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Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακίστηκε ο 38χρονος φερόμενος ως υπαρχηγός του κυκλώματος
Ειδήσεις
20:20 - 26 Οκτ 2025

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακίστηκε ο 38χρονος φερόμενος ως υπαρχηγός του κυκλώματος

Reporter.gr Newsroom
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Στους εννέα ανέρχονται πλέον οι κατηγορούμενοι που έχουν οδηγηθεί στη φυλακή για την πολύκροτη υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς ένας ακόμη κατηγορούμενος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Πρόκειται για έναν 38χρονο υπάλληλο σε κέντρο υποδοχής δηλώσεων στην Κρήτη, ο οποίος, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρεται ως υπαρχηγός του κυκλώματος.

Σήμερα έχουν οδηγηθεί στην φυλακή, μαζί με τον 38χρονο, πέντε άτομα. Κατά τη διάρκεια της σημερινής απολογίας του στον Ανακριτή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι εκτελούσε τα καθήκοντά του νόμιμα και ότι η δουλειά του περιοριζόταν στην υποβολή δηλώσεων στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η διαδικασία των απολογιών συνεχίζεται, καθώς εντός της ημέρας αναμένεται να απολογηθούν και ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος μαζί με τη σύζυγό του, που επίσης κατηγορούνται για καίριο ρόλο στην υπόθεση.

Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, ένας εκ των κατηγορουμένων αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) συνεχίζεται, ενώ ο συνολικός αριθμός των κατηγορουμένων ανέρχεται σε 37. Ήδη εννέα πρόσωπα έχουν προφυλακιστεί, καθώς οι Αρχές εξετάζουν τον ρόλο καθενός στη φερόμενη εγκληματική οργάνωση που φέρεται να αποσπούσε παράνομα ευρωπαϊκές γεωργικές επιδοτήσεις μέσω εικονικών δηλώσεων.

Η τελευταία ομάδα κατηγορουμένων αναμένεται να οδηγηθεί για απολογίες τη Δευτέρα, οπότε και θα ολοκληρωθεί η διαδικασία των ανακρίσεων για μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις απάτης σε βάρος του ευρωπαϊκού δημοσίου στη χώρα μας.

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