Χαλκίδα: Ενώπιον του εισαγγελέα οι οκτώ συλληφθέντες για τη φονική συμπλοκή με ένα νεκρό
17:04 - 05 Νοε 2025

Χαλκίδα: Ενώπιον του εισαγγελέα οι οκτώ συλληφθέντες για τη φονική συμπλοκή με ένα νεκρό

Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται οι οκτώ συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στη φονική συμπλοκή στη Χαλκίδα, η οποία στοίχισε τη ζωή στον 20χρονο Μάριο. 

Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται είναι βαριές και περιλαμβάνουν ανθρωποκτονία με δόλο, συμπλοκή, επικίνδυνη σωματική βλάβη, υπόθαλψη εγκληματία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αθλητισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι οπαδοί της δεύτερης ομάδας που παρουσιάστηκαν πρώτοι στον εισαγγελέα, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν το Σάββατο, ενώ νωρίτερα, στις 9 το πρωί, είχαν περάσει το κατώφλι των δικαστηρίων τρεις κατηγορούμενοι από την πλευρά του θύματος, οι οποίοι επίσης έλαβαν 48ωρη προθεσμία και θα απολογηθούν την Παρασκευή.

Συνολικά, επτά άτομα αντιμετωπίζουν κατηγορίες για τη συμπλοκή, ενώ υπάρχει και ένας ακόμη σοβαρά τραυματισμένος που νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο.

Οι απολογίες των κατηγορουμένων έχουν προγραμματιστεί για την Παρασκευή και το Σάββατο, ενώ οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν καταθέσεις και βιντεοληπτικό υλικό προκειμένου να διαλευκάνουν πλήρως τα αίτια και τις συνθήκες του αιματηρού περιστατικού που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία.

Ο ρόλος του κατηγορούμενου για υπόθαλψη

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και ένα άτομο κατηγορούμενο για υπόθαλψη εγκληματία και αλλοίωση στοιχείων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, βρέθηκε στο σημείο της συμπλοκής μετά από τηλεφώνημα και φέρεται να προσπάθησε να απομακρύνει προσωπικά αντικείμενα, μεταξύ αυτών ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο και μια ζώνη ρουχισμού, τα οποία έχουν ήδη κατασχεθεί από τις αρχές.

Οι αρχές συνεχίζουν να συλλέγουν και να αναλύουν υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις των δύο οχημάτων που συμμετείχαν στη μοιραία συμπλοκή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα δύο αυτοκίνητα φαίνεται να συναντήθηκαν τυχαία στη Νέα Αρτάκη και ακολούθως κινήθηκαν προς το κέντρο της Χαλκίδας. Εκεί, το ένα φέρεται να έκλεισε τον δρόμο στο άλλο, πυροδοτώντας μια βίαιη συμπλοκή με μαχαίρια και αιχμηρά αντικείμενα, η οποία κατέληξε στη δολοφονία του 20χρονου Μάριου.

Πολιτική
18/05/2026 - 18:28

Γεωργιάδης vs Σαλμάς: Σφοδρή πολιτική σύγκρουση για τα νοσοκομειακά απόβλητα

Ειδήσεις
18/05/2026 - 18:27

Μέρκελ: Ορθή η στήριξη στην Ουκρανία, αλλά η Ευρώπη δεν αξιοποιεί τις διπλωματικές της δυνατότητες 

Πολιτική
18/05/2026 - 18:22

Μόλις το 25% των Ελλήνων πιστεύει ότι η χώρα κινείται προς τα εμπρός

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 18:20

NextEra – Dominion: Η mega συμφωνία που δημιουργεί τον μεγαλύτερο πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο

Οικονομία
18/05/2026 - 18:11

ΥΠΕΘΟ: «Χρεοκοπημένες συνταγές» οι προτάσεις Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 18:05

Ευρώπη Holdings: Ολοκληρώθηκε η απόκτηση του 50% της Alpha Insurance Brokers με έδρα το Βουκουρέστι

