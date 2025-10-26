Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακίστηκαν τέσσερα άτομα, βασικά μέλη του κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων

Προφυλακίστηκαν την Κυριακή 26/10 ακόμη δύο από τους οχτώ κατηγορούμενους για το πολυδαίδαλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχαν προηγηθεί νωρίτερα δυο κατηγορούμενοι, που είναι αδέλφια. Μεταξύ των οχτώ που βρίσκονται ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή και της Ευρωπαίας Εισαγγελέα είναι και η φερόμενη ως αρχηγική ομάδα της εγκληματικής οργάνωσης.

Πρόκειται για δύο αδέλφια, τα οποία, σύμφωνα με τις κατηγορίες, συμμετείχαν ενεργά στην εγκληματική οργάνωση όντας στην αρχηγική ομάδα, η οποία με δόλια μέσα λάμβανε για χρόνια γεωργικές επιδοτήσεις. Η απόφαση για την προσωρινή τους κράτηση ελήφθη από Ευρωπαίο Ανακριτή και Ευρωπαία Εισαγγελέα.

Στα δικαστήρια βρίσκονται σήμερα για απολογίες άλλοι έξι κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και μέλη της ηγετικής ομάδας της οργάνωσης, ενώ η τελευταία ομάδα από τους συνολικά 37 κατηγορούμενους θα οδηγηθεί για απολογίες τη Δευτέρα.

Η υπόθεση, που έχει προκαλέσει αίσθηση για το εύρος και τη διάρκεια των παράνομων ενεργειών, συνεχίζεται με τις διαδικασίες της δικαιοσύνης να εξελίσσονται εντατικά, καθώς οι Αρχές προσπαθούν να διαλευκάνουν πλήρως το κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων.