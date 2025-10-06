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Αποδεκτό το αίτημα Ρούτσι για τοξικολογικές εξετάσεις - Στο πλευρό του και ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος
Ειδήσεις
13:35 - 06 Οκτ 2025

Αποδεκτό το αίτημα Ρούτσι για τοξικολογικές εξετάσεις - Στο πλευρό του και ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος

Reporter.gr Newsroom
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H εισαγγελία πρωτοδικών Λάρισας κάνει σύμφωνα με πληροφορίες αποδεκτό το αίτημα του Πάνου Ρούτσι και άλλων συγγενών θυμάτων των Τεμπών να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά τους.

Έπειτα από 22 ημέρες απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι φαίνεται πως το αίτημά του γίνει αποδεκτό. Θα γίνει εκταφή του παιδιού του και θα γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί η αιτία του θανάτου του, αλλά και εξετάσεις DNA για να ταυτοποιηθεί η σορός του.

Ανάλογο αίτημα έχει υποβληθεί και από άλλους συγγενείς θυμάτων, με τη δικαιοσύνη να προχωρά τη διαδικασία και για αυτούς.

Ο Ιερώνυμος στο πλευρό του Ρούτσι

Νωρίτερα τον Πάνο Ρούτσι επισκέφθηκε και ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ο οποίος εξέφρασε τη συμπαράστασή του στον πατέρα.

Σε δηλώσεις του ο Αρχιεπίσκοπος ανέφερε «ήρθα να δω έναν άνθρωπο που υποφέρει…όπου υπάρχει πόνος είμαστε κοντά» με τον Πάνο Ρούτσι να τον ευχαριστεί και να σημειώνει πως έχει δύναμη, την οποία του δίνει ο Θεός και ο κόσμος.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/10/2025 - 14:06
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