Πολιτική
18/05/2026 - 18:03

Handelsblatt: Από την κρίση στην ανάπτυξη – Ο ρόλος-κλειδί του Χατζηδάκη στις μεταρρυθμίσεις

Πολιτική
18/05/2026 - 18:02

Βαρδακαστάνης: Tο ΠΑΣΟΚ παράγει πολιτική και λύσεις, απέναντι στις κοινωνικές ανισότητες

Σχόλια Αγοράς
18/05/2026 - 17:55

Χρηματιστήριο: Σε χαμηλό 15νθημέρου, παρά το κρεσέντο της ΔΕΗ

Αναλύσεις
18/05/2026 - 17:53

Moody’s: Βλέπει πολιτικό ρίσκο στην Ελλάδα – Τα 4 σενάρια για εκλογές και οικονομία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 17:49

DW: Επανεκκίνηση του στρατηγικού διαλόγου Τουρκίας-Γερμανίας

Πολιτική
18/05/2026 - 17:35

Ο Κασσελάκης συμπαραστέκεται στον Πολάκη: Είναι θύμα του Μπουζουξίδικου #2

Πολιτική
18/05/2026 - 17:34

ΣΥΡΙΖΑ: Πρόκληση η εκρηκτική αύξηση της περιουσιακής κατάστασης βουλευτών της ΝΔ την τελευταία επταετία

18/05/2026 - 17:22

Οι εταιρείες που σηματοδοτούν το αύριο της ελληνικής επιχειρηματικότητας πρωταγωνίστησαν στα Forward Awards 2026

Πολιτική
18/05/2026 - 17:10

ΚΥΣΕΑ: «Πράσινο φως» για επιστροφή των Patriot και φρεγάτες Bergamini

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 17:09

«Φρένο» στη Wall: Φόβοι για επιτόκια και Μέση Ανατολή «ανακόπτουν» το ράλι

Ειδήσεις
18/05/2026 - 17:01

Οι αγορές ανησυχούν για πληθωρισμό και πόλεμο – Η Ευρώπη μένει πίσω στην ΤΝ

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 16:48

Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Ραγδαία εξάντληση των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:46

ΕΛΑΣ: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας για το Final Four της Euroleague

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:38

Η ΕΕ ανανεώνει την εμπορική συμφωνία με το Μεξικό 

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:35

ΗΠΑ και Ιράν στο «παρά πέντε» συμφωνίας: Στο τραπέζι η άρση κυρώσεων για το πετρέλαιο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:30

Ζελένσκι: Η Ρωσία επιχειρεί την εξαγωγή σιτηρών από την κατεχόμενη Κριμαία μέσω αμερικανικών εταιρειών

Ναυτιλία
18/05/2026 - 16:18

Κικίλιας: Δημοπρατούνται Ψηφιακό Κέντρο Επιχειρήσεων, νέα σκάφη και drones ιπτάμενα, επιφανείας και υποβρύχια

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:12

Μαλδίβες: Εντοπίστηκαν οι σοροί τεσσάρων Ιταλών δυτών σε υποθαλάσσια σπηλιά

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 16:07

Interwood: Ενίσχυση παρουσίας σε έργα εθνικής κλίμακας – Σύμβαση €3,38 εκατ. στο Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:04

Ισπανία: Ήττα-μήνυμα για τον Σάντσες στις κάλπες της Ανδαλουσίας

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 15:57

Τράπεζα Κύπρου: Στις 25 Μαϊου η αποκοπή για το μέρισμα ύψους 0,5 ευρώ

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 15:49

Βενιζέλος: Το θέμα δεν είναι ποιος θα απαντήσει στο τριψήφιο, αλλά σε ποιον θα τηλεφωνήσει ο Μητσοτάκης

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 15:45

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΑΠΘ και Pfizer για τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την επιχειρηματικότητα 

18/05/2026 - 15:42

ICAP CRIF: Στο 25% η διείσδυση των private label προϊόντων την περίοδο 2024-2025

