προσλήψεις στην Πυροσβεστική – Ενίσχυση του Σώματος και συντονισμός για τη χειμερινή περίοδο

Reporter.gr Newsroom
Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, ανακοίνωσε ότι «ήδη για τη νέα χρονιά έχουμε 1.070 νέες προσλήψεις στην Πυροσβεστική», τονίζοντας πως προτεραιότητα αποτελεί η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και η αναβάθμιση του Σώματος.

Ο υπουργός υπενθύμισε ότι «τη φετινή χρονιά επιχειρήσαμε με τον ιστορικά υψηλότερο αριθμό πυροσβεστών, είτε μιλάμε για μόνιμους, είτε για εποχικούς, 18.000 προσωπικό», ενώ αναφέρθηκε και στη θεσμική ενίσχυση των εποχικών πυροσβεστών, λέγοντας: «Προσέξτε, μιλάμε για τους εποχικούς πυροσβέστες οι οποίοι φέτος, για πρώτη φορά, από εξάμηνοι έγιναν οκτάμηνοι για πέντε χρόνια, δηλαδή η σύμβασή τους είναι για την επόμενη 5ετία οκτάμηνο».

Όσον αφορά στη μοριοδότηση στις μόνιμες προσλήψεις, σημείωσε: «Οι εποχικοί στις προσλήψεις αυτές, είτε μιλάμε για την ΕΜΟΔΕ, δηλαδή όταν θα είναι για τους δασοπυροσβέστες, είτε είναι για τους ΠΕΘ δηλαδή που είναι οι πυροσβέστες επί θητεία, έχουν αυξημένη μοριοδότηση ακριβώς γιατί θέλουμε να προσελκύσουμε την εμπειρία τους να μπουν στο Σώμα». Πρόσθεσε επίσης ότι «η ΕΜΟΔΕ το 90% προέρχεται από τους εποχικούς».

Αναφερόμενος στα ευρωπαϊκά δεδομένα, ο κ. Κεφαλογιάννης τόνισε: «Φέτος στην Ευρώπη είχαμε καταστροφές από τις πυρκαγιές τριπλάσιες του μέσου όρου της 20ετίας. 10 εκατομμύρια στρέμματα έναντι περίπου 3 εκατομμυρίων». Ωστόσο, επεσήμανε πως «η Ελλάδα αυτή τη στιγμή μαζί με την Κροατία είναι οι μοναδικές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι οποίες είναι κάτω του μέσου όρου της εικοσαετίας», σημειώνοντας ότι η χώρα τα πήγε «πολύ καλύτερα» σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ο υπουργός υπογράμμισε, επίσης, ότι η αντιπυρική περίοδος παραμένει ενεργή έως το τέλος Οκτωβρίου, τονίζοντας την ανάγκη για συνεχή επαγρύπνηση: «Τυπικά είναι μέχρι τέλη Οκτωβρίου και καλό είναι ότι δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Μας έχει δώσει τα προηγούμενα χρόνια περιστατικά πυρκαγιών και αυτός ο μήνας. Επομένως θέλουμε τη μέγιστη προσοχή μέχρι τέλος».

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στο σχεδιασμό για τη χειμερινή περίοδο, δίνοντας έμφαση στον συντονισμό με τις Περιφέρειες και τη σαφήνεια των αρμοδιοτήτων: «Ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα έχουμε ξεκινήσει ένα συντονιστικό με όλες τις Περιφέρειες, διαδικτυακά επί της αρχής και δώσαμε τις ξεκάθαρες οδηγίες και που πρέπει να δώσουμε βάση, είτε αφορά το θέμα των συμβάσεων, για παράδειγμα το να έχουν το αλάτι όλες οι Περιφέρειες, να έχουν τις συμβάσεις έργου με τα μηχανήματα, να είναι ξεκάθαρες οι αρμοδιότητες όταν θα ξεσπάει το φαινόμενο».

Όπως πρόσθεσε, η διαδικασία αυτή θα συνεχιστεί σε όλη τη χώρα: «Χθες είχα την ευκαιρία να πάω και στη Λαμία, να γίνει και το συντονιστικό επί τούτου για τη Στερεά Ελλάδα και μέχρι τέλος του μήνα θα γίνεται αυτό σε όλες τις γωνιές της χώρας, σε όλες τις Περιφέρειες. Και εγώ και ο υφυπουργός θα διατρέξουμε όλη τη χώρα».

