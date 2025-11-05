Χαλκίδα: Ενώπιον του εισαγγελέα οι οκτώ συλληφθέντες για τη φονική συμπλοκή με ένα νεκρό

Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται οι οκτώ συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στη φονική συμπλοκή στη Χαλκίδα, η οποία στοίχισε τη ζωή στον 20χρονο Μάριο.

Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται είναι βαριές και περιλαμβάνουν ανθρωποκτονία με δόλο, συμπλοκή, επικίνδυνη σωματική βλάβη, υπόθαλψη εγκληματία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αθλητισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι οπαδοί της δεύτερης ομάδας που παρουσιάστηκαν πρώτοι στον εισαγγελέα, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν το Σάββατο, ενώ νωρίτερα, στις 9 το πρωί, είχαν περάσει το κατώφλι των δικαστηρίων τρεις κατηγορούμενοι από την πλευρά του θύματος, οι οποίοι επίσης έλαβαν 48ωρη προθεσμία και θα απολογηθούν την Παρασκευή.

Συνολικά, επτά άτομα αντιμετωπίζουν κατηγορίες για τη συμπλοκή, ενώ υπάρχει και ένας ακόμη σοβαρά τραυματισμένος που νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο.

Οι απολογίες των κατηγορουμένων έχουν προγραμματιστεί για την Παρασκευή και το Σάββατο, ενώ οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν καταθέσεις και βιντεοληπτικό υλικό προκειμένου να διαλευκάνουν πλήρως τα αίτια και τις συνθήκες του αιματηρού περιστατικού που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία.

Ο ρόλος του κατηγορούμενου για υπόθαλψη

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και ένα άτομο κατηγορούμενο για υπόθαλψη εγκληματία και αλλοίωση στοιχείων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, βρέθηκε στο σημείο της συμπλοκής μετά από τηλεφώνημα και φέρεται να προσπάθησε να απομακρύνει προσωπικά αντικείμενα, μεταξύ αυτών ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο και μια ζώνη ρουχισμού, τα οποία έχουν ήδη κατασχεθεί από τις αρχές.

Οι αρχές συνεχίζουν να συλλέγουν και να αναλύουν υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις των δύο οχημάτων που συμμετείχαν στη μοιραία συμπλοκή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα δύο αυτοκίνητα φαίνεται να συναντήθηκαν τυχαία στη Νέα Αρτάκη και ακολούθως κινήθηκαν προς το κέντρο της Χαλκίδας. Εκεί, το ένα φέρεται να έκλεισε τον δρόμο στο άλλο, πυροδοτώντας μια βίαιη συμπλοκή με μαχαίρια και αιχμηρά αντικείμενα, η οποία κατέληξε στη δολοφονία του 20χρονου Μάριου.