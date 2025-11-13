Καταδίωξη στον Άγιο Δημήτριο: Διαρρήκτες εμβόλισαν μηχανές της ΔΙΑΣ - Τρεις αστυνομικοί τραυματίες

Σοβαρό περιστατικό αστυνομικής καταδίωξης σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στον Άγιο Δημήτριο, όταν ομάδα διαρρηκτών, στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, εμβόλισαν μηχανές της Ομάδας ΔΙΑΣ, τραυματίζοντας τρεις αστυνομικούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛΑΣ, το επεισόδιο εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 8 μ.μ. στην οδό Αντιόπης. Πολίτης είχε καλέσει το Κέντρο της Άμεσης Δράσης για ύποπτη δραστηριότητα σε κατοικία της περιοχής. Περιπολώντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ έσπευσαν άμεσα στο σημείο και εντόπισαν τέσσερις άνδρες να εξέρχονται από σπίτι.

Μόλις οι ύποπτοι αντιλήφθηκαν την παρουσία των αστυνομικών, επιβιβάστηκαν σε όχημα και επιχείρησαν να διαφύγουν. Στην προσπάθειά τους να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό, εμβόλισαν δύο υπηρεσιακές μοτοσικλέτες, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά τρεις αστυνομικοί.

Οι δυνάμεις της ΔΙΑΣ επιχείρησαν να σταματήσουν το όχημα πυροβολώντας τρεις φορές προς τα ελαστικά του, χωρίς όμως να καταφέρουν να το ακινητοποιήσουν. Οι δράστες κατάφεραν να διαφύγουν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Λίγη ώρα αργότερα, μετά από εκτεταμένες αναζητήσεις στην περιοχή, το όχημα των δραστών εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο στην οδό Κατριβάνου. Η αστυνομία εξετάζει το αυτοκίνητο για αποτυπώματα και DNA, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Οι τραυματίες αστυνομικοί μεταφέρθηκαν προληπτικά στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Η υπόθεση διερευνάται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής, με τις αρχές να εξετάζουν εάν οι δράστες εμπλέκονται και σε άλλες διαρρήξεις της περιοχής.