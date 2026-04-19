Άγιος Δημήτριος: Σύλληψη 39χρονου για τους πυροβολισμούς έξω από εστιατόριο

Σε εξέλιξη της έρευνας για τους πυροβολισμούς που είχαν σημειωθεί έξω από κατάστημα εστίασης στον Άγιο Δημήτριο Αττικής τον Ιανουάριο του 2026, οι διωκτικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 39χρονου, μετά την έκδοση σχετικού εντάλματος.

Ο εντοπισμός του ήταν αποτέλεσμα πολύμηνων και οργανωμένων ερευνών. Το απόγευμα του Σαββάτου 18 Απριλίου, οι αρχές διαπίστωσαν ότι διέμενε σε κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης σε περιοχή της Ανατολικής Αττικής.

Τα ξημερώματα της Κυριακής 19 Απριλίου πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση για τη σύλληψή του, με τη συμμετοχή ειδικών μονάδων της ΕΛ.ΑΣ., ανάμεσά τους και της ΕΚΑΜ, παρουσία δικαστικού λειτουργού. Ο άνδρας εντοπίστηκε μέσα στο διαμέρισμα και συνελήφθη χωρίς να αντιδράσει.

Κατά την ταυτοποίησή του διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε εισαγγελική διάταξη, με την οποία είχε ανακληθεί προηγούμενη αποφυλάκισή του. Παράλληλα, είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης που ξεπερνά τα οκτώ έτη για υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών και συμμετοχής σε ληστεία.

Μετά τη σύλληψή του, οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές για τις επόμενες διαδικασίες.