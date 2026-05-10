ΕΕ: Μειώθηκε η παραγωγή υπηρεσιών τον Φεβρουάριο παρά τη θετική ετήσια εικόνα

Τον Ιανουάριο του 2026, η παραγωγή υπηρεσιών είχε αυξηθεί κατά 1,0% στην Ευρωζώνη και κατά 0,4% στην ΕΕ.
Σε ετήσια βάση, δηλαδή σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2025, η παραγωγή υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 1,4% στην Ευρωζώνη και κατά 1,3% στην ΕΕ.
Μηνιαία σύγκριση ανά κλάδο υπηρεσιών και κράτος-μέλος
Στην Ευρωζώνη, τον Φεβρουάριο του 2026 σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2026, η παραγωγή υπηρεσιών:
αυξήθηκε στις μεταφορές και αποθήκευση κατά 0,2%,
μειώθηκε στις υπηρεσίες καταλυμάτων και εστίασης κατά 0,6%,
μειώθηκε στον τομέα πληροφορικής και επικοινωνιών κατά 2,0%,
μειώθηκε στις δραστηριότητες ακινήτων κατά 0,4%,
αυξήθηκε στις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες κατά 0,5%,
παρέμεινε αμετάβλητη στις διοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες.
Στην ΕΕ, η παραγωγή υπηρεσιών:
μειώθηκε στις μεταφορές και αποθήκευση κατά 0,3%,
μειώθηκε στις υπηρεσίες καταλυμάτων και εστίασης κατά 0,6%,
μειώθηκε στον τομέα πληροφορικής και επικοινωνιών κατά 2,0%,
μειώθηκε στις δραστηριότητες ακινήτων κατά 0,3%,
αυξήθηκε στις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες κατά 1,0%,
αυξήθηκε στις διοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες κατά 0,1%.
Μεταξύ των κρατών-μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι μεγαλύτερες μηνιαίες μειώσεις καταγράφηκαν στην Εσθονία (-16,3%), στο Λουξεμβούργο (-9,5%) και στη Δανία (-3,0%).
Αντίθετα, οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στη Βουλγαρία (+4,6%), στην Ουγγαρία (+3,7%) και στην Πολωνία (+1,4%).
Ετήσια σύγκριση ανά κλάδο υπηρεσιών και κράτος-μέλος
Στην Ευρωζώνη, τον Φεβρουάριο του 2026 σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2025, η παραγωγή υπηρεσιών:
αυξήθηκε στις μεταφορές και αποθήκευση κατά 0,5%,
μειώθηκε στις υπηρεσίες καταλυμάτων και εστίασης κατά 0,8%,
αυξήθηκε στον τομέα πληροφορικής και επικοινωνιών κατά 4,0%,
αυξήθηκε στις δραστηριότητες ακινήτων κατά 0,5%,
αυξήθηκε στις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες κατά 2,3%,
αυξήθηκε στις διοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες κατά 0,3%.
Στην ΕΕ, η παραγωγή υπηρεσιών:
αυξήθηκε στις μεταφορές και αποθήκευση κατά 0,5%,
μειώθηκε στις υπηρεσίες καταλυμάτων και εστίασης κατά 0,7%,
αυξήθηκε στον τομέα πληροφορικής και επικοινωνιών κατά 3,2%,
αυξήθηκε στις δραστηριότητες ακινήτων κατά 0,8%,
αυξήθηκε στις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες κατά 3,0%,
αυξήθηκε στις διοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες κατά 0,5%.
Οι υψηλότερες ετήσιες αυξήσεις μεταξύ των κρατών-μελών καταγράφηκαν στην Ουγγαρία (+7,6%), στη Βουλγαρία και τη Σλοβενία (και οι δύο +6,3%), καθώς και στην Πολωνία (+5,8%).
Οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στη Ρουμανία (-5,3%), στη Δανία (-2,8%) και στη Λιθουανία (-2,1%).