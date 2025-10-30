Διαμαντοπούλου: Ισχυρός αρχηγός, αλλά με προβλήματα στην εικόνα του ο Ανδρουλάκης

Στήριξη στον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά με αστερίσκους από την Άννα Διαμαντοπούλου.

«Είναι ισχυρός αρχηγός ο Νίκος Ανδρουλάκης, εξελέγη δυο φορές», δήλωσε η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ για τον Νίκο Ανδρουλάκη το πρωί της Πέμπτης (30/10) στον ΣΚΑΪ που ακολούθως πρόσθεσε «ότι υπάρχουν ζητήματα σε σχέση με την εικόνα του».

Είπε βέβαια ότι «η εικόνα του αρχηγού είναι ένα πολύ συνολικό ζήτημα».

«Όταν υπάρχει μια συνεχής επίθεση στον αρχηγό, όταν εσωτερικά δεν έχουμε την ειρήνη υπάρχει θέμα. Αλλά έτσι ήταν πάντα στο ΠΑΣΟΚ. Θέλω να σας θυμίσω ότι από τη μια υπήρχαν οργανώσεις που είχαν τον Μαρξ και οργανώσεις που είχαν τον Βενιζέλο. Αυτήν τη στιγμή υπάρχει εκλεγμένος αρχηγός, με αυτόν πρέπει να πάμε στις εκλογές», σημείωσε η κα. Διαμαντοπούλου για να καταλήξει λέγοντας:

«Κανείς δεν είναι τέλειος. Τα όποια προβλήματα να τα διορθώνουμε και όχι να επιτιθέμεθα. Να συμφωνήσουμε - επιτέλους - σε μια πολύ καθαρή πολιτική γραμμή προς κάθε κατεύθυνση με πολιτικά επιχειρήματα. Το ΠΑΣΟΚ δεν θα γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ της αντιπολίτευσης με τις κραυγές και τις ύβρεις. Θα είναι ένα κόμμα που θα μάθει να κάνει σοβαρή αντιπολίτευση, ώστε να δίνει το περιθώριο την άλλη μέρα να γίνει κυβέρνηση και να πείσει τους πολίτες για αυτό».