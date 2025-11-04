Τσακίρης (υπηρεσιακός υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης): Λάθος η υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

Με την κατάθεση του υπηρεσιακού υπουργού, Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργου Τσακίρη, συνεχίστηκε την Τρίτη (4/11) η Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο ομότιμος καθηγητής του ΕΜΠ και υπηρεσιακός υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, δεν αρνήθηκε την ύπαρξη σκανδάλου σε σχέση με τις πληρωμές των αγροτικών επιδοτήσεων, αλλά υποστήριξε πως δεν γνώριζε την ύπαρξη σκανδάλου. Πρόσθεσε πως αν γνώριζε όσα αποκαλύφθηκαν, δεν θα είχε αποδεχτεί την πρόταση που του έγινε τέλη Μαΐου του 2023 από τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό, Γιάννη Σαρμά.

Όσο για την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, που επέλεξε η κυβέρνηση μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου, ώστε να γίνονται με ασφάλεια οι πληρωμές, ο κ. Τσακίρης εξέφρασε τις ενστάσεις του.

Ο κ. Τσακίρης, ο οποίος ανέλαβε υπηρεσιακός υπουργός για μόλις «20 εργάσιμες μέρες» και συγκεκριμένα στο μεσοδιάστημα ανάμεσα στις δύο εθνικές εκλογές του 2023, αντέτεινε μετά το ερώτημα του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Χάρη Μαμουλάκη, για το «πέρασμα» του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ: «Πράγματι τα δεδομένα που χειρίζεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ταιριάζουν στην ΑΑΔΕ. Θεωρώ δύσκολο το έργο της ΑΑΔΕ κι αν μπορώ ανοιχτά να σας πω, θα έπρεπε να δομηθεί άλλος φορέας».

Δήλωσε αρνητικά εντυπωσιασμένος από όσα έχει διαβάσει από τις εφημερίδες για την έκταση του σκανδάλου με τις αγροτικές επιδοτήσεις, ενώ προτίμησε να μην απαντήσει στο ερώτημα αν όσα έρχονται στην επιφάνεια σε σχέση με τη σκιώδη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ θα είχαν συμβεί χωρίς την ύπαρξη κάλυψης σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο.

Περιέγραψε δε τον ΟΠΕΚΕΠΕ ως έναν οργανισμό που «έχει δομηθεί στρεβλά», αφού «θα έπρεπε να έχει τις δικές του δυνάμεις» σε επίπεδο πληροφοριακό συστημάτων για να παρέχει υπηρεσίες έγκαιρα και αξιοπιστία. Ωστόσο, υποστήριξε πως «μέσα σε 20 μέρες δεν μπόρεσα να καταλάβω πώς δουλεύουν οι εποπτευόμενοι οργανισμοί», καθώς πρώτο του μέλημα ήταν να εργαστεί με τις υπηρεσίες του υπουργείου και όχι με τους εποπτευόμενους φορείς.

Σε σχέση με τη λειτουργία και τον ρόλο των εταιριών που έχουν αναλάβει χρέη τεχνικού συμβούλου, ο μάρτυρας αρκέστηκε να απαντήσει πως λόγω της ακαδημαϊκής του σταδιοδρομίας σε δημόσια ΑΕΙ υποστηρίζει τις δομές του κράτους, συμπληρώνοντας με νόημα: «Ενδεχόμενα κάποιες δικλείδες που ανήκουν στους ιδιώτες δεν με βρίσκουν σύμφωνο. Δεν ήθελα να παρεμβαίνουν φίλτρα από ιδιωτικούς φορείς».

Επιπρόσθετα, o κ. Τσακίρης τάχθηκε υπέρ της λύσης του «κυβερνητικού νέφους» και απέδωσε σε οδηγίες της τότε ηγεσίας του ΟΠΕΚΕΠΕ την ανάθεση που υπέγραψε στις 16 Ιουνίου του 2023, με την οποία προσφέρθηκε στη ΓΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ «θέση συντονιστή και επιπλέον έσοδα», όπως είπε η Μιλένα Αποστολάκη, μέσω της συλλογής αιτήσεων για επιδοτήσεις, πλην της επιλογής που δινόταν στους δικαιούχους μέσω του gov.gr.

Από εκεί και πέρα, αφηγήθηκε ότι η εντολή που έλαβε μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ήταν να χειριστεί «θέματα που έχουν να κάνουν με τη συνέχεια του κράτους». Σε αυτό το πλαίσιο ενέταξε τα ζητήματα που αφορούσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ και -κυρίως- τη νέα ΚΑΠ, ασκώντας πίεση -όπως συμπλήρωσε- στις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να εκδοθούν οι ανάλογες εφαρμοστικές αποφάσεις και να μην καθυστερήσουν οι πληρωμές των αγροτών.