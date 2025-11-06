Στο μισό μειώθηκαν οι μεταναστευτικές ροές το τρίμηνο Αυγούστου - Οκτωβρίου
13:29 - 06 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Σημαντική μείωση στις θαλάσσιες αφίξεις μεταναστών προς την Ελλάδα καταγράφηκε το τρίμηνο Αύγουστος - Οκτώβριος 2025, με τις ροές να ανέρχονται σε 11.307 άτομα, έναντι 20.279 την ίδια περίοδο του 2024.

Η πτώση φτάνει το 45% συνολικά, ενώ στο Αιγαίο ξεπερνά το 60%, γεγονός που αποδίδεται στα ενισχυμένα μέτρα φύλαξης των θαλάσσιων συνόρων και στις αυστηρότερες πολιτικές ασύλου.

Όπως σημειώνουν κυβερνητικές πηγές, η αναστολή ασύλου, η ψήφιση νέων περιοριστικών διατάξεων και η ενίσχυση της επιτήρησης στα σύνορα συνέβαλαν καθοριστικά στη μείωση των παράτυπων εισόδων.

Από το υπουργείο Μετανάστευσης επισημαίνεται ότι προτεραιότητα της πολιτικής παραμένει η περαιτέρω μείωση των ροών, η αύξηση των επιστροφών παράνομων μεταναστών και η επανεξέταση των όρων παροχής ασύλου με γνώμονα την τήρηση του νόμου και την προστασία των συνόρων.

Πηγές του υπουργείου Μετανάστευσης διέψευσαν δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι ανανεώθηκε η δυνατότητα εργασίας για παράτυπους μετανάστες, ξεκαθαρίζοντας ότι η δυνατότητα αυτή έχει καταργηθεί.

Αντίθετα, όπως αναφέρουν, ανανεώθηκε μόνο έως τις 31 Μαρτίου 2026 η σύντομη και απλοποιημένη διαδικασία μετάκλησης εργατών γης, δηλαδή η νόμιμη είσοδος αλλοδαπών για εργασία αποκλειστικά στην αγροτική οικονομία, κυρίως για την περισυλλογή ελαιοκάρπων.

«Όσοι θα έρθουν, θα έρθουν με νόμιμη μετάκληση. Όσοι παραμένουν χωρίς άδεια θα φυλακίζονται και θα επιστρέφουν», υπογράμμισαν χαρακτηριστικά πηγές του υπουργείου, επαναλαμβάνοντας ότι η πολιτική της κυβέρνησης βασίζεται σε σαφή διαχωρισμό μεταξύ νόμιμης και παράνομης μετανάστευσης.

Ενίσχυση ελέγχων στα θαλάσσια σύνορα

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν ενισχυθεί οι περιπολίες του Λιμενικού και η συνεργασία με τις ευρωπαϊκές αρχές, ενώ καταγράφεται σταθερή μείωση στα περιστατικά παράτυπων διελεύσεων στο ανατολικό Αιγαίο.

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι η συνέχιση της αυστηρής πολιτικής στα σύνορα, σε συνδυασμό με τα νέα πρωτόκολλα επιστροφών και επανεισδοχών, θα οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση των παράνομων ροών τους επόμενους μήνες.

«Στόχος μας είναι μια μεταναστευτική πολιτική δίκαιη, αλλά αυστηρή, με σεβασμό στους νόμους, στα δικαιώματα και στην ασφάλεια των πολιτών», δήλωσε ανώτερο κυβερνητικό στέλεχος.

