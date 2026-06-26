Πώς το έδαφος αλλάζει τον τρόπο που βλέπουμε και περπατάμε στην πόλη

Πώς πεζοδρόμια, λιθόστρωτα και χωμάτινα μονοπάτια αλλάζουν τη συμπεριφορά μας;

Το περπάτημα στην πόλη μοιάζει συχνά μια αυτόματη διαδικασία. Ωστόσο, μια νέα έρευνα του ψυχολόγου και ερευνητή Simon Ladouce δείχνει ότι ο εγκέφαλος και το σώμα μας προσαρμόζονται διαρκώς στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος, ακόμη και όταν απλώς διασχίζουμε έναν δρόμο ή ένα πάρκο.

Στη μελέτη, 20 νεαροί ενήλικες περπάτησαν σε μια αστική διαδρομή που περιλάμβανε ομαλά πεζοδρόμια, λιθόστρωτα και χωμάτινα μονοπάτια. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ειδικά γυαλιά καταγραφής βλέμματος, αισθητήρες κίνησης και GPS για να παρακολουθήσουν πού κοιτούσαν οι συμμετέχοντες και πώς κινούνταν.

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