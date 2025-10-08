Τζαβέλλας σε Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Καμία πίεση, καμία παρέμβαση για αποδέσμευση ΦΠΑ ή διευκολύνσεις

Στη σημερινή (8/10) συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρώην αντιπρόεδρος του Οργανισμού, Πέτρος Τζαβέλλας, τόνισε με κατηγορηματικό τρόπο ότι κατά τη διάρκεια των τριών ετών που υπηρέτησε (19/11/2019 – 17/12/2022) δεν υπήρξε ποτέ πίεση ή παρέμβαση από υπουργούς για αποδέσμευση ΑΦΜ ή διευκολύνσεις.

«Δεν είχα και δεν αισθάνθηκα ποτέ να έχω, καμία πίεση ή παρέμβαση για αποδέσμευση ΑΦΜ ή διευκολύνσεις, στα τρία χρόνια που ήμουν αντιπρόεδρος και συνεργάστηκα με τέσσερεις υπουργούς, Βορίδη, Γεωργαντά, Λιβανό και Γεωργαντά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Τζαβέλλας.

Στην συνέχεια ο πρώην αντιπρόεδρος του Οργανισμού, τόνισε ότι οι πρωτοβουλίες του για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ προχωρούσαν χωρίς εμπλοκή ή παρεμβάσεις: «Κατηγορηματικά το λέω. Αντίθετα, πηγαίναμε τα πρότζεκτ για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ και έλεγαν "προχωράτε", χωρίς να παρεμβαίνουν».

Κατά την κατάθεσή του, ο πρώην αντιπρόεδρος, που όπως επισήμαναν τα μέλη της Εξεταστικής ήταν ο μακροβιότερος που υπηρέτησε στον Οργανισμό, υπογράμμισε ότι προσωπικά δεν είχε ποτέ εμπλακεί σε «ρουσφέτια» ή διευκολύνσεις. «Δεν γνωρίζω ούτε είχα προσωπικά τέτοια αιτήματα για διευκολύνσεις. Ήμουν άγνωστος μεταξύ αγνώστων, ασχολιόμουν μόνο με τη δουλειά μου», απάντησε σε ερώτηση του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου.

Ο κ. Μεϊκόπουλος έθεσε και το ζήτημα των παράνομων κυκλωμάτων και επιδοτήσεων, ρωτώντας αν είχε αντιληφθεί κάτι σχετικό κατά τη διάρκεια της θητείας του, σε συνθήκες με τρεις διαφορετικούς προέδρους του Οργανισμού. Ο κ. Τζαβέλλας απάντησε ότι δεν είχε παρατηρήσει κάτι τέτοιο: «Στο κομμάτι των επισυνδέσεων, διάβασα στο "Ντοκουμέντο" ότι κάποιοι μιλάνε για μένα, ότι έχω κάψει κόσμο, έχασαν χρήματα σε όλο αυτό το σύστημα. Προσωπικά δεν κοίταγα τίποτα παραπάνω παρά μόνο να κάνω τη δουλειά μου. Κάτι συγκεκριμένο δεν υπέπεσε στην αντίληψή μου».

Σφοδρές επικρίσεις κατά του πρώην Αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Πέτρου Τζαβέλλα, διατυπώνει το ΠΑΣΟΚ, μετά τη σημερινή του παρουσία στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για το σκάνδαλο του Οργανισμού.