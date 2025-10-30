Έρευνα - ΕΚΠΟΙΖΩ: «Άπιαστο όνειρο» η ενεργειακή αναβάθμιση για το 67% των νοικοκυριών

Μόλις το 11,4% των νοικοκυριών έχει τοίχους με μόνωση, όπως έδειξε πρόσφατη έρευνα της ΕΚΠΟΙΖΩ (Ένωση Καταναλωτών – Η Ποιότητα της Ζωής) που διενεργήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου REVERTER.

Στόχος της έρευνας, ήταν η καταγραφή των δυσκολιών και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά αναφορικά με την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών τους, τα οποία εμποδίζουν την πρόσβασή τους στα οφέλη της πράσινης μετάβασης και παρατείνουν τη διαβίωσή τους σε συνθήκες ενεργειακής φτώχειας.

Η χαρτογράφηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο λειτουργίας της Υπηρεσίας Μιας Στάσης (ΥΜΣ) που λειτουργεί η ΕΚΠΟΙΖΩ από τον Απρίλιο του 2024. Μέσω του γραφείου, εξυπηρετήθηκαν 330 άτομα και πραγματοποιήθηκαν 790 επισκέψεις σε κατοικίες της Αττικής, κατά βάση σε ευάλωτα νοικοκυριά.

Σκοπός των επισκέψεων, ήταν η χαρτογράφηση των ενεργειακών αναγκών τους, η ενημέρωσή τους για βιώσιμες και οικονομικά αποδοτικές λύσεις και η παροχή βοήθειας για υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2025».

Τα ευρήματα του ΕΚΠΟΙΖΩ

Μετά από 14 μήνες (Απρίλιος 2024 – Ιούνιος 2025) και 790 απαντήσεις, το ΕΚΠΟΙΖΩ παρουσιάζει τα εξής στοιχεία:

Ευρήματα από τις επισκέψεις

1. Χαρακτηριστικά κατοικιών και συστημάτων θέρμανσης

Μόνο το 11,4% των σπιτιών έχει μονωμένους τοίχους

των σπιτιών έχει τοίχους Το 75% έχει κουφώματα αλουμινίου. Μόνο το 25% δήλωσε ικανοποίηση αναφορικά με την αεροστεγανότητα των κουφωμάτων.

των κουφωμάτων. Σχεδόν το ήμισυ (48,7%) χρησιμοποιεί κεντρικό σύστημα θέρμανσης, η οποία τροφοδοτείται αποκλειστικά από λέβητες πετρελαίου (77%) και φυσικού αερίου (23%).

σύστημα θέρμανσης, η οποία τροφοδοτείται αποκλειστικά από λέβητες πετρελαίου (77%) και φυσικού αερίου (23%). Σχεδόν το 70% χρησιμοποιεί δευτερεύονσύστημα θέρμανσης, κυρίως κλιματιστικά (63%).

2. Κόστος ενέργειας και διαβίωσης

Λόγω της αύξησης των τιμών των βασικών αγαθών, πάνω από το 80% με μηνιαίο εισόδημα έως 900 ευρώ δηλώνουν ότι δυσκολεύονται πολύ να τα βγάλουν πέρα, υπονομεύοντας την ικανότητα να συμμετάσχουν σε προγράμματα ριζικής ανακαίνισης.

με μηνιαίο εισόδημα δηλώνουν ότι δυσκολεύονται πολύ να τα βγάλουν πέρα, υπονομεύοντας την ικανότητα να συμμετάσχουν σε προγράμματα ριζικής ανακαίνισης. Η κρίση του κόστους διαβίωσης επηρεάζει πλέον και τα νοικοκυριά μεσαίου εισοδήματος (μηνιαίο εισόδημα 1.200 έως 2.000 ευρώ), καθώς το 50-60% από αυτά δηλώνουν επίσης ότι δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα.

εισοδήματος (μηνιαίο εισόδημα 1.200 έως 2.000 ευρώ), καθώς το από αυτά δηλώνουν επίσης ότι δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα. Συνολικά, περισσότερα από τα μισά (51,4%) δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν μεγάλεςδυσκολίες να τα βγάλουν πέρα.

Περιορισμός βασικών αναγκών (τους τελευταίους 12 μήνες)

το 64,6% περιόρισε τη χρήση θέρμανσης , το 67,5% τη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος και το 47,8% τη χρήση ζεστού νερού χρήσης

, το 67,5% τη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος και το 47,8% τη χρήση ζεστού νερού χρήσης το 57,4% περιόρισε τις αγορές τροφίμων

το 68,2% τις δαπάνες για ρούχα και υποδήματα

και το 60,6% τα έξοδα μεταφοράς

το 69% τις δαπάνες για ψυχαγωγία

το 13,7% τις δαπάνες για φάρμακα

το 27,1% τις δαπάνες για εκπαίδευση των παιδιών

Πάνω από το 70% - και σε ορισμένες περιπτώσεις έως και το 100% - των νοικοκυριών με πολύ χαμηλό εισόδημα (κάτω από 300 ευρώ/μήνα) και χαμηλό εισόδημα (300-600 €/μήνα), ανέφεραν περικοπές σε βασικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένης της κατανάλωσης ενέργειας και των τροφίμων.

