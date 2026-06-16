Σε πλήρη λειτουργία το Κτηματολόγιο στην Π.Ε. Ηλείας και Μεσσηνίας

966.550 ιδιοκτησίες και 1.025.504 δικαιώματα εντάσσονται στο Ελληνικό Κτηματολόγιο

Σε καθεστώς πλήρους λειτουργίας του Κτηματολογίου εντάσσονται οι Περιφερειακές Ενότητες Ηλείας και Μεσσηνίας, με την ενσωμάτωση και των τελευταίων περιοχών τους στο ψηφιακό σύστημα διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας του Ελληνικού Κτηματολογίου. Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026, στο σύστημα του Κτηματολογίου εντάχθηκαν οι Δήμοι Ανδραβίδας Κυλλήνης, Ανδρίτσαινας-Κρεστένων, Αρχαίας Ολυμπίας, Ζαχάρως, Ήλιδας, Πηνειού και Πύργου της Π.Ε. Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και οι Δήμοι Δυτικής Μάνης, Καλαμάτας, Μεσσήνης, Οιχαλίας, Πύλου – Νέστορος και Τριφυλλίας, της Π.Ε. Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η ενσωμάτωση 432.806 ιδιοκτησιών και 441.614 δικαιωμάτων στην Π.Ε Ηλείας και 533.744 ιδιοκτησιών και 583.890 δικαιωμάτων στην Π.Ε. Μεσσηνίας, επιπλέον, σε καθεστώς λειτουργίας κτηματολογίου εγκαινιάζει μία νέα εποχή ταχύτητας, διαφάνειας και νομικής ασφάλειας στις συναλλαγές, καταργώντας τη γραφειοκρατία και διευκολύνοντας την καθημερινότητα των πολιτών και των επαγγελματιών.

Με την ένταξη των νέων αυτών περιοχών, η Ηλεία και η Μεσσηνία αποκτούν ένα ολοκληρωμένο και σύγχρονο Κτηματολόγιο, αφήνοντας οριστικά πίσω τις χρονοβόρες παραδοσιακές διαδικασίες. Πολίτες και επαγγελματίες αποκτούν άμεση πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες που εγγυώνται τη διαφάνεια, την ταχύτητα και την απόλυτη προστασία της ακίνητης περιουσίας τους.

Επιπλέον, η πλήρης αποτύπωση της νομικής και γεωγραφικής πληροφορίας για το σύνολο των ιδιοκτησιών απλοποιεί τις καθημερινές συναλλαγές και αποτελεί τον βασικό αναπτυξιακό μοχλό για τον ορθό χωροταξικό σχεδιασμό και την προσέλκυση νέων επενδυτικών πρωτοβουλιών στις περιοχές.

Ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Χρήστος Δερμεντζόπουλος, δήλωσε: «Δύο ακόμη μεγάλες Περιφερειακές Ενότητες της χώρας μας αποκτούν πλήρες, ψηφιακό Κτηματολόγιο. Αυτό σημαίνει πως κάθε επαγγελματίας και πολίτης στην Ηλεία και τη Μεσσηνία μπορεί με ένα κλικ, μέσω της πλατφόρμας του Κτηματολογίου, να αποκτήσει πλήρη εικόνα για το ακίνητο του και να πραγματοποιήσει κάθε συναλλαγή σε ταχύτητες που μέχρι πριν λίγα χρόνια φάνταζαν απίθανες. Το Κτηματολόγιο ολοκληρώνεται και στο επίκεντρο αυτής της μεγάλης προσπάθειας, από την αρχή έως το τέλος της, που πλησιάζει, διασφαλίστηκε μια αποτελεσματικότερη και πιο άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη, χωρίς τις καθυστερήσεις και την αβεβαιότητα των προηγούμενων ετών».

Ψηφιακές Υπηρεσίες του Ελληνικού Κτηματολογίου

Υποβολή συμβολαιογραφικών πράξεων (πλην ειδικών περιπτώσεων) μόνο ψηφιακά.

Ψηφιακή διαχείριση νομικών πράξεων από δικηγόρους (εγγραφή προσημείωσης, εξάλειψη εμπράγματων ασφαλειών).

Ηλεκτρονική υποβολή δικαστικών πράξεων μέσω δικαστικών επιμελητών.

Ηλεκτρονική υποβολή πράξεων από τη Δημόσια Διοίκηση (ΑΑΔΕ)

Αιτήσεις για διορθώσεις και πρόδηλα σφάλματα μόνο ψηφιακά.

Έρευνα στην κτηματολογική βάση αποκλειστικά μέσω διαδικτύου.

Έκδοση πιστοποιητικών και αντιγράφων 24/7 ψηφιακά.

Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο – Καμία φυσική κατάθεση εγγράφων.

Κατάργηση μεγαροσήμων στις αιτήσεις και τα πιστοποιητικά.

Αποκλειστικά ηλεκτρονικές πληρωμές (e-banking & POS).

Ωράριο λειτουργίας για επιτόπια έρευνα: 08:30 – 13:30 (ενιαία σε όλη τη χώρα).

