Γιαννόπουλος (Χαμόγελο του Παιδιού): Στη γραμμή 1056 το 45% των κλήσεων είναι από παιδιά

Ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού», κος Κώστας Γιαννόπουλος, μίλησε σήμερα (25/11) στα Παραπολιτικά για την τριαντάχρονη πορεία του οργανισμού και για τα δεδομένα στη χώρα μας όσον αφορά την παιδική κακοποίηση.

Με αφορμή την τριαντάχρονη πορεία του οργανισμού, ο κ. Γιαννόπουλος επεσήμανε ότι η ηλικιακή ομάδα που φαίνεται να αντιμετωπίζει τα περισσότερα προβλήματα είναι αυτή των εφήβων.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Στη γραμμή 1056 το 45% των κλήσεων είναι από παιδιά». Ενώ πρόσθεσε ότι «από τότε που ξεκινήσαμε να παίρνουμε τηλέφωνο την Αστυνομία και να ενημερώνουμε εξιχνιάστηκαν πάρα πολλές υποθέσεις σεξουαλικού περιεχομένου».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το Χαμόγελο του Παιδιού προσφέρει στα σπίτια που λειτουργεί φροντίδα σε παιδιά που δεν μπορούν να πάνε για υιοθεσία ή αναδοχή.

Όσον αφορά δε τα συγκεκριμένα σπίτια, ο κ. Γιαννόπουλος ανέφερε πως ο οργανισμός διαθέτει αυτή τη στιγμή μόνο 3 σπίτια, ενώ στο παρελθόν διέθετε 11. «Σταματήσαμε να φιλοξενούμε παιδιά, δημιουργούμε σπίτια ημερήσιας φροντίδας. Υποστηρίζουμε την οικογένεια και το παιδί στην καθημερινότητα».

Κλείνοντας, τόνισε πώς η διαφάνεια όσον αφορά τη λειτουργία του Χαμόγελου του παιδιού πιστοποιείται διαχρονικά από διεθνείς οργανισμούς και τις μεγαλύτερες ελεγκτικές εταιρείες.