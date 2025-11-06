Νέες προσαγωγές στα Βορίζια - Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη

Νέα αστυνομική επιχείρηση πραγματοποίησαν οι αστυνομικές Αρχές στα Βορίζια το πρωί της Πέμπτης 6/11, προχωρώντας σε τρεις νέες προσαγωγές.

Όπως αναφέρει στο ρεπορτάζ του ο ΣΚΑΙ, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, οι προσαχθέντες δεν είναι κάτοικοι του χωριού, ωστόσο προσπάθησαν εχθές το βράδυ να προσεγγίσουν για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο το χωριό.

Κατά πληροφορίες οι προσαχθέντες στην Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου φέρονται να έχουν σχέση με την οικογένεια του Φανούρη Καργάκη, του 39χρονου που έπεσε νεκρός κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής των πυροβολισμών το πρωί του περασμένου Σαββάτου.

Για την ώρα, πάντως, δεν έχει διευκρινιστεί αν οι προσαγωγές των δύο ατόμων έχουν να κάνουν με τη συμμετοχή τους στην αιματηρή συμπλοκή ή για κατοχή κρυμμένων όπλων.

Γρίφος ωστόσο για τις Αρχές αποτελεί το που έχουν κρυφτεί τα όπλα του μακελειού και φυσικά από ποιους.

Οι αστυνομικοί σε μια προσπάθεια να τα εντοπίσουν έχουν ψάξει σε κάθε πιθανό και απίθανο σημείο, ακόμη και στα νεκροταφεία της περιοχής, χωρίς ωστόσο να υπάρχει αποτέλεσμα.

Βορίζια: Με αλεξίσφαιρο γιλέκο στα δικαστήρια Ηρακλείου ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη

Εντωμεταξύ, λίγο πριν τις 11 το πρωί, πέρασε το κατώφλι του εισαγγελέα Ηρακλείου ο 43χρονος γαμπρός του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, ο οποίος φέρεται να είναι ένα από τα κεντρικά πρόσωπα της φονικής συμπλοκής. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο Δικαστικό Μέγαρο, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο, ενώ η μεταφορά του έγινε από την πίσω είσοδο του κτιρίου, προκειμένου να αποφευχθεί συνωστισμός και ενδεχόμενες εντάσεις.

O 43χρόνος βρέθηκε αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη και της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή κι από κοινού, καθώς σε βάρος του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για τα προαναφερόμενα αδικήματα.

Το οπτικό υλικό οδήγησε την ΕΛΑΣ στην ταυτοποίηση του 43χρονου γαμπρού του Φανούρη Καργάκη, θύματος του μακελειού στα Βορίζια Ηρακλείου, ως τον άνθρωπο που πυροβολούσε με καλάσνικοφ και από τα πυρά του πιθανότατα σκοτώθηκε η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, ενώ συνεχίζουν να αναζητούν το δεύτερο άτομο που εμφανίζεται στο βίντεο.

Κατέθεσαν μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη

Νωρίτερα, σύμφωνα με πληροφορίες, από την οικογένεια Φραγκιαδάκη κατέθεσαν η μητέρα των τριών αδελφών που παραδόθηκαν και συνελήφθησαν μετά την κηδεία της 56χρονης Ευαγγελίας καθώς και η γυναίκα του ενός εξ αυτών. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο γυναίκες κατέθεσαν ενώπιον της Ανακρίτριας Ηρακλείου και κατονόμασαν δύο μέλη της οικογένειας Καργάκη ως δύο εκ των τεσσάρων που κατά τις ίδιες πυροβολούσαν στο σημείο της αιματοχυσίας.