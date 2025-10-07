ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Χαμάς για 7η Οκτωβρίου: «Ιστορική απάντηση» στην ισραηλινή κατοχή - Συμφωνία αλλά με όρους
Ειδήσεις
17:33 - 07 Οκτ 2025

Χαμάς για 7η Οκτωβρίου: «Ιστορική απάντηση» στην ισραηλινή κατοχή - Συμφωνία αλλά με όρους

Reporter.gr Newsroom
Η 7η Οκτωβρίου ήταν μια "ιστορική απάντηση" στην ισραηλινή κατοχή, δήλωσε σήμερα ο Φάουζι Μπαρχούμ, υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς καθώς για το Ισραήλ σήμερα είναι η δεύτερη επέτειος της επίθεσης αυτής που προκάλεσε τον θάνατο περισσότερων από 1.200 ανθρώπων. Παρόλα αυτά, δηλώνει ότι επιθυμεί να επιτευχθεί συμφωνία για την παύση του πολέμου στη Γάζα βασισμένη στο σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ, αλλά εξακολουθεί να διατηρεί μια σειρά απαιτήσεων.

«Επαναβεβαιώνουμε πως η επιχείρηση "Κατακλυσμός Αλ Άκσα" της 7ης Οκτωβρίου ήταν μια ιστορική απάντηση στις συνωμοσίες που έχουν σκοπό τη ρευστοποίηση της παλαιστινιακής υπόθεσης», δήλωσε ο Μπαρχούμ σε μήνυμα μέσω βίντεο που μεταδόθηκε στο καταριανό δίκτυο Al Jazeera.

Ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς, Φαουζί Μπαρχούμ, παρουσίασε τη θέση της οργάνωσης κατά τη δεύτερη επέτειο της επίθεσης των Παλαιστινίων μαχητών στο Ισραήλ που πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα, μία ημέρα μετά την έναρξη των έμμεσων διαπραγματεύσεων στο Σαρμ ελ-Σέιχ.

Οι συνομιλίες φαίνονται μέχρι στιγμής οι πιο ελπιδοφόρες για τον τερματισμό ενός πολέμου που έχει σκοτώσει δεκάδες χιλιάδες Παλαιστινίους και έχει καταστρέψει τη Γάζα από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ, στην οποία σκοτώθηκαν 1.200 άνθρωποι και 251 μεταφέρθηκαν πίσω στη Γάζα ως όμηροι.

Ωστόσο, αξιωματούχοι από όλες τις πλευρές κάλεσαν σε προσοχή σχετικά με τις προοπτικές για μια ταχεία συμφωνία, καθώς οι Ισραηλινοί θυμήθηκαν την πιο αιματοβαμμένη ημέρα για τους Εβραίους μετά το Ολοκαύτωμα, ενώ οι Γάζοι εξέφρασαν ελπίδες για το τέλος της οδύνης που προκάλεσε ο διετής πόλεμος.

Η Χαμάς θέτει όρους

«Η αντιπροσωπεία της (Χαμάς) που συμμετέχει στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο εργάζεται για να υπερβεί όλα τα εμπόδια ώστε να επιτευχθεί μια συμφωνία που να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του λαού μας στη Γάζα», δήλωσε ο Μπαρχούμ σε τηλεοπτική του εμφάνιση.

Ο Μπαρχούμ τόνισε ότι μια συμφωνία πρέπει να διασφαλίζει το τέλος του πολέμου και την πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Λωρίδα της Γάζας, όρους που το Ισραήλ ποτέ δεν έχει αποδεχθεί. Από την πλευρά του, το Ισραήλ θέλει η Χαμάς να αφοπλιστεί, κάτι που η οργάνωση απορρίπτει.

Η Χαμάς ζητά μόνιμη, ολοκληρωμένη κατάπαυση του πυρός, πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα και άμεση έναρξη μιας συνολικής διαδικασίας ανοικοδόμησης υπό την εποπτεία ενός παλαιστινιακού «εθνικού τεχνοκρατικού φορέα».

Υπογραμμίζοντας τα εμπόδια που βρίσκονται μπροστά στις συνομιλίες, ένα σχήμα παλαιστινιακών παρατάξεων, στο οποίο περιλαμβάνεται και η Χαμάς, εξέδωσε δήλωση στην οποία διακηρύσσει «στάση αντίστασης με κάθε μέσο» και δηλώνει ότι «κανείς δεν έχει το δικαίωμα να παραδώσει τα όπλα του παλαιστινιακού λαού».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν σχολίασε άμεσα την πορεία των συνομιλιών στο Σαρμ ελ-Σέιχ.

Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι θέλουν να εστιάσουν αρχικά τις συνομιλίες στη διακοπή των εχθροπραξιών και στη διαδικασία απελευθέρωσης των ομήρων και των πολιτικών κρατουμένων. Ωστόσο, το Κατάρ, ένας από τους διαμεσολαβητές, τόνισε ότι πολλά ζητήματα πρέπει να διευκρινιστούν, υποδηλώνοντας ότι δεν αναμένεται άμεση συμφωνία.

Εν αναμονή κατάπαυσης του πυρός, το Ισραήλ συνεχίζει την επιθετική του δράση στη Γάζα, αυξάνοντας τη διεθνή του απομόνωση και προκαλώντας διαδηλώσεις υπέρ των Παλαιστινίων στο εξωτερικό, οι οποίες αναμενόταν να συνεχιστούν και την Τρίτη.

Την ημέρα της επετείου της επίθεσης του 2023, κάποιοι Ισραηλινοί επισκέφθηκαν τις περιοχές που υπέστησαν τη μεγαλύτερη ζημιά εκείνη την ημέρα.

