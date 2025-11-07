Athens Tax Forum: Προϋπόθεση ανάπτυξης και εμπιστοσύνης η μεταρρύθμιση του φορολογικού πλαισίου

Η ανάγκη για μια ριζική μεταρρύθμιση του φορολογικού πλαισίου αναδείχθηκε ως το βασικό συμπέρασμα του 21ου Ετήσιου Athens TaxForum – ChangingGears: Tax Policy at a Turning Point, που διοργάνωσε το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Οι συμμετέχοντες εκπρόσωποι της Πολιτείας, της αγοράς και της επιστημονικής κοινότητας υπογράμμισαν την ανάγκη για ένα απλό, σταθερό, προβλέψιμο και δίκαιο φορολογικό σύστημα, το οποίο θα ενισχύει την επιχειρηματικότητα, θα προσελκύει επενδύσεις και θα ενδυναμώνει την εμπιστοσύνη πολιτών και επιχειρήσεων προς το κράτος.

Ο Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, κ. Ιωάννης Δ. Σαρακάκης, τόνισε ότι «Χρειαζόμαστε ένα φορολογικό πλαίσιο απλό, σταθερό, και προβλέψιμο που θα ενθαρρύνει την επιχειρηματικότητα, θα προσελκύει επενδύσεις, θα επιβραβεύει τη συνέπεια και θα κατανέμει τα βάρη κατά τρόπο δίκαιο. Οφείλουμε να διαμορφώσουμε ένα περιβάλλον διαφάνειας, σταθερότητας και ανάπτυξης».

Την έναρξη του συνεδρίου κήρυξε ο Γενικός Διευθυντής του Επιμελητηρίου, κ. Ηλίας Σπυρτούνιας, ο οποίος υπογράμμισε ότι το 21ο Athens TaxForum, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της ΑΑΔΕ, συγκεντρώνει κορυφαία στελέχη από τους τομείς των χρηματοοικονομικών, της φορολογίας και της επιχειρηματικότητας.

Επεσήμανε ότι μέσα από ουσιαστικές συζητήσεις για διεθνείς προοπτικές σε Ε.Ε., ΟΟΣΑ και Η.Π.Α., το συνέδριο αναδεικνύει τις τάσεις που διαμορφώνουν το φορολογικό τοπίο, τις επενδυτικές ευκαιρίες και το μέλλον της ελληνικής οικονομίας, αποτελώντας ένα σταθερό βήμα διαλόγου για τη φορολογική πολιτική της χώρας.

Συζήτηση για τη Δημοσιονομική Πολιτική με τον Κυριάκο Πιερρακάκη

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κυριάκος Πιερρακάκης, δήλωσε ότι το φορολογικό πακέτο των 2,5 δισ. ευρώ, όπως ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ και έχει κατατεθεί στη Βουλή, έχει αναπτυξιακό και μεταρρυθμιστικό χαρακτήρα.

Τόνισε ότι οι πολίτες θα δουν άμεση αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος μέσω μείωσης φόρων, ενώ προανήγγειλε νέες παρεμβάσεις για το στεγαστικό, λαμβάνοντας υπόψη κοινωνικά και δημογραφικά κριτήρια.

Επεσήμανε, επίσης, ότι η Ελλάδα προσελκύει αυξανόμενο ενδιαφέρον για επενδύσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ειδικά σε τομείς όπως η Ενέργεια και οι Υποδομές, σημειώνοντας ότι η χώρα πληροί πλέον όλες τις βασικές προϋποθέσεις για πρόοδο στην ανάπτυξη, τις επενδύσεις και τις εξαγωγές.

Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Γιώργος Κώτσηρας, αναφέρθηκε στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο για τη φορολογική μεταρρύθμιση, χαρακτηρίζοντάς το ως «μια δομική και ουσιώδη μεταρρύθμιση που αφορά κάθε πολίτη».

Επισήμανε ότι πρόκειται για «τη μεγαλύτερη μείωση φόρων της Μεταπολίτευσης, με οριζόντια μείωση φορολογικών συντελεστών και σημαντικό όφελος για οικογένειες και νέους».

Πρόσθεσε ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται πλέον σε πολύ πιο στέρεες βάσεις, γεγονός που επιτρέπει τη διαμόρφωση πολιτικών με μεγαλύτερη ασφάλεια, μέτρο και μέθοδο, ώστε τα οφέλη της ανάπτυξης να επιστρέφουν στην κοινωνία.

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, κ. Γιώργος Πιτσιλής, παρουσίασε το όραμα για τον οργανωτικό μετασχηματισμό της Φορολογικής Διοίκησης, με τίτλο «μία υπηρεσία, ένα σύστημα, μία αρμοδιότητα».

Αναφέρθηκε στα πρώτα αποτελέσματα του εγχειρήματος σε Αττική και Θεσσαλονίκη, τα οποία χαρακτήρισε εξαιρετικά ελπιδοφόρα, και προανήγγειλε αλλαγές στα τελωνεία, με στόχο τη μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Φορολογικών Θεμάτων του Επιμελητηρίου, κ. Ιωάννης Σταυρόπουλος, σημείωσε ότι τα προτεινόμενα μέτρα του νέου νομοσχεδίου έχουν κοινωνικό πρόσημο και κινούνται στη σωστή κατεύθυνση, ενισχύοντας τη διαθεσιμότητα ακινήτων, τη μείωση του φορολογικού βάρους και τη στήριξη των οικογενειών.

Τόνισε ότι οι διεθνείς γεωοικονομικές προοπτικές παραμένουν θετικές, ενώ οι πρωτοβουλίες διεθνών οργανισμών συνεχίζονται απρόσκοπτα.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι οι τοποθετήσεις του Υπουργού και του Προέδρου του Επιμελητηρίου έστειλαν αισιόδοξα μηνύματα για τη θέση της Ελλάδας και την περαιτέρω ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.

Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, μέσω του Athens TaxForum, επιβεβαιώνει τον ρόλο του ως θεσμική πλατφόρμα διαλόγου μεταξύ Πολιτείας, αγοράς και κοινωνίας για ένα δικαιότερο και ανταγωνιστικότερο φορολογικό περιβάλλον στην Ελλάδα.