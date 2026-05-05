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FT: Οι αεροπορικές μειώνουν πτήσεις και προσωπικό καθώς εντείνονται οι φόβοι για έλλειψη καυσίμων
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
17:57 - 05 Μάι 2026

FT: Οι αεροπορικές μειώνουν πτήσεις και προσωπικό καθώς εντείνονται οι φόβοι για έλλειψη καυσίμων

Reporter.gr Newsroom
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Η παγκόσμια αεροπορική βιομηχανία βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονη αναταραχή, καθώς η ενεργειακή κρίση που τροφοδοτείται από την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή αρχίζει να επηρεάζει άμεσα τα δρομολόγια και τη διαθεσιμότητα πτήσεων διεθνώς.

Οι αεροπορικές εταιρείες προχωρούν σε εκτεταμένες περικοπές χωρητικότητας για τον Μάιο, επιχειρώντας να περιορίσουν το αυξημένο λειτουργικό κόστος και να αντιμετωπίσουν τις αβεβαιότητες στην προμήθεια καυσίμων. Σύμφωνα με τους Financial Times, μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων έχουν «κοπεί» περίπου 2 εκατομμύρια αεροπορικές θέσεις παγκοσμίως, με τον συνολικό αριθμό διαθέσιμων θέσεων να μειώνεται από 132 σε 130 εκατομμύρια. Την ίδια στιγμή, οι ακυρώσεις πτήσεων υπολογίζονται ήδη σε περίπου 12.000.

Εκρηκτικό το κόστος καυσίμων

Στο επίκεντρο της κρίσης βρίσκεται η ραγδαία άνοδος των τιμών στα καύσιμα αεροσκαφών. Από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, το κόστος έχει σχεδόν διπλασιαστεί, προκαλώντας σοβαρές πιέσεις στη βιωσιμότητα πολλών δρομολογίων. Για αρκετές αεροπορικές εταιρείες, συγκεκριμένες πτήσεις καθίστανται πλέον οριακά ζημιογόνες.

Η κατάσταση επιδεινώνεται από τις διαταραχές στις ροές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, μιας κρίσιμης ενεργειακής διόδου. Η περιορισμένη προσφορά οδηγεί σε περαιτέρω αύξηση των τιμών, επιβαρύνοντας άμεσα τον κλάδο των αερομεταφορών και έμμεσα τους επιβάτες.

Παράλληλα, το προσωρινό κλείσιμο βασικών αεροδρομίων στον Κόλπο έχει αποσταθεροποιήσει τα διεθνή δίκτυα, καθώς πρόκειται για κομβικά σημεία σύνδεσης Ευρώπης–Ασίας, αυξάνοντας τους χρόνους πτήσεων και το λειτουργικό κόστος.

{https://exchange.glomex.com/video/v-diaw72t26kah?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Αναδιάρθρωση δικτύων και μαζικές περικοπές

Οι αεροπορικές εταιρείες προσαρμόζουν άμεσα τα επιχειρησιακά τους πλάνα. Σε πολλές περιπτώσεις ακυρώνονται δρομολόγια, ενώ σε άλλες αντικαθίστανται μεγαλύτερα αεροσκάφη με μικρότερα και πιο αποδοτικά, προκειμένου να μειωθεί η κατανάλωση καυσίμων.

Στην Ευρώπη, η Lufthansa προχωρά στις μεγαλύτερες περικοπές, αφαιρώντας περίπου 20.000 πτήσεις από τον προγραμματισμό της έως τον Οκτώβριο. Αντίστοιχες κινήσεις καταγράφονται και σε άλλους μεγάλους ευρωπαϊκούς αερομεταφορείς.

Στην Ασία, εταιρείες όπως η Air China, η China Airlines και η All Nippon Airways αναδιαμορφώνουν τα δίκτυά τους, ενώ στη Μέση Ανατολή η Emirates, η Etihad Airways και η Qatar Airways προχωρούν σε ακυρώσεις και αναπροσαρμογές πτήσεων.

Στις ΗΠΑ, οι πιέσεις είναι επίσης έντονες, με αεροπορικές όπως η United Airlines να περιορίζουν δραστηριότητες σε συγκεκριμένα δρομολόγια, στο πλαίσιο της ευρύτερης αναδιάρθρωσης.

Οι επιπτώσεις στους επιβάτες

Η κρίση μεταφέρεται άμεσα στους ταξιδιώτες, με αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων και μειωμένη διαθεσιμότητα θέσεων. Η περιορισμένη προσφορά εντείνει τον ανταγωνισμό για κρατήσεις, ενώ η αβεβαιότητα αυξάνεται ενόψει της θερινής περιόδου, όπου η ζήτηση παραδοσιακά κορυφώνεται.

Παρεμβάσεις και προειδοποιήσεις

Οι ευρωπαϊκές αρχές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και εξετάζουν μέτρα για τη σταθεροποίηση της αγοράς. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οδηγίες για εξοικονόμηση καυσίμων και ρυθμίσεις για την προστασία των επιβατών σε περιπτώσεις ακυρώσεων ή καθυστερήσεων.

Σε ορισμένες χώρες έχουν ήδη ενεργοποιηθεί μηχανισμοί ευελιξίας, όπως η δυνατότητα συγχώνευσης επιβατών από διαφορετικές πτήσεις, με στόχο τη μείωση των συνολικών δρομολογίων.

Η μελλοντική πορεία του κλάδου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Η εξάρτηση από τις διεθνείς αγορές καυσίμων καθιστά τις αερομεταφορές ιδιαίτερα ευάλωτες σε ενεργειακές αναταράξεις.

Οι εταιρείες καλούνται να ισορροπήσουν μεταξύ αυξημένου κόστους, μειωμένης χωρητικότητας και ασταθούς ζήτησης. Η περικοπή 2 εκατομμυρίων θέσεων σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα αποτυπώνει το μέγεθος της πίεσης που δέχεται ο κλάδος.

Το επόμενο διάστημα θα κρίνει αν η αγορά μπορεί να σταθεροποιηθεί ή αν η κρίση θα οδηγήσει σε βαθύτερες και πιο μόνιμες αλλαγές στη δομή των παγκόσμιων αερομεταφορών.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/05/2026 - 01:05
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