Wall: Συνεχίζεται η ανοδική πορεία για τους δείκτες εν μέσω δεύτερης εβδομάδας αμερικάνικου shutdown
Χρηματιστήρια
16:53 - 07 Οκτ 2025

Wall: Συνεχίζεται η ανοδική πορεία για τους δείκτες εν μέσω δεύτερης εβδομάδας αμερικάνικου shutdown

Reporter.gr Newsroom
Οι μετοχές σημειώνουν νέα άνοδο την Τρίτη 7/10, καθώς η Wall Street αναζητά περισσότερες εξελίξεις από την Ουάσινγκτον σχετικά με το συνεχιζόμενο κλείσιμο της αμερικανικής κυβέρνησης, που έχει πλέον εισέλθει στη δεύτερη εβδομάδα του.

Ο δείκτης S&P 500 καταγράφει άνοδο 0,18% στις 6.752,53 μονάδες , ενώ ο Nasdaq Composite κινείται επίσης ανοδικά κατά 0,20% στις 22.986,958 μονάδες . Ο Dow Jones Industrial Average ενισχύεται κατά 119 μονάδες, ή 0,26% στις 46.814,45 μονάδες.

Οι ελπίδες για επανέναρξη λειτουργίας της κυβέρνησης τη Δευτέρα διαψεύστηκαν, αφού η Γερουσία απέτυχε για πέμπτη φορά να εγκρίνει το νομοσχέδιο της Βουλής των Αντιπροσώπων που θα χρηματοδοτούσε τη λειτουργία της κυβέρνησης έως τις 21 Νοεμβρίου. Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε σχεδόν με κομματική πειθαρχία, καθώς απαιτούνται τουλάχιστον οκτώ Δημοκρατικοί να συνταχθούν με τους Ρεπουμπλικάνους για να επιτευχθεί η πλειοψηφία των 60 ψήφων που χρειάζονται για την προώθηση της νομοθεσίας.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέρριψε και πάλι ευθύνες στους Δημοκρατικούς για το κλείσιμο, γράφοντας σε ανάρτησή του στο Truth Social το βράδυ της Δευτέρας ότι είναι «πρόθυμος να συνεργαστεί με τους Δημοκρατικούς για τις αποτυχημένες πολιτικές τους στην Υγεία ή για οτιδήποτε άλλο, αλλά πρώτα πρέπει να επιτρέψουν στην κυβέρνηση να ξανανοίξει».

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι οι συνομιλίες με τους Δημοκρατικούς, οι οποίοι απαιτούν οποιοδήποτε προσωρινό μέτρο χρηματοδότησης να περιλαμβάνει παράταση των φορολογικών ελαφρύνσεων του Obamacare, βρίσκονται σε εξέλιξη και αποδίδουν καρπούς.

«Υπάρχει διαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή με τους Δημοκρατικούς που θα μπορούσε να οδηγήσει σε πολύ καλά αποτελέσματα», δήλωσε από το Οβάλ Γραφείο. «Και μιλάω για καλά αποτελέσματα όσον αφορά την υγειονομική περίθαλψη».

Ωστόσο, τη δήλωση αυτή διέψευσε αργότερα ο ηγέτης της μειοψηφίας στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, γράφοντας σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ (Twitter): «ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ». Και πρόσθεσε: «Αν οι Ρεπουμπλικάνοι είναι επιτέλους έτοιμοι να καθίσουμε στο τραπέζι και να κάνουμε κάτι για την υγειονομική περίθαλψη των αμερικανικών οικογενειών, οι Δημοκρατικοί θα είναι εκεί, έτοιμοι να το πραγματοποιήσουν».

Η αβεβαιότητα γύρω από το κλείσιμο της κυβέρνησης οδήγησε τους επενδυτές να αποφύγουν πιο ριψοκίνδυνα στοιχήματα, με τα συμβόλαια χρυσού να ξεπερνούν τα 4.000 δολάρια ανά ουγγιά για πρώτη φορά.

Το shutdown, που την Τρίτη έφτασε στην έβδομη ημέρα του, έχει καθυστερήσει τη δημοσίευση κρίσιμων οικονομικών στοιχείων, όπως η έκθεση για την απασχόληση Σεπτεμβρίου που αναμενόταν την Παρασκευή, μειώνοντας έτσι τις διαθέσιμες πληροφορίες για τη Federal Reserve πριν από την επόμενη απόφασή της για τα επιτόκια.

Μια παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας, σε συνδυασμό με αυτή την «τύφλωση» δεδομένων, έρχεται σε μια περίοδο που οι κίνδυνοι για την αγορά εργασίας και τον πληθωρισμό παραμένουν στην πρώτη γραμμή των ανησυχιών.

Αυτό αναμένεται να στρέψει ακόμη περισσότερο την προσοχή των επενδυτών στα πρακτικά της Fed που θα δημοσιευτούν την Τετάρτη το απόγευμα, καθώς και στις τοποθετήσεις που θα γίνουν εντός της εβδομάδας από στελέχη της Κεντρικής Τράπεζας, όπως η αντιπρόεδρος Μισέλ Μπάουμαν, ο διοικητής Στίβεν Μίραν και ο πρόεδρος της Fed της Μινεάπολης Νιλ Καζκάρι.

Οι μετοχές είχαν ήδη κινηθεί σε νέα υψηλά τη Δευτέρα, ενισχυμένες από τον ενθουσιασμό για πιθανή επιτάχυνση των εξαγορών και συγχωνεύσεων (M&A), καθώς και από τις προσδοκίες για επικείμενη μείωση επιτοκίων από τη Fed.

