Σωματείο Eliza: Μιλώντας ανοιχτά για την παιδική κακοποίηση
11:01 - 07 Νοε 2025

Η ανάγκη για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γύρω από την παιδική κακοποίηση βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης που διοργανώνει το Σωματείο ΕΛΙΖΑ - Εταιρεία κατά της Κακοποίησης του Παιδιού, την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025 στις 11:30 π.μ. στην Αίθουσα «Γεώργιος Καράντζας» του Μεγάρου της ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20 Αθήνα).

Η συζήτηση, με τίτλο «Υπάρχει τρόπος να προστατεύσουμε τα παιδιά μας από την κακοποίηση;» στοχεύει στην παρουσίαση των τρόπων πρόληψης, έγκαιρης αναγνώρισης και αντιμετώπισης της παιδικής κακοποίησης, καθώς και στην ανάδειξη του ρόλου που μπορούν να διαδραματίσουν τα ΜΜΕ ως συν-θεματοφύλακες της προστασίας των παιδιών.

Τον συντονισμό θα έχει ο δημοσιογράφος Γιώργος Παπαδάκης, ενώ στον διάλογο θα συμβάλλουν με τις απόψεις και την εμπειρία τους, η δημοσιογράφος και αντιπρόεδρος της ΕΣΗΕΑ Άρια Αγάτσα και η διακεκριμένη ηθοποιός Μαρία Κίτσου. Την ομάδα του ΕΛΙΖΑ θα εκπροσωπήσουν η Ξένια Παπασταύρου, Διευθύντρια του Σωματείου, η Ηλέκτρα Κουτσούκου, Δρ. Δικαιωμάτων του Παιδιού, Νομικός και Επιστημονικά Υπεύθυνη του Σωματείου ΕΛΙΖΑ, καθώς και η Όλγα Νικολαΐδου, παιδίατρος στη Μονάδα Φροντίδας για την Ασφάλεια των Παιδιών στη Δ’ Παιδιατρική Κλινική του ΑΠΘ στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Η συζήτηση, που πραγματοποιείται μέσα στον Νοέμβριο – μήνα με ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς είναι αφιερωμένος στην καταπολέμηση της παιδικής κακοποίησης – γίνεται με την υποστήριξη της Ένωσης Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας (Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε.), είναι ανοιχτή στο κοινό και αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για ενημέρωση, προβληματισμό και κινητοποίηση γύρω από ένα ζήτημα που αφορά όλους και δεν πρέπει να μένει στη σιωπή.

