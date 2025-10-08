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Πολιτιστικές δράσεις 2024: Αύξηση 57,9% στις απαλλοτριώσεις και 46% στα έσοδα ΟΔΑΠ
Ειδήσεις
12:48 - 08 Οκτ 2025

Πολιτιστικές δράσεις 2024: Αύξηση 57,9% στις απαλλοτριώσεις και 46% στα έσοδα ΟΔΑΠ

Reporter.gr Newsroom
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Οι απαλλοτριώσεις ακινήτων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος που πραγματοποιήθηκαν το 2024 ανήλθαν σε 30 ακίνητα έναντι 19 το προηγούμενο έτος, όπως δείχνουν τα αποτελέσματα της έρευνα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων των Διευθύνσεων του Υπ. Πολιτισμού, αποτυπώνοντας μεταβολές σε βασικούς τομείς πολιτιστικής πολιτικής και δράσης.  

Η έρευνα, που δημοσίευσε την Τετάρτη (8/10) η ΕΛΣΤΑΤ, περιλαμβάνει στατιστικά στοιχεία για τις απαλλοτριώσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, τις εισπράξεις του ΟΔΑΠ, τις κρατικές επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς φορείς, καθώς και δεδομένα για το εκπαιδευτικό προσωπικό, τους σπουδαστές και τους αποφοίτους επαγγελματικών σχολών του πολιτιστικού τομέα. Εξετάζονται επίσης οι ενισχύσεις συνεδρίων που πραγματοποιήθηκαν με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

Σύμφωνα με την έρευνα, πέρα από την αύξηση κατά 57,9% των απαλλοτριώσεων, οι αντίστοιχες αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν το 2024 ανέρχονται σε 11.237.116 ευρώ έναντι 27.459.741 ευρώ που καταβλήθηκαν κατά το έτος 2023, παρουσιάζοντας μείωση κατά 59,1%.

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Επίσης, οι εισπράξεις του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ) κατά το έτος 2024 ανήλθαν στο ποσό των 5.578.672 ευρώ έναντι 3.820.594 ευρώ κατά το έτος 2023, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 46,0%.

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Οι επιχορηγήσεις προς πολιτιστικούς φορείς, όπως σε μουσεία, πινακοθήκες, θεατρικά σωματεία, σωματεία κλασικού χορού, ΔΗΠΕΘΕ, κινηματογράφο κ.α, κατά το έτος 2024 ανήλθαν στο ποσό των 76.703.084 ευρώ, έναντι 73.312.103 ευρώ κατά το έτος 2023, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,6%.

Κατά το έτος 2024 ο αριθμός του διδακτικού προσωπικού των επαγγελματικών σχολών δραματικής τέχνης, χορού, μουσικών σχολών και ωδείων ανήλθε σε 8.892, ο αριθμός των σπουδαστών σε 53.260 και ο αριθμός των αποφοιτησάντων με πτυχίο ή δίπλωμα σε 3.342, έναντι 8.822 ατόμων διδακτικού προσωπικού, 51.906 σπουδαστών και 3.087 αποφοιτησάντων κατά το έτος 2023, αντίστοιχα, παρουσιάζοντας αύξηση σε σύγκριση με το έτος 2023, ως προς τον αριθμό του διδακτικού προσωπικού κατά 0,8%, ως προς τον αριθμό των σπουδαστών κατά 2,6% και ως προς τον αριθμό των αποφοιτησάντων με πτυχίο ή δίπλωμα κατά 8,3%.

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Τέλος, κατά το έτος 2024 το Υπουργείο Πολιτισμού ενίσχυσε οικονομικά έξι (6) πανελλήνια και τοπικά συνέδρια και πέντε (5) διεθνή, έναντι πέντε (5) πανελληνίων και τοπικών συνεδρίων και εννέα (9) διεθνών συνεδρίων κατά το έτος 2023.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/10/2025 - 12:49
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