3. Ενεργειακή ευαλωτότητα

Περίπου το 55% και το 60% αναφέρουν ότι αντιμετωπίζουν θερμική δυσφορία κατά τη διάρκεια του χειμώνα και του καλοκαιριού, αντίστοιχα.

κατά τη διάρκεια του χειμώνα και του καλοκαιριού, αντίστοιχα. Το 62% αντιμετωπίζει προβλήματα υγρασίας ή μούχλας.

ή μούχλας. Το 18% έχει καθυστερήσεις στην πληρωμή των λογαριασμών ενέργειας και αναφέρει προβλήματα υγείας (όπως αρθριτικά ή ρευματικά προβλήματα και συχνά κρυολογήματα) που συνδέονται με ανεπαρκήθέρμανση και/ή υπερβολική υγρασία.

Συνολικά, το 80% των νοικοκυριών θεωρούνται ενεργειακά ευάλωτα, καθώς αντιμετωπίζουν τουλάχιστον ένα από τα παραπάνω προβλήματα.

4. Προθυμία ένταξης σε πρόγραμμα επιδότησης

Περισσότερα από τα μισά νοικοκυριά (51,5%) απάντησαν αρνητικά , το 45% απάντησε θετικά και τα υπόλοιπα δεν εξέφρασαν προτίμηση.

, το 45% απάντησε θετικά και τα υπόλοιπα δεν εξέφρασαν προτίμηση. Μεταξύ των κύριων λόγων άρνησης, το 46% ανέφερε οικονομικές δυσκολίες : το 33,7% ανέφερε ότι το ποσοστό επιδότησης ήταν πολύ χαμηλό και δεν μπορούσαν να συνεισφέρουν οικονομικά, ενώ το 12,5% δήλωσε ότι δεν μπορούσε να λάβει τραπεζικό δάνειο.

: το 33,7% ανέφερε ότι το ποσοστό επιδότησης ήταν πολύ χαμηλό και δεν μπορούσαν να συνεισφέρουν οικονομικά, ενώ το 12,5% δήλωσε ότι δεν μπορούσε να λάβει τραπεζικό δάνειο. Επιπλέον, 23,2% αποθαρρύνθηκε από τη γραφειοκρατικήπολυπλοκότητα, το 19,3% δεν πίστευε ότι η εξοικονόμηση ενέργειας θα ήταν σημαντική, το 14,7% δεν γνώριζε την ύπαρξη τέτοιων προγραμμάτων, το 10,2% ανέφερε προβλήματα με την ιδιοκτησία της κατοικίας.

Όσον αφορά όσους δήλωσαν πρόθυμοι να συμμετάσχουν σε κάποιο πρόγραμμα:

Το 20,8% δήλωσε ότι δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να συνεισφέρει οικονομικά.

την οικονομική δυνατότητα να συνεισφέρει οικονομικά. Το 6,2% είναι διατεθειμένο να πληρώσει 10-40 ευρώ, το 25,7% 50-80 ευρώ, το 28,2% 100-150 ευρώ, το 11,2% 200-250 ευρώ, το 6,1% 300-350 ευρώ και το 2,4% πάνω από 350 ευρώ .

. Ο μέσος όρος κυμαίνεται στα 130 ευρώ(διάμεσος: 100 ευρώ). Τα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες με το τρέχον εισόδημά τους μπορούν να διαθέσουν90 ευρώ το μήνα, σχεδόν 40% λιγότερα από ό,τι τα νοικοκυριά που τα βγάζουν πέρα με το εισόδημά τους και 60% λιγότερα από τα νοικοκυριά που ζουν άνετα.

Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη ένα μέσο κόστος ριζικής ανακαίνισης, το αντίστοιχο ποσοστό επιδότησης που θα δικαιούνταν αυτά να νοικοκυριά βάσει του «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2025» και το υπολειπόμενο ποσό που θα έπρεπε καταβάλει το νοικοκυριό (υποθέτοντας ότι λαμβάνει επιδοτούμενο δάνειο), το συνολικό ποσοστό των νοικοκυριών που δεν μπορούν να συμμετάσχουν για οικονομικούς λόγους ανέρχεται σε 67%.

Εν κατακλείδι, τα στοιχεία της έρευνας αναδεικνύουν μία σειρά από εμπόδια που αποτρέπουν την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, με αποτέλεσμα η πλειοψηφία των νοικοκυριών να αποκλείεται από τα οφέλη της πράσινης μετάβασης.

Συμπεράσματα

Η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης είναι ένα ολιστικό και πολυδιάστατο πρόβλημα που επηρεάζει διαφορετικούς οικονομικούς τομείς και απαιτεί: