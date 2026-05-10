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ΕΕ: Μειώθηκε η παραγωγή υπηρεσιών τον Φεβρουάριο παρά τη θετική ετήσια εικόνα
Ειδήσεις
10:07 - 10 Μάι 2026

ΕΕ: Μειώθηκε η παραγωγή υπηρεσιών τον Φεβρουάριο παρά τη θετική ετήσια εικόνα

Reporter.gr Newsroom
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Τον Φεβρουάριο του 2026, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2026, η εποχικά προσαρμοσμένη παραγωγή υπηρεσιών μειώθηκε κατά 0,3% τόσο στην Ευρωζώνη όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat, της στατιστικής υπηρεσίας της ΕΕ.

Τον Ιανουάριο του 2026, η παραγωγή υπηρεσιών είχε αυξηθεί κατά 1,0% στην Ευρωζώνη και κατά 0,4% στην ΕΕ.

Σε ετήσια βάση, δηλαδή σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2025, η παραγωγή υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 1,4% στην Ευρωζώνη και κατά 1,3% στην ΕΕ.

Μηνιαία σύγκριση ανά κλάδο υπηρεσιών και κράτος-μέλος

Στην Ευρωζώνη, τον Φεβρουάριο του 2026 σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2026, η παραγωγή υπηρεσιών:

αυξήθηκε στις μεταφορές και αποθήκευση κατά 0,2%,

μειώθηκε στις υπηρεσίες καταλυμάτων και εστίασης κατά 0,6%,

μειώθηκε στον τομέα πληροφορικής και επικοινωνιών κατά 2,0%,

μειώθηκε στις δραστηριότητες ακινήτων κατά 0,4%,

αυξήθηκε στις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες κατά 0,5%,

παρέμεινε αμετάβλητη στις διοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες.

Στην ΕΕ, η παραγωγή υπηρεσιών:

μειώθηκε στις μεταφορές και αποθήκευση κατά 0,3%,

μειώθηκε στις υπηρεσίες καταλυμάτων και εστίασης κατά 0,6%,

μειώθηκε στον τομέα πληροφορικής και επικοινωνιών κατά 2,0%,

μειώθηκε στις δραστηριότητες ακινήτων κατά 0,3%,

αυξήθηκε στις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες κατά 1,0%,

αυξήθηκε στις διοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες κατά 0,1%.

Μεταξύ των κρατών-μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι μεγαλύτερες μηνιαίες μειώσεις καταγράφηκαν στην Εσθονία (-16,3%), στο Λουξεμβούργο (-9,5%) και στη Δανία (-3,0%).

Αντίθετα, οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στη Βουλγαρία (+4,6%), στην Ουγγαρία (+3,7%) και στην Πολωνία (+1,4%).

Ετήσια σύγκριση ανά κλάδο υπηρεσιών και κράτος-μέλος

Στην Ευρωζώνη, τον Φεβρουάριο του 2026 σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2025, η παραγωγή υπηρεσιών:

αυξήθηκε στις μεταφορές και αποθήκευση κατά 0,5%,

μειώθηκε στις υπηρεσίες καταλυμάτων και εστίασης κατά 0,8%,

αυξήθηκε στον τομέα πληροφορικής και επικοινωνιών κατά 4,0%,

αυξήθηκε στις δραστηριότητες ακινήτων κατά 0,5%,

αυξήθηκε στις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες κατά 2,3%,

αυξήθηκε στις διοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες κατά 0,3%.

Στην ΕΕ, η παραγωγή υπηρεσιών:

αυξήθηκε στις μεταφορές και αποθήκευση κατά 0,5%,

μειώθηκε στις υπηρεσίες καταλυμάτων και εστίασης κατά 0,7%,

αυξήθηκε στον τομέα πληροφορικής και επικοινωνιών κατά 3,2%,

αυξήθηκε στις δραστηριότητες ακινήτων κατά 0,8%,

αυξήθηκε στις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες κατά 3,0%,

αυξήθηκε στις διοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες κατά 0,5%.

Οι υψηλότερες ετήσιες αυξήσεις μεταξύ των κρατών-μελών καταγράφηκαν στην Ουγγαρία (+7,6%), στη Βουλγαρία και τη Σλοβενία (και οι δύο +6,3%), καθώς και στην Πολωνία (+5,8%).

Οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στη Ρουμανία (-5,3%), στη Δανία (-2,8%) και στη Λιθουανία (-2,1%).

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