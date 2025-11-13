ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Καταδίωξη στον Άγιο Δημήτριο: Διαρρήκτες εμβόλισαν μηχανές της ΔΙΑΣ - Τρεις αστυνομικοί τραυματίες
Ειδήσεις
22:00 - 13 Νοε 2025

Καταδίωξη στον Άγιο Δημήτριο: Διαρρήκτες εμβόλισαν μηχανές της ΔΙΑΣ - Τρεις αστυνομικοί τραυματίες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σοβαρό περιστατικό αστυνομικής καταδίωξης σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στον Άγιο Δημήτριο, όταν ομάδα διαρρηκτών, στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, εμβόλισαν μηχανές της Ομάδας ΔΙΑΣ, τραυματίζοντας τρεις αστυνομικούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛΑΣ, το επεισόδιο εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 8 μ.μ. στην οδό Αντιόπης. Πολίτης είχε καλέσει το Κέντρο της Άμεσης Δράσης για ύποπτη δραστηριότητα σε κατοικία της περιοχής. Περιπολώντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ έσπευσαν άμεσα στο σημείο και εντόπισαν τέσσερις άνδρες να εξέρχονται από σπίτι.

Μόλις οι ύποπτοι αντιλήφθηκαν την παρουσία των αστυνομικών, επιβιβάστηκαν σε όχημα και επιχείρησαν να διαφύγουν. Στην προσπάθειά τους να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό, εμβόλισαν δύο υπηρεσιακές μοτοσικλέτες, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά τρεις αστυνομικοί.

Οι δυνάμεις της ΔΙΑΣ επιχείρησαν να σταματήσουν το όχημα πυροβολώντας τρεις φορές προς τα ελαστικά του, χωρίς όμως να καταφέρουν να το ακινητοποιήσουν. Οι δράστες κατάφεραν να διαφύγουν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Λίγη ώρα αργότερα, μετά από εκτεταμένες αναζητήσεις στην περιοχή, το όχημα των δραστών εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο στην οδό Κατριβάνου. Η αστυνομία εξετάζει το αυτοκίνητο για αποτυπώματα και DNA, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Οι τραυματίες αστυνομικοί μεταφέρθηκαν προληπτικά στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Η υπόθεση διερευνάται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής, με τις αρχές να εξετάζουν εάν οι δράστες εμπλέκονται και σε άλλες διαρρήξεις της περιοχής.

Τελευταία τροποποίηση στις 13/11/2025 - 22:33
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Φονική ερωτική αντιζηλία στον Άγιο Δημήτριο: Τέσσερις συλλήψεις για τη δολοφονία του 27χρονου
Ειδήσεις

Φονική ερωτική αντιζηλία στον Άγιο Δημήτριο: Τέσσερις συλλήψεις για τη δολοφονία του 27χρονου

Νεκρός άνδρας στον Άγιο Δημήτριο - Εξετάζονται από την ΕΛΑΣ τα οπαδικά κίνητρα
Ειδήσεις

Νεκρός άνδρας στον Άγιο Δημήτριο - Εξετάζονται από την ΕΛΑΣ τα οπαδικά κίνητρα

Άγιος Δημήτριος: Σύλληψη 39χρονου για τους πυροβολισμούς έξω από εστιατόριο
Ειδήσεις

Άγιος Δημήτριος: Σύλληψη 39χρονου για τους πυροβολισμούς έξω από εστιατόριο

Προληπτική εκκένωση κατοικιών κοντά στο ρέμα Πικροδάφνης
Ειδήσεις

Προληπτική εκκένωση κατοικιών κοντά στο ρέμα Πικροδάφνης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
26/05/2026 - 23:35

Υπουργείο Δικαιοσύνης ΗΠΑ κατά UCLA: Κατηγορίες για αντισημιτισμό και διακρίσεις

Χρηματιστήρια
26/05/2026 - 23:23

Wall: Η Micron «σπάει» το φράγμα του $1 τρισ. και οδηγεί τον S&P 500 σε νέο ρεκόρ

Πολιτική
26/05/2026 - 23:12

«Παλιό με νέο περιτύλιγμα» λένε κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ για το νέο κόμμα Τσίπρα

Οικονομία
26/05/2026 - 23:10

Πιερρακάκης από Θεσσαλονίκη: «Η χώρα αλλάζει και δεν γυρίζει πίσω»

Πολιτική
26/05/2026 - 23:02

Πηγές Μαξίμου: Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανισθεί ξανά ο Τσίπρας το ίδιο αμετανόητος