Ακολουθούν αναλυτικά οι περιοχές που εντάσσονται:

Περιφέρεια Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας

Δήμος Ανδραβίδας Κυλλήνης: α) Δημοτική Ενότητα Ανδραβίδας, β) Δημοτική Ενότητα Βουπρασίας, (Δημοτική Κοινότητα Βάρδας (Βουπρασίου) και Τοπικές Κοινότητες: Αετορράχης, Καπελέτου, Κουρτεσίου, Νεαπόλεως, Νησίου, Ξενιών (Καλυβακίων)), γ) Δημοτική Ενότητα Κάστρου – Κυλλήνης και δ) Δημοτική Ενότητα Λεχαινών (Τοπικές Κοινότητες Μελίσσης, Μυρσίνης, Μπορσίου (πρώην Μελίσσης)

Δήμος Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας

Δήμος Ζαχάρως

Δήμο Ήλιδας: α) Δημοτική Ενότητα Αμαλιάδος (Τοπικές Κοινότητες: Αγίου Δημητρίου, Αγίου Ηλία Πηνηίων, Αμπελοκάμπου, Αρχαίας Ήλιδας (πρώην Ήλιδος), Αυγείου, Γερακίου, Δάφνης, Δαφνιωτίσσης, Δουναίικων, Καλυβίων Ήλιδος, Καρδαμά, Κέντρου, Κεραμιδιάς, Κρυονερίου, Περιστερίου, Ροβιάτας, Σαβαλίων, Σωστίου, Χαβαρίου) και β) Δημοτική Ενότητα Πηνείας

Δήμος Πηνειού

Δήμος Πύργου: α) Δημοτική Ενότητα Βώλακος, β) Δημοτική Ενότητα Ιαρδάνου, γ) Δημοτική Ενότητα Πύργου (Τοπικές Κοινότητες: Αγίου Ηλία Πύργου, Αγίου Ιωάννου, Αμπελώνος, Βαρβασαίνης, Βυτιναίικων, Γρανιτσαιίκων, Ελαιώνος, Κατακόλου, Κορακοχωρίου, Λεβεντοχωρίου, Μυρτέας, Παλαιοβαρβασαίνης, Σαλμώνης, Σκαφιδιάς, Σκουροχωρίου) και δ) Δημοτική Ενότητα Ωλένης

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας

Δήμος Δυτικής Μάνης

Δήμος Καλαμάτας: α) Δημοτική Ενότητα Άριος, β) Δημοτική Ενότητα Αρφαρών, γ) Δημοτική Ενότητα Θουρίας (Τοπικές Κοινότητες Αιθαίας, Αμφείας, Ανθείας, Πολιανής), δ) Δημοτική Ενότητα Καλαμάτας (Δημοτική Κοινότητα Βέργας και Τοπικές Κοινότητες Αλαγονίας, Αρτεμισίας, Καρβελίου, Λαδά, Μικράς Μαντινείας, Νεδούσης, Πηγών)

Δήμος Μεσσήνης: α) Δημοτική Ενότητα Αιπείας, β) Δημοτική Ενότητα Ανδρούσας, γ) Δημοτική Ενότητα Αριστομένους, δ) Δημοτική Ενότητα Βουφράδων, ε) Δημοτική ενότητα Ιθώμης, στ) Δημοτική Ενότητα Μεσσήνης (Τοπικές Κοινότητες Αβραμιού, Αναλήψεως, Βελίκας, Λευκοχώρας, Λυκοτράφου, Μαδένης, Νεοχωρίου Αριστομένους, Πιλαλίστρας, Σπιταλίου, Τριόδου), ζ) Δημοτική Ενότητα Πεταλιδίου, η) Δημοτική Ενότητα Τρικόρφου

Δήμος Οιχαλίας

Δήμος Πύλου – Νέστορος

Δήμος Τριφυλλίας

Με το έργο του Κτηματολογίου, οι Π.Ε. Ηλείας και Μεσσηνίας εντάσσονται στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της δημόσιας διοίκησης, που έχει ως στόχο ένα κράτος πιο λειτουργικό και πιο φιλικό προς τον πολίτη.

Κτηματολογικό Γραφείο Δυτικής Ελλάδας

Υποκατάστημα Πύργου

Διεύθυνση: Ρήγα Φεραίου 113 (Πάροδος Forum), ΤΚ 27131, Πύργος

Τηλέφωνο: 2621306920

Υποκατάστημα Αμαλιάδας

Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 26, ΤΚ 27200, Αμαλιάδα

Τηλέφωνο: 2622309070

Κτηματολογικό Γραφείο Πελοποννήσου

Υποκατάστημα Καλαμάτας

Διεύθυνση: Λυόμενα Καλαμάτας, ΤΚ 24100, Καλαμάτα Μεσσηνίας

Τηλέφωνο: 2721089977

Υποκατάστημα Κυπαρισσίας

Διεύθυνση: 2ο χλμ Εθνικής Οδού Κυπαρισσίας - Πύργου – Τ.Κ. 24500, Κυπαρισσία

Τηλέφωνο: 2761024043

Επικοινωνία

https://support.ktimatologio.gr