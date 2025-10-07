Λαύριο: Κατάρρευση μπαλκονιού - Ελαφρύς τραυματισμός πεζής και ζημιές σε οχήματα

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης 7/10 στο Λαύριο, όταν κατέρρευσε μπαλκόνι παλιάς οικίας, στη συμβολή των οδών Φωκίωνος Νέγρη και Αγίας Παρασκευής.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 3:30 το μεσημέρι, όταν το μπαλκόνι του πρώτου ορόφου αποκολλήθηκε και κατέρρευσε, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα που βρίσκονταν από κάτω.

Από τα συντρίμμια τραυματίστηκε ελαφρά μια διερχόμενη γυναίκα, η οποία υπέστη εκδορές και μεταφέρθηκε προληπτικά σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, που διενεργούν προανάκριση για τις συνθήκες του ατυχήματος, καθώς και πυροσβέστες, οι οποίοι δεν χρειάστηκε να επέμβουν αφού δεν υπήρξαν εγκλωβισμοί ή άλλοι τραυματισμοί.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το κτήριο είναι παλαιάς κατασκευής και πιθανότατα η κατάρρευση οφείλεται σε φθορά υλικών και έλλειψη συντήρησης. Οι αρχές αναμένεται να εξετάσουν αν το κτίριο κρίνεται επικίνδυνο προς κατοίκηση και αν απαιτείται σφράγισή του.