Ειδήσεις
26/05/2026 - 22:50

Γκουτέρες: Έντονη ανησυχία για τα ρωσικά σχέδια επιθέσεων στο Κίεβο

Πολιτική
26/05/2026 - 22:30

Τασούλας για Παπαστράτος: Η Ελλάδα μπορεί να προχωρά, όταν οι άνθρωποί της εργάζονται με πάθος

Ειδήσεις
26/05/2026 - 22:15

Νετανιάχου: Επέκταση ισραηλινών επιχειρήσεων στον νότιο Λίβανο – Καταλαμβάνονται στρατηγικές περιοχές

Ειδήσεις
26/05/2026 - 21:50

Συμφωνία στρατηγικής σημασίας για LNG μεταξύ Καναδά και Γερμανίας

Πολιτική
26/05/2026 - 21:33

Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) το όνομα του κόμματος Τσίπρα - Δείτε το logo και ποιοι έδωσαν το παρών

Ναυτιλία
26/05/2026 - 21:30

Bloomberg: Στο Olympic Life, ελληνικών συμφερόντων, η έκρηξη ανοιχτά του Ομάν

Ανακοινώσεις
26/05/2026 - 21:15

Viohalco: Από 29 Ιουνίου η καταβολή μικτού μερίσματος €0,27 ανά μετοχή

Πολιτική
26/05/2026 - 20:47

Νέα «καρφιά» Καραμανλή παρουσία Σαμαρά: Δυσανάλογα μεγάλο το κόστος των «ήρεμων νερών»

Ειδήσεις
26/05/2026 - 20:40

«Όλα ΤΕΛΕΙΑ» λέει ο Τραμπ μετά τις εξετάσεις στο στρατιωτικό νοσοκομείο

Ανακοινώσεις
26/05/2026 - 20:20

Lamda Development: Στις 3/6 η Δημόσια Προσφορά για το ομόλογο έως €350 εκατ. - Η δυνητική αγορά στόχος

Ειδήσεις
26/05/2026 - 20:07

Σπανάκης: Κανονικά η πορεία των έργων για τον Ιλισσό και τον Φαληρικό Όρμο

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 19:47

Ιστορικό ρεκόρ για τη Micron: Κεφαλαιοποίηση άνω του $1 τρισ.

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
26/05/2026 - 19:36

Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο η σύμβαση για τη λειτουργία του Διεθνούς Αεροδρομίου Καλαμάτας

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 19:29

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στο Ενημερωτικό για το ομόλογο της Lamda Development

Χρηματιστήρια
26/05/2026 - 19:15

Οι ευρωαγορές «φρέναραν» μετά το ράλι: Στο επίκεντρο Ιράν και Ουκρανία

Ναυτιλία
26/05/2026 - 18:58

Ένα βήμα πριν την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών η Safe Bulkers του Πόλυ Χατζηιωάννου

Ειδήσεις
26/05/2026 - 18:50

Ρωσία και Καζακστάν αναμένεται να προχωρήσουν σε συμφωνία για την πυρηνική ενέργεια μέσα στη βδομάδα

Οικονομία
26/05/2026 - 18:50

Κάτω από τη βάση οι Έλληνες στην αποταμίευση: Ξοδεύουν συστηματικά περισσότερα από όσα βγάζουν

Ειδήσεις
26/05/2026 - 18:33

Φον Ντερ Λάιεν: «Βαρύ κατηγορώ» κατά Μόσχας για προσπάθεια αποσταθεροποίησης στη Βαλτική

Ειδήσεις
26/05/2026 - 18:32

Καιρός: Καθησυχαστικός ο Κολυδάς για την πιθανότητα εκδήλωσης ακραίου κύματος καύσωνα στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 18:18

Ο Όμιλος Qualco Χρυσός Χορηγός στο συνέδριο «Δημογραφικό 2026»

Ειδήσεις
26/05/2026 - 18:18

CNN: Η Ευρώπη πλήττεται από πρωτοφανές κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες-ρεκόρ για την εποχή

Ακίνητα
26/05/2026 - 18:10

ΕΤΑΔ: Ενέργειες αποκατάστασης της νομιμότητας στον αιγιαλό των Ιαματικών Πηγών Καλλιθέας Ρόδου

Πολιτική
26/05/2026 - 18:06

Χατζηδάκης: Χρωστάει μια απάντηση ο κ. Τσίπρας για τη ΔΕΗ

Ανακοινώσεις
26/05/2026 - 17:57

E.IN.S.: Μέρισμα €0,06 ανά μετοχή και ανεκτέλεστο έργων €13 εκατ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