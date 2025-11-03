Ζαχαράκη: Τα σχολεία στα Βορίζια θα ανοίξουν εντός της εβδομάδας - Στήριξη μαθητών και εκπαιδευτικών
19:12 - 03 Νοε 2025

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, ανακοίνωσε ότι τα σχολεία στα Βορίζια Κρήτης θα επαναλειτουργήσουν την ερχόμενη Τετάρτη ή Πέμπτη, μετά τα πρόσφατα τραγικά γεγονότα που συγκλόνισαν την περιοχή. 

Το Υπουργείο βρίσκεται σε στενή συνεννόηση με τον Δήμο και την Περιφέρεια Κρήτης, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η επιστροφή των μαθητών θα γίνει σε ασφαλές και σταθερό περιβάλλον.

Σε δηλώσεις της στο Action24, η υπουργός τόνισε ότι προτεραιότητα είναι η αποκατάσταση της τάξης και η δημιουργία αίσθησης ασφάλειας για τα παιδιά, ιδιαίτερα στις ευαίσθητες ηλικίες. «Υπάρχει και ένα αίσθημα ανησυχίας στους δασκάλους. Εμείς είμαστε εκεί να προστατεύσουμε όλο το κοινό, που είναι η μαθητική κοινότητα και οι δάσκαλοί μας», σημείωσε.

Για την ψυχολογική στήριξη των μαθητών, ο διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εμμανουήλ Μπελαδάκης θα μεταβεί στο χωριό στο τέλος της εβδομάδας, συνοδευόμενος από ομάδα ψυχολόγων και δίκτυο υποστηρικτικών συνεργατών. Η υπουργός δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να επισκεφθεί και η ίδια την περιοχή, εάν κριθεί αναγκαίο.

Παράλληλα, προανήγγειλε την εκ νέου ενεργοποίηση των σχολών γονέων, με στόχο τη στήριξη των οικογενειών των χωριών που αντιμετωπίζουν κρίσεις. «Είναι πολύ σημαντικό σε όλη την Ελλάδα, και ακόμη περισσότερο σε περιοχές που δοκιμάζονται, να υπάρχει μια υποστηρικτική ομάδα για τους γονείς», υπογράμμισε.

