Πλεύρης: Πάνω από τους μισούς «ανήλικους» μετανάστες που ελέγχθηκαν αποδείχθηκαν ενήλικοι

Στοιχεία για τα πρώτα αποτελέσματα των ιατρικών ελέγχων «ανηλικότητας» μεταναστών που δηλώνουν ανήλικοι παρουσίασε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με τον κ. Πλεύρη, από τα 104 πρώτα ύποπτα περιστατικά που ελέγχθηκαν στο πλαίσιο της νέας διαδικασίας, τα 59 αποδείχθηκαν ενήλικοι, παρότι είχαν δηλώσει ανήλικοι.

Νέο πλαίσιο ελέγχων μετά την ΚΥΑ του Αυγούστου

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται βάσει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) που εκδόθηκε τον περασμένο Αύγουστο, με συνυπογραφή των υπουργών Θάνου Πλεύρη, Άδωνι Γεωργιάδη και Σέβης Βολουδάκη. Η απόφαση προβλέπει ενισχυμένες ιατρικές διαδικασίες για την επαλήθευση της ηλικίας μεταναστών που δηλώνουν ανήλικοι, προκειμένου να αποφεύγονται ψευδείς δηλώσεις που συνεπάγονται διαφορετικό καθεστώς φιλοξενίας και μεταχείρισης.

«Τον Αύγουστο εκδώσαμε με τον Άδωνι Γεωργιάδη και τη Σέβη Βολουδάκη ΚΥΑ για τον περαιτέρω ιατρικό έλεγχο ανηλικότητας των παράνομων μεταναστών που δηλώνουν ανήλικοι. Από τα 104 πρώτα ύποπτα περιστατικά που ελέγχθηκαν τα 59 ήταν ενήλικοι. Οι συνέπειες για όσους έκαναν ψευδή δήλωση αυτονόητες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Στόχος η αξιοπιστία των διαδικασιών ασύλου

Το μέτρο, όπως έχει επισημανθεί από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, αποσκοπεί στη διασφάλιση της αξιοπιστίας των στοιχείων των αιτούντων άσυλο και στην ορθή κατανομή των πόρων φιλοξενίας, δίνοντας προτεραιότητα σε πραγματικά ανήλικους και ευάλωτες ομάδες.

Παράλληλα, η κυβέρνηση τονίζει ότι οι διαδικασίες ιατρικού ελέγχου πραγματοποιούνται με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και με βάση διεθνή ιατρικά πρωτόκολλα.