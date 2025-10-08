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ΥΠΕΘΟ: Ιστορικό χαμηλό στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια — Στο 3,4% το Σεπτέμβριο
Οικονομία
12:52 - 08 Οκτ 2025

ΥΠΕΘΟ: Ιστορικό χαμηλό στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια — Στο 3,4% το Σεπτέμβριο

Reporter.gr Newsroom
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Με υψηλούς ρυθμούς κινήθηκε ο εξωδικαστικός μηχανισμός και το μήνα Σεπτέμβριο, με 6.513 εκκινήσεις νέων αιτήσεων και 2.955 νέες υποβολές. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, οι μηνιαίες ρυθμίσεις έφτασαν τις 1.789, ύψους 524,4 εκατ. ευρώ, συνεχίζοντας έτσι να επιβεβαιώνει τις αρχικές προβλέψεις του Υπουργείου ως προς την αύξηση που θα επέφερε το μέτρο της υποχρεωτικής υπαγωγής επιλέξιμων οφειλετών με διευρυμένα κριτήρια. Προς επίρρωση αυτών, επισημαίνεται ότι ο μέσος μηνιαίος όγκος ρυθμίσεων έχει αυξηθεί κατά 28% σε σχέση με την περίοδο προ της θεσμοθέτησης της υποχρεωτικότητας.

Συνολικά μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου καταγράφονται 43.533 επιτυχείς ρυθμίσεις για αρχικές οφειλές ύψους 14,08 δισ. ευρώ που έχουν ρυθμιστεί μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού. Ταυτόχρονα, το ποσοστό εγκρισιμότητας έφτασε στο 79%.

Παράλληλα, στο κλείσιμο του α’ εξαμήνου, με βάση τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος που δημοσιεύτηκαν εντός του μήνα Σεπτεμβρίου, βλέπουμε περαιτέρω υποχώρηση του δείκτη των μη-εξυπηρετούμενων δανείων, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, σημειώνοντας έτσι νέο ιστορικό χαμηλό στο 3,4%.

Έμφαση στην κοινωνική προστασία – Ρυθμίσεις για ευάλωτους και ΑμεΑ

Από τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου προκύπτει ότι και η κοινωνική διάσταση του μηχανισμού ενισχύεται σταθερά: στις αιτήσεις των ευάλωτων ομάδων σημειώθηκαν 326 νέες επιτυχείς ρυθμίσεις, εκ των οποίων οι 20 αφορούν άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ). Παράλληλα, 299 οφειλέτες έχουν κάνει χρήση του μέτρου προκαταβολής για την αναστολή πλειστηριασμών, προστατεύοντας αποτελεσματικά την περιουσία τους.

Διμερείς ρυθμίσεις με servicers

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια & Πιστώσεις, κατά το Α΄ εξάμηνο του 2025, οι ρυθμίσεις/αναδιαρθρώσεις δανείων έφτασαν τα 3,2 δισ. ευρώ.

Το μήνα Αύγουστο συνεχίστηκε η θετική πορεία στις διμερείς ρυθμίσεις δανείων με τους 4 μεγαλύτερους Χρηματοδοτικούς Φορείς (Intrum, Cepal, DoValue, Qquant). Συνολικά πραγματοποιήθηκαν επιτυχείς ρυθμίσεις ύψους 190 εκατ. ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν σε 3.144 οφειλέτες.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι, με στόχο την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων εργαλείων ρύθμισης οφειλών, η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους παρέχει πανελλαδική εξυπηρέτηση με βιντεοκλήση ή τηλεφωνικά, κατόπιν ραντεβού, μέσω της πλατφόρμας ή στο τηλέφωνο 213.212.5730.

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