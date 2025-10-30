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Νεότερα για το σκυλί που βρέθηκε τραυματισμένο στο Επιτάλιο του Ν. Ηλείας
Ειδήσεις
14:41 - 30 Οκτ 2025

Νεότερα για το σκυλί που βρέθηκε τραυματισμένο στο Επιτάλιο του Ν. Ηλείας

Reporter.gr Newsroom
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Ο Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων "Νοιάζομαι" εξέδωσε ανακοίνωσε με διευκρινίσεις σχετικά με το περιστατικό του σκύλου στο Επιτάλιο Ηλείας.

Αναλυτικά αναφέρει:

«Επειδή τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορούν ανακριβείς ή παραποιημένες πληροφορίες σχετικά με το περιστατικό του σκύλου που εντοπίστηκε τραυματισμένος στο Επιτάλιο Ηλείας, ο Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων «Νοιάζομαι» προβαίνει στις ακόλουθες διευκρινίσεις, προς αποκατάσταση της αλήθειας:

1 Ο Σύλλογός μας ουδέποτε κατηγόρησε τον φερόμενο κηδεμόνα του ζώου ως δράστη κακοποίησης. Το ζώο εντοπίστηκε τυχαία, αιμορραγώντας και αδύναμο να περπατήσει, στην Εθνική Οδό Πύργου – Κυπαρισσίας, στο ύψος του Επιταλίου.

Κανένα μέλος του Συλλόγου δεν γνώριζε σε ποιον ανήκει το ζώο τη στιγμή του εντοπισμού του, κατά συνέπεια δεν υπήρχε ούτε προηγούμενη γνωριμία ούτε οποιαδήποτε προσωπική αντιπαράθεση με τον φερόμενο κηδεμόνα.

Ο ρόλος ενός φιλοζωικού σωματείου είναι — και οφείλει να παραμένει — η καταγγελία κάθε παράνομης ή κακοποιητικής πράξης εις βάρος ζώων, ανεξάρτητα από πρόσωπα ή συνθήκες.
Αυτό πράξαμε και αυτό θα συνεχίσουμε να πράττουμε

2 Ουδέποτε αναφέραμε ότι το ζώο κακοποιήθηκε σεξουαλικά.
Στην αρχική μας ανάρτηση — η οποία παραμένει δημόσια — αναφέραμε αποκλειστικά ότι το ζώο έφερε σοβαρό τραυματισμό στην περιοχή του πρωκτού, όπως μας ενημέρωσε η κτηνίατρος που το περιέθαλψε.
Όπως διευκρινίσαμε εξαρχής, αρχικά θεωρήσαμε ότι είχε πυροβοληθεί — κάτι που στη συνέχεια αποδείχθηκε εσφαλμένο.
- Για λόγους σαφήνειας, σημειώνουμε ότι σύμφωνα με τον ιατροδικαστικό ορισμό της σεξουαλικής κακοποίησης, πρόκειται για κάθε πράξη που περιλαμβάνει επαφή ή παραβίαση των γεννητικών οργάνων, του πρωκτού ή του στόματος, με ή χωρίς διείσδυση, χωρίς συναίνεση ή με εξαναγκασμό, απειλή ή εκμετάλλευση ευαλωτότητας.
Οι γενετήσιες περιοχές, κατά την ιατροδικαστική και την κοινή λογική, περιλαμβάνουν τον πρωκτό και την περιπρωκτική περιοχή.
Επομένως, αν υπήρχε πρόθεση να γίνει τέτοια αναφορά, θα μπορούσε να γίνει τεκμηριωμένα· ωστόσο ουδέποτε έγινε από τον Σύλλογό μας.

3 Το ζώο μεταφέρθηκε στο κτηνιατρείο από εθελοντές του Συλλόγου, όπου ναρκώθηκε, του τοποθετήθηκε ορός και — σύμφωνα με την κτηνίατρο — έφερε τραύμα στην περιοχή του πρωκτού, στο οποίο έγιναν οκτώ (8) ράμματα. Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται από φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο έχει δημοσιευθεί στη σελίδα του Συλλόγου μας. Αμέσως μετά το χειρουργείο, ο Πρόεδρος του Συλλόγου μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα και κατέθεσε επίσημη καταγγελία για το περιστατικό. Το ζώο παρέμεινε στο κτηνιατρείο μέχρι τη στιγμή που παραδόθηκε, χωρίς ταυτοποίηση, στον άνθρωπο που δήλωσε κηδεμόνας του.

4 Κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε με διαφορετικά scanner κάθε φορά — από την Αστυνομία, μέλος του σωματείου, την κτηνίατρο και δεύτερο κτηνίατρο — δεν ανιχνεύθηκε microchip στο σώμα του ζώου.
Το ζώο αποδόθηκε τελικά, με εντολή Εισαγγελέα, στο άτομο που ισχυρίστηκε ότι είναι ο κηδεμόνας του, προσκομίζοντας βιβλιάριο υγείας με αριθμό microchip.

Ωστόσο, ως Σύλλογος διαφωνούμε με την απόδοση ζώου χωρίς επιβεβαιωμένη ταυτοποίηση, καθώς ποτέ δεν θα παραδίδαμε ζώο σε φερόμενο κηδεμόνα χωρίς τη νόμιμη διαδικασία ελέγχου και διασταύρωσης στοιχείων.

Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τον Ν. 4830/2021, οι αρμόδιες Αρχές οφείλουν να διασφαλίζουν την ταυτοποίηση και την ευζωία των ζώων συντροφιάς, ιδίως όταν αυτά αποτελούν αντικείμενο έρευνας για κακοποίηση.

Ο Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων «Νοιάζομαι» δεν έχει καμία πρόθεση στοχοποίησης οποιουδήποτε προσώπου· απλώς εκτελεί το καθήκον του, όπως κάνουν όλα τα φιλοζωικά σωματεία στη χώρα, υπερασπιζόμενος τα ζώα και τον νόμο.

Αντιθέτως, ζητούμε πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, διαφάνεια και τήρηση των νόμιμων διαδικασιών, ώστε να προστατεύονται τα ζώα και να ενισχύεται η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τις αρχές».

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