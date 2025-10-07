Χρηματιστήριο: Έβγαλε αντίδραση με οδηγό τις τράπεζες - «Άγγιξε» ξανά τις 2.070 μονάδες

Με αρκετές εναλλαγές προσήμου η συνεδρίαση της Τρίτης (7/10) στο ΧΑ με τον ΓΔ αρχικά να υποχωρεί έως τις 2045 μονάδες και σταδιακά να ανακάμπτει – πάντα με τραπεζική συνδρομή – και τελικά να κλείνει στις 2069 +0,8% κοντά στα υψηλά ημέρας.

Ισχυρές ενδοσυνεδριακές πιέσεις για την Metlen έως τις παρυφές του bear market (-20% από το υψηλό των 57 ευρώ) με το χαμηλό στα 45,66 αλλά με εξαιρετικό κλείσιμο στο 46,88 +0,8%, σπάζοντας έτσι και το έντονο πτωτικό σερί (12 καθοδικές στις τελευταίες 14 συνεδριάσεις). Αντίστοιχα βελτιωμένο και το - τεχνικά προβληματικό - διάγραμμα του ΤΙΤΑΝ +1,1% με το αντίστοιχο bm επίπεδο στα 34,20 να απέχει από τα τρέχοντα επίπεδα αλλά να δυσκολεύεται αρκετά να υπερβεί το 37 ευρώ. Η ΕΕΕ -0,05% από την πλευρά της συσσωρεύει κοντά στα δικά της επίπεδα καμπής (38,40) σε μια περίεργη συγκυρία για πληθώρα σοβαρών εταιριών, με το επόμενο διάστημα εξαιρετικά σημαντικό για την βραχυπρόθεσμη πορεία τους.

Ο τραπεζικός κλάδος σταθερά σε ανοδική τροχιά ΔΤΡ +1,25% σήμερα και +85,8% από την αρχή του χρόνου με διπλάσια απόδοση από αυτή του ΓΔ και τετραπλάσια από την απόδοση του FTSEM, δείχνει να ακολουθεί ουσιαστικά αυτόνομη πορεία με αρκετές μετοχές κοντά στα υψηλά δεκαετίας και με το ισχυρό χαρτί των μεγάλων χρηματικών διανομών (έως 60% το payout ratio) αλλά και των σημαντικών επαναγορών μετοχών , με τις καλύτερες αποδόσεις σε ΠΕΙΡ +2,1% , ΕΤΕ +1,8% και ΑΛΦΑ +1,4% με νέες δημοσιεύσεις για εκ νέου αύξηση ποσοστού του βασικού μετόχου Unicredit.

Εσβησε τις απώλειες η ΕΥΔΑΠ +1,5%, πιέσεις σε ΑΡΑΙΓ -0,7% , ΔΑΑ -1,1% και ΛΑΜΔΑ -0,9%, ανοδικά η ΓΕΚΤΕΡΝΑ +1,7 και ΟΠΑΠ +1,1%.

Αντίδραση σε ΑΔΜΗΕ +2% με τις δηλώσεις/εξελίξεις γύρω από την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας Κύπρου να πιέζει αρχικά την τιμή χωρίς πάντως να έχει συνεκτιμηθεί το επιπλέον έσοδο από την εμπορική εκμετάλλευση της διασύνδεσης Αττικής Κρήτης, θετικά και τα λιμάνια με ΟΛΘ +2,2% και ΟΛΠ +2,1%. Πιέσεις στην ΙΝΛΟΤ -1,7% έως το 1,124 (-4,5%) λόγω της ολοκλήρωσης της ΑΜΚ με την τρέχουσα τιμή να πλησιάζει την τιμή της ΑΜΚ (1,10) με κάποιους βιαστικούς να κατοχυρώνουν μικρά κέρδη αλλά την πλειονότητα των επενδυτών να προσδοκούν στην μεγέθυνση της εταιρίας διακρατώντας τις μετοχές τους.

Οι πληροφορίες για πιθανές ανακατατάξεις σε τίτλους της μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης έπαιξαν τον ρόλο τους στην σημερινή μεταβλητότητα (Qualco +3.9% , ΠΕΡΦ +2,9% , ΛΟΥΛΗ +1,4%) , με τις όποιες ανακοινώσεις από τον FTSE Russell το απόγευμα να ξεκαθαρίζει την πιθανή αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς σε Developed από Emerging Market.

Με επιφυλακτικότητα οι ευρωπαϊκές αγορές (Dax +0.2%) εν μέσω της νέας γαλλικής πολιτικής κρίσης και τις πιθανές προεκτάσεις της στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης