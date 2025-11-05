ΕΛΤΑ: Ανακοίνωση ΔΣ για την παραίτηση Σκλήκα - «Εργάστηκε με συνέπεια»

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

To Διοικητικό Συμβούλιο των Ελληνικών Ταχυδρομείων ανακοινώνει ότι έλαβε την επιστολή παραίτησης του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας, κ. Γρηγόρη Σκλήκα.

Ακαλυτικά η ανακοίνωση του διοικητικού συμβουλίου των ΕΛΤΑ:

«Ο κ. Σκλήκας, επί περίπου δυόμισι χρόνια, εργάστηκε με συνέπεια, αποφασιστικότητα και αφοσίωση για τον μετασχηματισμό των ΕΛΤΑ, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην πορεία ανασυγκρότησης και εκσυγχρονισμού της εταιρείας.

Κατά τη θητεία του ολοκληρώθηκε η συγχώνευση με την "ΕΛ.ΤΑ. Ταχυμεταφορές", εγκαθιδρύθηκε η υπηρεσία του "ψηφιακού ταχυδρόμου", δρομολογήθηκαν στρατηγικές συνεργασίες και ελήφθησαν σημαντικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών λειτουργιών της εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο τον ευχαριστεί θερμά για την προσφορά του και του εύχεται κάθε επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά και προσωπικά του βήματα».