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ΠΑΣΟΚ: Καταγγέλλει επιλεκτική αμνησία Τζαβέλλα στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική
12:50 - 08 Οκτ 2025

ΠΑΣΟΚ: Καταγγέλλει επιλεκτική αμνησία Τζαβέλλα στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Reporter.gr Newsroom
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Σφοδρές επικρίσεις κατά του πρώην Αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Πέτρου Τζαβέλλα, διατυπώνει το ΠΑΣΟΚ, μετά τη σημερινή του παρουσία στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για το σκάνδαλο του Οργανισμού. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος, ο κ. Τζαβέλλας απέφυγε να δώσει απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα, επιλέγοντας τη σιωπή ως «τελευταία γραμμή άμυνας».

Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι κατά τη διάρκεια της κατάθεσης, ο κ. Τζαβέλλας δεν απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις επαναλαμβανόμενες παρατυπίες στις πληρωμές και την αλλοίωση των ελέγχων, αφήνοντας αναπάντητα τα ουσιαστικά ζητήματα που απασχολούν τους αγρότες και την κοινωνία.

«Ο κ. Τζαβέλλας, αφού παραδέχτηκε ότι ήταν προβληματική και άστοχη για τα συμφέροντα του ΟΠΕΚΕΠΕ η συνεχής αλλαγή Προέδρων του Οργανισμού και Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης, άρχισε να "ξεχνάει"», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ, επισημαίνοντας συγκεκριμένα περιστατικά:

  • Τις πληρωμές του Δεκεμβρίου 2020, όταν η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε σε εκταμιεύσεις ύψους εκατομμυρίων ευρώ για ΑΦΜ που είχαν χαρακτηριστεί «δεσμευμένα».
  • Τις καθυστερήσεις και τις αποτυχίες στον διαγωνισμό των πληροφοριακών συστημάτων, οι οποίες εξυπηρέτησαν παρατάσεις συμβάσεων συγκεκριμένων εταιρειών και προκάλεσαν ζημία στο Δημόσιο.
  • Την παραίτηση της Διευθύντριας Τεχνικών Ελέγχων, κας Ρέππα, σε μια περίοδο κρίσιμη για τη διαφάνεια των ελέγχων.

Η ανακοίνωση υπογραμμίζει ότι ο κ. Τζαβέλλας «ούτε διέψευδε, ούτε επιβεβαίωνε», ενώ η «σιωπή του είναι υποτιμητική για τους έντιμους αγρότες που δικαιούνται να μάθουν ποιος υπέγραψε, ποιος ενέκρινε και ποιος σιώπησε μπροστά στις παράνομες πληρωμές και τη χειραγώγηση των ελέγχων».

Το ΠΑΣΟΚ καταλήγει τονίζοντας ότι η επιλεκτική αμνησία του πρώην Αντιπροέδρου δεν τον απαλλάσσει από τις ευθύνες του, ενώ συνεχίζει να ζητεί διαφάνεια και απόδοση ευθυνών για την προστασία των συμφερόντων των αγροτών και της δημόσιας διοίκησης.

Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ παραμένει στο επίκεντρο της κοινοβουλευτικής διερεύνησης, με τους πολιτικούς φορείς να απαιτούν απαντήσεις και σαφή χειρισμό των ευθυνών όσων εμπλέκονται στη διαχείριση των επιδοτήσεων.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/10/2025 - 13:02
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