Τσιάρας στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Εντολή Μητσοτάκη να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση
13:13 - 04 Νοε 2025

Τσιάρας στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Εντολή Μητσοτάκη να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση

Στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ κατέθεσε σήμερα 4/11 ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης του πρώην υπουργού Γιώργου Τσακίρη.

Ο Κώστας Τσιάρας υπογράμμισε ότι από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τα καθήκοντά του στο υπουργείο, διαπιστώθηκε πως ο ΟΠΕΚΕΠΕ αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του. Όπως είπε, «με εντολή του πρωθυπουργού, από την πρώτη μέρα, μου ζητήθηκε να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση και να υπάρξει απόλυτη διαφάνεια, ανεξαρτήτως πολιτικού ή κοινωνικού κόστους».

Ο υπουργός τόνισε ότι τα προβλήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι αποτέλεσμα μιας κυβέρνησης ή μιας συγκεκριμένης περιόδου, αλλά «παθογένειες που χαρακτηρίζουν συνολικά τη λειτουργία του ελληνικού κράτους». Όπως εξήγησε, «η έλλειψη δασικών χαρτών και χαρτών βοσκοτόπων δημιουργεί ένα πλέγμα δυσκολιών που καμία κυβέρνηση δεν έχει το κλειδί για να λύσει εύκολα».

Παράλληλα, επισήμανε ότι παρά τα εμπόδια, «η αρχή έχει γίνει και η προσπάθεια διαφάνειας και εξυγίανσης του οργανισμού θα συνεχιστεί μέχρι τέλους».

Αναφορά σε πρόβλημα με την πιστοποίηση του οργανισμού

Ο κ. Τσιάρας αναφέρθηκε και στο ζήτημα της πιστοποίησης του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποκαλύπτοντας ότι υπήρχε κίνδυνος η Κομισιόν να αρνηθεί να δώσει την απαραίτητη πιστοποίηση, λόγω των προβλημάτων στη λειτουργία του οργανισμού.

«Όλα αυτά ξεπεράστηκαν με δυσκολία, αλλά πλέον έχουμε θέσει τις βάσεις για μια νέα εποχή στον οργανισμό», είπε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης γνωστοποίησε, ακόμη, ότι από τον Ιανουάριο του 2026 θα τεθεί σε εφαρμογή ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της ΑΑΔΕ και του ΟΠΕΚΕΠΕ, με στόχο τον ενιαίο έλεγχο και την ενίσχυση της διαφάνειας στη διαχείριση των ευρωπαϊκών και εθνικών αγροτικών ενισχύσεων.

«Μιλάμε για μια άλλη μέρα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και συνεργασία μεταξύ των αρχών», κατέληξε ο κ. Τσιάρας.

Νωρίτερα σήμερα, στην κατάθεση του ο υπηρεσιακός υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργος Τσακίρης, εξέφρασε τις ενστάσεις του όσο αφορά την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ ώστε να γίνονται με ασφάλεια οι πληρωμές.

Τελευταία τροποποίηση στις 04/11/2025 - 13:15
