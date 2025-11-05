Τι εννοεί ο Χατζηδάκης για τα «κίνητρα των επιθέσεων» εναντίον του;
12:58 - 05 Νοε 2025

Τι εννοεί ο Χατζηδάκης για τα «κίνητρα των επιθέσεων» εναντίον του;

Άγγελος Κωβαίος
Η υπόθεση των ΕΛΤΑ έχει πολλά στοιχεία σουρεαλισμού – που βέβαια δεν θα έπρεπε να εκπλήσσουν για την περίπτωση της ελληνικής πολιτικής καθημερινότητας.

Η κυβέρνηση έκανε την ανήξερη, ενώ το σχέδιο αναδιάρθρωσης ήταν δρομολογημένο από καιρό. Υπήρχε άλλωστε σχετική μελέτη, από εταιρεία συμβούλων. Παρά ταύτα, ως γνωστόν, όλοι αιφνιδιάστηκαν από μία ανακοίνωση, που προφανώς ήταν άκομψη και ακατανόητα αιφνιδιαστική.

Σε συνέχεια όλων αυτών, άρχισαν να διαμαρτύρονται βουλευτές, δίχως να ξέρουν ακριβώς για ποιο λόγο και, εν τέλει, καταλήγουμε σε μία συνεχή και επίμονη προσπάθεια του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, να αποποιηθεί οποιαδήποτε ευθύνη για το θέμα. Στην τελευταία (;) του ανακοίνωση μάλιστα, αναφέρεται ότι «τα κίνητρα των επιθέσεων είναι προφανή». Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και τόσο προφανή και μάλλον θα πρέπει να εξηγήσει ο αντιπρόεδρος, ειδικώς αν εννοεί ότι οι επιθέσεις προέρχονται εκ των έσω. Πάντως, αν συνεχιστεί αυτό το τροπάρι, προμηνύεται ένα μεγάλο, ωραίο ενδοκυβερνητικό μαλλιοτράβηγμα...

Τελευταία τροποποίηση στις 05/11/2025 - 13:05
