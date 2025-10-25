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Σήμερα το ύστατο «χαίρε» στον Διονύση Σαββόπουλου
Ειδήσεις
09:46 - 25 Οκτ 2025

Σήμερα το ύστατο «χαίρε» στον Διονύση Σαββόπουλου

Reporter.gr Newsroom
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Με αθρόα προσέλευση πολιτών ολοκληρώθηκε το λαϊκό προσκύνημα στη σορό του Διονύση Σαββόπουλου στο παρεκλήσσι της Ιεράς Μητρόπολης Αθηνών.       

Πλήθος κόσμου είχε αρχίσει να συρρέει στην Μητρόπολη αόπό τις 08:00 το πρωί του Σαββάτου (25/10), προκειμένου να πουν το τελευταίο «αντίο» στον Διονύση Σαββόπουλο.

Η ταφή του θα γίνει στις 13:00 στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών, όπου άνθρωποι της τέχνης, της πολιτικής και άνθρωποι που βρέθηκαν κοντά στον μεγάλο δημιουργό θα τιμήσουν τη μνήμη του εκφωνώντας επικήδειους.

Μεταξύ αυτών θα είναι η Δήμητρα Γαλάνη, ο Αλκίνοος Ιωαννίδης, ο συγγραφέας Γιώργος Σκαμπαρδώνης, ο ζωγράφος Αλέξης Κυριτσόπουλος, η πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο προσωπικός γιατρός του τραγουδοποιού.

Κακλαμάνης: Το «ουδείς αναντικατάστατος» για τον Σαββόπουλο δεν ισχύει

Η λαϊκή ρήση «ουδείς αναντικατάστατος για τον Διονύση Σαββόπουλο δεν ισχύει», είπε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης προσερχόμενος στην Μητρόπολη για να τιμήσει τον τραγουδοποιό «με τον δικό του τρόπο».

Λάκης Παπαδόπουλος: Έχει αφήσει μεγάλο έργο - Κυρίευσε τους ανθρώπους γύρω από τη μουσική

Για την παρακαταθήκη που αφήνει ο Διονύσης Σαββόπουλος μίλησε ο Λάκης Παπαδόπουλος.

«Έχει αφήσει μεγάλο έργο. Πρώτα από όλα σαν προσωπικότητα, στο ξεκίνημά του εδώ στην Ελλάδα την λιμνάζουσα, πρέπει να είχες θάρρος μεγάλο να φύγεις από το σπίτι σου, θράσος μεγάλο να πολεμήσεις μόνος σου και και χωρίς φόβο και χωρίς να έχεις, όπως άκουσα και προηγουμένως, τα προτερήματα μιας καλής φωνής, μιας πρώτης εμφάνισης καταπληκτικού ζεν πρεμιέ, τα κατάφερε και μας έγινε παράδειγμα.

Ο Διονύσης κυρίευσε, τουλάχιστον τους ανθρώπους που είναι γύρω από τη μουσική, τον αγκαλιάσαμε, τον αγαπήσαμε και βέβαια ναι μεν ο καθένας μας έχει επιρροές, αλλά δεν έχει σημασία και ούτε κοιτάζουμε εμείς που αγαπάμε τη μουσική του, τη ζωή του.

Μπορεί να έχω ακούσει τα χειρότερα για τον Τζον Λένον, αλλά τα παραβλέπω διότι αυτός μου έφτιαξε καλύτερη τη ζωή. ο Τζον Λένον» δήλωσε μεταξύ άλλων ο Λάκης Παπαδόπουλος.

Τι να πούμε για το Σαββόπουλο; Όσο περνάει ο καιρός τόσο πολύ θα μας λείπει».

Θηβαίος: Έφυγε το πρωτότυπο και μείνανε τα αντίγραφα

Ο Χρήστος Θηβαίος βρέθηκε στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης για να αποχαιρετήσει τον Διονύση Σαββόπουλο.

«Έχουμε μιλήσει όλοι, όλος ο κόσμος μιλάει με τα πιο σπουδαία λόγια για αυτόν τον υπέροχο Έλληνα. Πραγματικά, έφυγε το πρωτότυπο και μείνανε τα αντίγραφα», δήλωσε.

Παράλληλα τόνισε: «Σπουδαίος, σπουδαίος ποιητής, σπουδαίος ερμηνευτής, σπουδαίος συνθέτης.[...] Χάσαμε όλοι τον παππού μας που μας έλεγε παραμύθια».

Όσον αφορά για την τελευταία τους συνεργασία στο Ηρώδειο, είπε: «Και από τις συναυλίες στο Μέγαρο και από τις συναυλίες στο Ηρώδειο, έχω να θυμάμαι ότι μελετούσα. Ξεκίνησα να μελετάω έξι μήνες πριν για να μπορέσω να ανταπεξέλθω στις ερμηνείες που μου είχε ζητήσει. Και πραγματικά μεγάλο σχολείο. Και πιστεύω ότι ο Διονύσης Σαββόπουλος πρέπει από εδώ και στο εξής να διδάσκεται σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι ακαδημαϊκός ο Διονύσης Σαββόπουλος».

Από το πρωί του Σαββάτου (25/10) έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, οι οποίες θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι το πέρας της τελετής.

Τελευταία τροποποίηση στις 25/10/2025 - 12:05
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