Ευρωαγορές: Μικτό άνοιγμα λόγω ανησυχιών για «φούσκα» στην τεχνητή νοημοσύνη
Χρηματιστήρια
10:54 - 07 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Οι ευρωπαϊκές αγορές κινήθηκαν μικτά στο άνοιγμα της Παρασκευής 7/11, ανακτώντας - όμως- μέρος των απωλειών της προηγούμενης συνεδρίασης, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για υπερτίμηση στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 αν και στα πρώτα λεπτά των συναλλαγών ενισχύθηκε κατά 0,2%, στην συνέχεια άρχισε η κάθοδος και τώρα κινείται σε αρνητικό έδαφος κατά 0,02% στις 567,02 μονάδες.

Στα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ο γαλλικός CAC καταγράφει άνοδο 0,13% στις 7.975,36 μονάδες, ο γερμανικός DAX σημειώνει κέρδη 0,04% στις 23.757,28 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί 0,27% στις 9.709,05 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο FTSE MIB της Ιταλίας καταγράφει άνοδο 0,35% στις 43.219,00 μονάδες, ενώ ο Ισπανικός ΙΒΕΧ με πτώση 0,48% κινείται στις 16.041,58 μονάδες.

Την Πέμπτη, οι ευρωπαϊκές μετοχές είχαν κλείσει πτωτικά, με τα περισσότερα χρηματιστήρια και κλάδους να κινούνται αρνητικά, μετά από μια γεμάτη ημέρα ανακοινώσεων αποτελεσμάτων.

Η μετοχή του κολοσσού ποτών Diageo κατέγραψε πτώση 6,5%, καθώς η εταιρεία με έδρα το Λονδίνο αναθεώρησε προς τα κάτω τις ετήσιες προβλέψεις της, επικαλούμενη αδυναμία στις αγορές Κίνας και ΗΠΑ.

Σήμερα αναμένονται αποτελέσματα από εταιρείες όπως Richemont, International Consolidated Airlines Group, Daimler Truck Holding, Amadeus IT Group, Cellnex Telecom και OTP Bank.

Οι επενδυτές θα παρακολουθούν επίσης οικονομικά στοιχεία, όπως δεδομένα εισαγωγών και εξαγωγών της Γερμανίας, το εμπορικό ισοζύγιο της Γαλλίας, καθώς και τον Δείκτη Τιμών Κατοικιών του Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι ανακοινώσεις αυτές ακολουθούν αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών της Αγγλίας και της Νορβηγίας, που διατήρησαν αμετάβλητα τα επιτόκια. Ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας Άντριου Μπέιλι δήλωσε στο CNBC ότι επίκεινται μειώσεις επιτοκίων, με τους οικονομολόγους να προβλέπουν πλέον μείωση πριν τα Χριστούγεννα.

«Έχουμε ξεπεράσει την περίοδο της μέγιστης αυστηρότητας στη νομισματική πολιτική», είπε ο Μπέιλι, σημειώνοντας ότι η Τράπεζα έχει ήδη μειώσει τα επιτόκια πέντε φορές από τον Αύγουστο του 2024.

Στην Ασία, οι αγορές κατέγραψαν πτώση, ακολουθώντας τη διάθεση ρευστοποίησης στη Wall Street. Ο ιαπωνικός Nikkei 225 υποχώρησε κατά 2,03%, με τις μετοχές εταιρειών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη να σημειώνουν τις μεγαλύτερες απώλειες. Η Softbank, που ανακοινώνει αποτελέσματα την επόμενη εβδομάδα, κατέγραψε πτώση άνω του 8%.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το ράλι των τεχνολογικών μετοχών έδειξε σημάδια κόπωσης, με τις μεγαλύτερες απώλειες να καταγράφονται στις Nvidia, Microsoft, Palantir Technologies, Broadcom και AMD. Αναλυτές απέδωσαν τη διόρθωση στις ανησυχίες για φούσκα AI και στη διάρκεια της κυβερνητικής παράλυσης στις ΗΠΑ.

Τέλος, ο Έλον Μασκ εξασφάλισε την έγκριση των μετόχων της Tesla για πακέτο αποδοχών ύψους έως και 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων, με 75% των ψήφων υπέρ.

