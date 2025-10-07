ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Κεφαλογιάννης: Στήριξη και ανάπτυξη της Βοιωτίας μέσω στοχευμένων δράσεων
Πολιτική
17:39 - 07 Οκτ 2025

Κεφαλογιάννης: Στήριξη και ανάπτυξη της Βοιωτίας μέσω στοχευμένων δράσεων

Reporter.gr Newsroom
Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, επισκέφθηκε σήμερα, Τρίτη 7 Οκτωβρίου, τη Λιβαδειά, όπου συμμετείχε σε εκδήλωση παρουσίασης του Τοπικού Σχεδίου Ανάπτυξης της Βοιωτίας, στο πλαίσιο περιοδείας κυβερνητικού κλιμακίου στην περιοχή.

Ο υπουργός τόνισε την ανάγκη η αναπτυξιακή πορεία κάθε Περιφερειακής Ενότητας να βασίζεται σε ρεαλιστικά δεδομένα και στοχευμένες παρεμβάσεις. Όπως υπογράμμισε, «η ανθεκτικότητα των υποδομών, η αξιοποίηση του φυσικού και παραγωγικού πλούτου και η αποτελεσματική Πολιτική Προστασία δεν αποτελούν μεμονωμένες πολιτικές, αλλά βασικούς πυλώνες κάθε σύγχρονου αναπτυξιακού σχεδίου».

Για τη Βοιωτία, επισήμανε ότι πρόκειται για μια περιοχή με έντονη βιομηχανική δραστηριότητα και αυξημένους κινδύνους λόγω της κλιματικής κρίσης. «Χρειαζόμαστε νέες υποδομές, καλύτερη συντήρηση και σύγχρονα εργαλεία παρακολούθησης. Με το νέο Τοπικό Σχέδιο, μπαίνουν πλέον στο τραπέζι συγκεκριμένες δράσεις για αντιπυρική, αντιπλημμυρική και αντισεισμική θωράκιση, αλλά και για τη δίκαιη μετάβαση περιοχών όπως η ΔΕΗ Λιβαδειάς», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Κεφαλογιάννης υπογράμμισε ότι το Υπουργείο συνδέει το έργο του με την τοπική αναπτυξιακή στρατηγική, στηρίζοντας τρεις βασικές προτεραιότητες: πρόληψη κινδύνων με επιστημονικά εργαλεία, βελτίωση του συντονισμού τοπικών και κρατικών δομών, και χρηματοδότηση έργων ανθεκτικότητας σε κάθε Δήμο. Όπως ανέφερε, «δεν υπάρχει πολιτική ανάπτυξης χωρίς πολιτική προστασία, όπως δεν υπάρχει και δημόσια ασφάλεια χωρίς την εμπιστοσύνη των πολιτών στο κράτος».

Αναφερόμενος στα φυσικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή, σημείωσε ότι «η Βοιωτία, όπως και ολόκληρη η Στερεά Ελλάδα, βρέθηκε και φέτος αντιμέτωπη με δύσκολες συνθήκες. Από την έναρξη της περιόδου έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, καταγράφηκαν 93 αγροτοδασικές πυρκαγιές, εκ των οποίων η συντριπτική πλειοψηφία κατασβέστηκαν έγκαιρα, προτού επεκταθούν. Μόλις μία πυρκαγιά ξεπέρασε τα 500 στρέμματα, φτάνοντας περίπου τα 1.100 στρέμματα, χωρίς να απειληθούν κατοικημένες περιοχές ή κρίσιμες υποδομές. Η συνολική καμένη έκταση περιορίστηκε στα 2.100 στρέμματα, όταν ο μέσος όρος της τελευταίας δεκαετίας ξεπερνούσε τα 26.000 στρέμματα. Πρόκειται για μείωση κατά περίπου 90%, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά από πλευράς θερμοκρασιών και ξηρασίας».

«Αυτό το αποτέλεσμα δεν είναι συγκυριακό. Είναι καρπός σχεδίου, συνεργασίας και ετοιμότητας. Οφείλεται στον συντονισμό των επιχειρησιακών δυνάμεων, στην έγκαιρη κινητοποίηση, στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών επιτήρησης και, κυρίως, στη νέα συλλογική νοοτροπία που οικοδομείται» τόνισε.

Ολοκληρώνοντας, ευχαρίστησε τους τοπικούς αυτοδιοικητικούς φορείς, το Επιμελητήριο, τους κοινωνικούς εταίρους και τους υπηρεσιακούς παράγοντες για τη συμβολή τους στην κατάρτιση του Τοπικού Σχεδίου. Όπως υπογράμμισε, «ό,τι σχεδιάζεται τοπικά, υλοποιείται πιο γρήγορα, πιο σωστά και με πιο ουσιαστικό αντίκτυπο για την κοινωνία».

