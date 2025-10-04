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Το Bitcoin απογειώνεται: Ψυχολογία, κεφάλαια και μακροοικονομία πίσω από το ράλι
Νομίσματα
13:00 - 04 Οκτ 2025

Το Bitcoin απογειώνεται: Ψυχολογία, κεφάλαια και μακροοικονομία πίσω από το ράλι

Reporter.gr Newsroom
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Το Bitcoin ξεπέρασε στιγμιαία τα 121.000 δολάρια την Παρασκευή (4/10), συνεχίζοντας το ανοδικό ράλι της εβδομάδας. Ο Οκτώβριος υπήρξε ιστορικά ο ισχυρότερος μήνας για το BTC, και η ψυχολογία του λεγόμενου «Uptober» πηγαίνει πολύ βαθύτερα από την απλή εποχική δεισιδαιμονία.

Σύμφωνα με το cryptopotato, όπως εξήγησε η CryptoQuant, το φαινόμενο αντικατοπτρίζει την ισχυρή αλληλεπίδραση επενδυτικού συναισθήματος, ροών κεφαλαίων και μακροοικονομικών καταλυτών, που συστηματικά συνδυάζονται προς όφελος του κρυπτονομίσματος κατά το τέταρτο τρίμηνο κάθε έτους.

Μετά από μήνες υποτονικής θερινής διαπραγμάτευσης, ο ερχομός του Οκτωβρίου πυροδοτεί μια ψυχολογική μεταστροφή: η ίδια η αφήγηση ότι το Bitcoin ιστορικά αποδίδει καλά αυτή την περίοδο ωθεί τους επενδυτές να αναμένουν άνοδο. Οι πρώτοι αγοραστές, κινητοποιημένοι από αυτές τις προσδοκίες, ενισχύουν την τιμή, και ο γνωστός κύκλος του FOMO (φόβου ότι θα χάσουν την ευκαιρία) ενισχύει περαιτέρω τη δυναμική.

Οι μετρήσεις on-chain, όπως ο Δείκτης Κερδών Εξόδων (SOPR), δείχνουν σταθερά αυτό το μοτίβο — οι τιμές του δείκτη ανεβαίνουν πάνω από το 1 στο τέταρτο τρίμηνο, γεγονός που σημαίνει ότι οι επενδυτές ρευστοποιούν με κέρδος χωρίς να προκαλούν καταστροφική πίεση πωλήσεων.

Σημαντικό ρόλο παίζουν και οι θεσμικές ροές κεφαλαίων. Ο Οκτώβριος συμπίπτει με αναπροσαρμογές χαρτοφυλακίων, καθώς οι διαχειριστές κεφαλαίων εγχέουν νέα κεφάλαια για να βελτιστοποιήσουν την απόδοση της χρονιάς — και το Bitcoin διεκδικεί ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο σε αυτή την ανακατανομή. Παράλληλα, το μακροοικονομικό περιβάλλον λειτουργεί συχνά υποστηρικτικά: εκλογές στις ΗΠΑ, αλλαγές στη νομισματική πολιτική της Fed και αποδυνάμωση του δολαρίου ωθούν τους επενδυτές προς «σκληρά», μη συσχετισμένα περιουσιακά στοιχεία όπως το Bitcoin.

Όλοι αυτοί οι παράγοντες ενισχύουν την εποχική αισιοδοξία, δημιουργώντας ένα συνεργιστικό αποτέλεσμα. Τα μετρικά αποτίμησης, όπως ο δείκτης MVRV, τείνουν να ανεβαίνουν μέχρι τον Δεκέμβριο, υποδεικνύοντας αυξανόμενα μη ρευστοποιημένα κέρδη και ενδυνάμωση της πεποίθησης των επενδυτών, ενώ οι μειούμενες ισορροπίες στα ανταλλακτήρια φανερώνουν διαρθρωτική συσσώρευση και όχι κερδοσκοπικές κινήσεις.

Εν τέλει, το Uptober δεν είναι απλώς μια ιστορία λαϊκής παράδοσης — είναι η ψυχολογία που μεγεθύνεται από τα κεφάλαια και τους μακροοικονομικούς καταλύτες. Ο Οκτώβριος πυροδοτεί την πίστη, και η πίστη γίνεται η κινητήρια δύναμη των ανοδικών ράλι του Bitcoin στο τέλος του έτους.

Ο Δείκτης Decode Macro Trend Oscillator (MTO)

Ο Δείκτης MTO έχει διαδραματίσει καίριο ρόλο στο να σηματοδοτήσει το τελευταίο breakout του Bitcoin. Έδειξε πρώιμα σημάδια μεταστροφής ήδη από τον Μάιο, όταν το ευρύτερο κλίμα της αγοράς βάραινε από τη χρηματιστηριακή πτώση.

Τον Ιούλιο, η ειδική λειτουργία του δείκτη —το “Pulse” mode— ενίσχυσε αυτά τα πρώτα σήματα, παρέχοντας περαιτέρω επιβεβαίωση ανοδικής πορείας. Μέχρι τον Σεπτέμβριο, ο MTO επιβεβαίωσε επίσημα το breakout με την εμφάνιση της πρώτης πράσινης μηνιαίας μπάρας. Τώρα, με δεύτερη διαδοχική πράσινη μπάρα να σχηματίζεται τον Οκτώβριο, ο δείκτης δείχνει ενισχυόμενη δυναμική, ενώ παράλληλα προτρέπει τους επενδυτές να παραμείνουν υπομονετικοί και συγκεντρωμένοι καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της τάσης.

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