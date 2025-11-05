Καραχάλιος για «ΚΥΜΑ» και Καρυστιανού: Μια ιδέα δικαιοσύνης και κάθαρσης - «Ανακατεύομαι», σχολιάζει ο Πλακιάς
13:25 - 05 Νοε 2025

Καραχάλιος για «ΚΥΜΑ» και Καρυστιανού: Μια ιδέα δικαιοσύνης και κάθαρσης - «Ανακατεύομαι», σχολιάζει ο Πλακιάς

Για τη συζήτηση που έχει προκαλέσει η ανάρτησή του σχετικά με την πλατφόρμα «ΚΥΜΑ» και τη σύνδεσή της με τη Μαρία Καρυστιανού, μίλησε το πρωί της Τετάρτης 5/11 στον ΑΝΤ1 ο Νίκος Καραχάλιος, πρώην σύμβουλος στρατηγικής επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας.

Ο κ. Καραχάλιος εξήγησε ότι «το Κ στο ΚΥΜΑ είναι η κοινωνία που λέει “κάντε κάτι”», υποστηρίζοντας πως «ο κόσμος υποδεικνύει τη Μαρία Καρυστιανού ως αυτή που περνά σαν κύμα απέναντι στον Μητσοτάκη». Όπως είπε, «η Μαρία δεν είναι μόνο μια μητέρα θύματος στα Τέμπη, αλλά συμβολίζει μια ιδέα, τη δικαιοσύνη και την κάθαρση».

Αναφορικά με τη διάψευση που εξέδωσε η ίδια η κ. Καρυστιανού για τη σύνδεσή της με την πλατφόρμα, ο Νίκος Καραχάλιος ανέφερε ότι «η Μαρία είναι ένας άνθρωπος με έντονα συναισθήματα, λόγω όσων έχει βιώσει. Ένιωσε τη δύναμη του κύματος και αιφνιδιάστηκε».

«Το ΚΥΜΑ δεν ανήκει σε κανέναν, αν θέλει της δίνω αύριο τα domain», πρόσθεσε, σημειώνοντας παράλληλα ότι με τη Μαρία Καρυστιανού «έχουμε συναντηθεί 15 με 20 φορές μόνο τους τελευταίους τρεις μήνες».

Σύμφωνα με τον Νίκο Καραχάλιο, «η Μαρία με κάλεσε και μου είπε πως θέλει να οργανώσουμε ένα κίνημα, όχι απαραίτητα το ΚΥΜΑ, το οποίο μπορεί να μετασχηματιστεί σε κόμμα και να διεκδικήσει είσοδο στη Βουλή». Όπως αποκάλυψε, «το καλοκαίρι, κατόπιν δικής της εντολής, καλέσαμε τα κανάλια με σκοπό να ανακοινωθεί η πρόθεση για ένα κόμμα».

Ο κ. Καραχάλιος ανέφερε επίσης ότι «κατανοεί τους δισταγμούς της», καθώς, όπως είπε, «οι μισοί της λένε “προχώρα” και οι άλλοι μισοί “μην μπλέξεις με την πολιτική”». «Το λάθος», πρόσθεσε, «είναι ότι θα έπρεπε να της λένε να μην μπλέξει με κόμματα».

Τέλος, διευκρίνισε ότι «δεν μιλώ ως εκπρόσωπός της, αλλά ως ένας από τους πολλούς που συμμετέχουν στο εγχείρημα». «Το ΚΥΜΑ δεν αφορά μόνο τα Τέμπη», είπε, «αλλά και άλλες τραγωδίες, όπως το Μάτι».

Αν προκηρύσσονταν εκλογές, η Καρυστιανού θα κέρδιζε με double score τον Μητσοτάκη

Κλείνοντας, εξέφρασε την εκτίμηση ότι «αν προκηρύσσονταν εκλογές την Κυριακή, η Καρυστιανού θα μπορούσε να κερδίσει με double score τον Μητσοτάκη», προσθέτοντας πως «μια πιθανή πολιτική της κίνηση θα ενεργοποιούσε δυνάμεις όπως του Σαμαρά και, σε δεύτερο βαθμό, του Τσίπρα».

Νίκος Πλακιάς: Συνεχίζει να ανακατεύεται το στομάχι μου

Νέα τοποθέτηση έκανε ο Νίκος Πλακιάς μετά τις δηλώσεις του Νίκου Καραχάλιου για τη Μαρία Καρυστιανού και το κίνημα «ΚΥΜΑ», με ανάρτηση του όπου παρέμεινε στο ίδιο πνεύμα με την αρχική του αντίδραση στη φημολογία περί δημιουργίας πολιτικού φορέα από τη Μαρία Καρυστιανού, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Συνεχίζει να ανακατεύεται το στομάχι μου».

Όπως αναφέρει ο Νίκος Χαλκιάς στην ανάρτηση του στο Χ: «Συνεχίζει να ανακατεύεται το στομάχι μου.

Καραχαλιος = Δώδεκα χρόνια σύμβουλος πολιτικής στρατηγικής της οικογένειας Καραμανλή.

Περιμένω επίσημη διάψευση».

Τελευταία τροποποίηση στις 05/11/2025 - 15:13
