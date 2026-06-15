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Χρηστίδης: Η κυβέρνηση απαξιώνει τα ΕΛΤΑ ζητώντας από τους υπαλλήλους να κάνουν εθελοντικά διανομές
Πολιτική
16:01 - 15 Ιουν 2026

Χρηστίδης: Η κυβέρνηση απαξιώνει τα ΕΛΤΑ ζητώντας από τους υπαλλήλους να κάνουν εθελοντικά διανομές

Reporter.gr Newsroom
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Στην αδυναμία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, καθώς και στη συνεχή υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών, αναφέρθηκε ο Παύλος Χρηστίδης, Βουλευτής και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο OPEN τη Δευτέρα (15/6).  

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι η εικόνα που συναντά καθημερινά στην κοινωνία απέχει πλήρως από το κυβερνητικό αφήγημα, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «ο μισθός και η σύνταξη φτάνουν μέχρι τις 15-20 ημέρες του μήνα».

Αναφέρθηκε μάλιστα στην πρωινή του επίσκεψη στη λαϊκή αγορά της Γλυφάδας, όπου – όπως είπε - «η εικόνα που υπάρχει δεν έχει καμία σχέση με αυτό που περιγράφει η κυβέρνηση. Υπάρχει πολύ μεγάλη ακρίβεια, πολύ μεγάλο κόστος. Εάν κάποιος μείνει στα στοιχεία της κυβέρνησης, θα νομίζει ότι ζει σε κάποιον παράδεισο με αυτά που τάζει».

Υπογράμμισε ότι, παρά τα μέτρα και τις εξαγγελίες της κυβέρνησης τα τελευταία χρόνια, η θέση της χώρας επιδεινώνεται.

«Η Ελλάδα, εκεί που ήταν προτελευταία στην αγοραστική δύναμη πανευρωπαϊκά, σήμερα είναι τελευταία χώρα πανευρωπαϊκά. Αυτό δεν το λέμε εμείς, το λέει η Eurostat», ανέφερε και πρόσθεσε:

«Ο πρόεδρος του ΣΕΒ λέει, επίσης, ότι η παραγωγικότητα στην εργασία είναι στο 54% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Έχουν πέσει χρήματα στην πατρίδα μας από τον κορωνοϊό και ύστερα αλλά δεν έχουν πάει εκεί που θα έπρεπε».

Παράλληλα, άσκησε σκληρή κριτική τόσο στον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και στον Αλέξη Τσίπρα για τα χρόνια διακυβέρνησής τους.

«Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι κάθε μέρα επικοινωνώ με συνταξιούχους, οι οποίοι παλεύουν να βρουν λύσεις στο πρόβλημα που δημιούργησε ο νόμος Κατρούγκαλου. Ο κ. Τσίπρας έλεγε το 2015 συγκεκριμένα πράγματα για τα δώρα και για τους συνταξιούχους. Έκανε τα αντίθετα. Ο κ. Μητσοτάκης το 2019 έλεγε ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου. Σήμερα ο νόμος Κατρούγκαλου είναι εδώ και με τον νόμο του κ. Βρούτση είναι ακόμα πιο ισχυρός. Το ΠΑΣΟΚ τι έκανε όταν κυβέρνησε; Έδωσε ΕΚΑΣ», συμπλήρωσε.

Καταλόγισε, δε, μεγάλες ευθύνες στον πρωθυπουργό για το ότι «σήμερα η Βουλή απαξιώνεται, το πολιτικό σύστημα απαξιώνεται. Το γεγονός ότι το 2019 έφερε νόμο για το επιτελικό κράτος ώστε κάθε υπουργείο να έχει μέχρι τρεις υφυπουργούς και όταν θέλησε να βολέψει τον κ. Χατζηβασιλείου, πήρε την απόφαση να κάνει και μία μεταμεσονύχτια τροπολογία και να κάνει τέσσερις θέσεις στο υπουργείο Εξωτερικών, τα λέει όλα για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει το επιτελικό κράτος».

Σχολίασε, επίσης, με φόντο την υπόθεση των πολεοδομιών ότι φαίνεται να υπάρχει μια οριζόντια σχέση της ακρίβειας με τη διαφθορά ενώ έθεσε και δύο επίκαιρα ζητήματα που απαιτούν άμεσες λύσεις.

«Τα πετυχημένα ΕΛΤΑ, τα οποία θα έκαναν αναδιάρθρωση με τη Νέα Δημοκρατία, ζητούν τώρα εθελοντές υπαλλήλους. Πολύ μεγάλη επιτυχία της Νέας Δημοκρατίας. Να σας πω και ένα ακόμα. Μέσα στο καλοκαίρι, η γραμμή 1 του μετρό θα έχει τουλάχιστον 7 - 8 συρμούς οι οποίοι δεν έχουν κλιματισμό. Και η γραμμή 3 του μετρό δεν θα έχει συνεχόμενη ροή γιατί έτσι αποφάσισε η κυβέρνηση μέσα στο καλοκαίρι», κατέληξε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj9i3xcj8vv5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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