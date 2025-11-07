12:18 - 07 Νοε 2025

Παλαιό Φάληρο: Εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού

Με μεγάλη συμμετοχή πολιτών πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού με τίτλο «Η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές», που διοργάνωσε η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του Δήμου Παλαιού Φαλήρου. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηχούς.

Την εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος, ο οποίος τόνισε τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης, καθώς και τον ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην προώθηση δράσεων ενημέρωσης για την υγεία των πολιτών. Στη συνέχεια, η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων, Μαρίνα Ζάγκα, αναφέρθηκε στην ανάγκη να «σπάσει» το ταμπού γύρω από τον καρκίνο του μαστού και να ενισχυθεί η κουλτούρα τακτικού προληπτικού ελέγχου.

Κεντρικοί ομιλητές της εκδήλωσης ήταν ο Στέφανος Ζερβούδης, Χειρουργός Μαστολόγος, Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Montpellier–Nîmes (Γαλλία), συνεργάτης της Κλινικής ΡΕΑ και ο Γεώργιος Παπαδόπουλος, Παθολόγος–Ογκολόγος, συνεργάτης της Ογκολογικής Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας της Κλινικής ΡΕΑ. Οι ομιλητές παρουσίασαν με απλό και κατανοητό τρόπο τα σύγχρονα δεδομένα για την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία του καρκίνου του μαστού, απαντώντας σε ερωτήσεις του κοινού.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσαν οι βιωματικές μαρτυρίες γυναικών που νίκησαν την ασθένεια, οι οποίες μοιράστηκαν προσωπικές ιστορίες δύναμης και ελπίδας, αναδεικνύοντας τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, της υποστήριξης από το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον και της πρόσβασης σε σύγχρονες ιατρικές υπηρεσίες. Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε η Πρόεδρος της ΔΕΠΙΣ, Μαρίνα Ζάγκα.

Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος, δήλωσε:

«Ως Δήμος Παλαιού Φαλήρου οφείλουμε να στεκόμαστε δίπλα σε κάθε γυναίκα και σε κάθε οικογένεια που δοκιμάζεται. Ο καρκίνος του μαστού δεν είναι θέμα που πρέπει να μας φοβίζει, αλλά ζήτημα για το οποίο πρέπει να μιλάμε ανοιχτά, με γνώση και θάρρος. Η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές και γι’ αυτό θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε δράσεις ενημέρωσης και πρόληψης, σε συνεργασία με την ιατρική κοινότητα και τη Δημοτική μας Επιτροπή Ισότητας των Φύλων. Θέλουμε ένα Παλαιό Φάληρο όπου η υγεία, η αξιοπρέπεια και η ισότητα είναι αυτονόητα δικαιώματα για όλους».

