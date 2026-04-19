ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Άγιος Δημήτριος: Σύλληψη 39χρονου για τους πυροβολισμούς έξω από εστιατόριο
Ειδήσεις
18:58 - 19 Απρ 2026

Άγιος Δημήτριος: Σύλληψη 39χρονου για τους πυροβολισμούς έξω από εστιατόριο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε εξέλιξη της έρευνας για τους πυροβολισμούς που είχαν σημειωθεί έξω από κατάστημα εστίασης στον Άγιο Δημήτριο Αττικής τον Ιανουάριο του 2026, οι διωκτικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 39χρονου, μετά την έκδοση σχετικού εντάλματος.  

Ο εντοπισμός του ήταν αποτέλεσμα πολύμηνων και οργανωμένων ερευνών. Το απόγευμα του Σαββάτου 18 Απριλίου, οι αρχές διαπίστωσαν ότι διέμενε σε κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης σε περιοχή της Ανατολικής Αττικής.

Τα ξημερώματα της Κυριακής 19 Απριλίου πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση για τη σύλληψή του, με τη συμμετοχή ειδικών μονάδων της ΕΛ.ΑΣ., ανάμεσά τους και της ΕΚΑΜ, παρουσία δικαστικού λειτουργού. Ο άνδρας εντοπίστηκε μέσα στο διαμέρισμα και συνελήφθη χωρίς να αντιδράσει.

Κατά την ταυτοποίησή του διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε εισαγγελική διάταξη, με την οποία είχε ανακληθεί προηγούμενη αποφυλάκισή του. Παράλληλα, είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης που ξεπερνά τα οκτώ έτη για υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών και συμμετοχής σε ληστεία.

Μετά τη σύλληψή του, οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές για τις επόμενες διαδικασίες.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. αλλοδαπός με χειροβομβίδα: Ετοίμαζε επίθεση στον Ντογιάκο - Ο ρόλος ισοβίτη
Ειδήσεις

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. αλλοδαπός με χειροβομβίδα: Ετοίμαζε επίθεση στον Ντογιάκο - Ο ρόλος ισοβίτη

Λευκάδα: Οκτώ συλλήψεις σε ιστιοφόρο για κατοχή ναρκωτικών
Ειδήσεις

Λευκάδα: Οκτώ συλλήψεις σε ιστιοφόρο για κατοχή ναρκωτικών

Σύλληψη 28χρονου για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου
Ειδήσεις

Σύλληψη 28χρονου για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου

Traffic Commander: Η ΕΛ.ΑΣ. επιστρατεύει drones και «πράσινο κύμα» για να βάλει τέλος στο κυκλοφοριακό χάος
Ειδήσεις

Traffic Commander: Η ΕΛ.ΑΣ. επιστρατεύει drones και «πράσινο κύμα» για να βάλει τέλος στο κυκλοφοριακό χάος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
25/07/2026 - 20:15

Λιακούλη από Λάρισα: Μεγάλη καταστροφή μετά τη χαλαζόπτωση - Άμεσες αποζημιώσεις και ειδικό πρόγραμμα στήριξης

Ειδήσεις
25/07/2026 - 20:00

Φλέγεται η Ερυθρά Θάλασσα: Οι Χούθι χτύπησαν σαουδαραβικά διυλιστήρια – Ελληνικοί Patriot αναχαίτισαν τους πυραύλους

Ειδήσεις
25/07/2026 - 19:55

Πρόεδρος Καζακστάν προς Πούτιν: Ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να σταματήσει

Ειδήσεις
25/07/2026 - 19:41

Από τις καταγγελίες για τον Μυλωνάκη στο Κακουργιοδικείο: 101 κατηγορίες για Δρουσιώτη και «Σάντη»

Πολιτική
25/07/2026 - 19:28

ΥΠΑΜ Σαουδικής Αραβίας: Ευχαρίστησε τον Νίκο Δένδια για την ελληνική αποτροπή με τους Patriot

Υγεία
25/07/2026 - 19:10

Γεωργιάδης: Τη Δευτέρα οι ανακοινώσεις για την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του ΠΙΣ

Ναυτιλία
25/07/2026 - 18:50

Κικίλιας: Το λιμάνι της Πάτρας μπορεί να δώσει στα παιδιά μας μία καλύτερη ζωή

Ειδήσεις
25/07/2026 - 18:15

Αποκαλύψεις σοκ για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη: Διασυνδέσεις με αστυνομικούς και κρατικούς λειτουργούς

Ειδήσεις
25/07/2026 - 18:10

Τραμπ: Καταδίκασε τη βία, εξαπέλυσε επίθεση στα ΜΜΕ & προανήγγειλε την υποψηφιότητα του για το 2028

Πολιτική
25/07/2026 - 17:58

ΣΥΡΙΖΑ εναντίον Στουρνάρα: Είμαστε υπέρ της δίκαιης «τρέλας» για την καταβολή 13ης σύνταξης

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/07/2026 - 17:30

Αλλάζει ο χάρτης του ρεύματος: Τα κυμαινόμενα κερδίζουν τη μάχη της τιμής

Ειδήσεις
25/07/2026 - 17:23

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. αλλοδαπός με χειροβομβίδα: Ετοίμαζε επίθεση στον Ντογιάκο - Ο ρόλος ισοβίτη

Επιχειρήσεις
25/07/2026 - 16:58

Paramount – Warner Bros. Discovery: Νέα εμπλοκή στο deal των 110 δισ. δολαρίων

Πολιτική
25/07/2026 - 16:15

ΚΚΕ για τους Patriot: Η Ελλάδα εμπλέκεται άμεσα στον πόλεμο

Πολιτική
25/07/2026 - 15:59

Τσουκαλάς κατά κυβέρνησης: «Το ελληνικό καλοκαίρι έγινε πολυτέλεια για τους Έλληνες»

Φορολογία
25/07/2026 - 15:05

ΑΑΔΕ: Με νέα ρεκόρ έκλεισε η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων

Ειδήσεις
25/07/2026 - 14:35

Ινδία: Υπέβαλε την παραίτησή του ο υπουργός Παιδείας μετά τις μαζικές κινητοποιήσεις των νέων

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
25/07/2026 - 14:10

Η τεχνολογία μπαίνει στα ευρωπαϊκά χωράφια: Πρωταθλητές οι Βόρειοι, ουραγός η Ελλάδα στη γεωργία ακριβείας

Επιχειρήσεις
25/07/2026 - 13:40

«Deal-μαμούθ» 200 δισ. δολαρίων: Samsung και Broadcom ενώνουν δυνάμεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
25/07/2026 - 13:10

Μετρό Αθήνας: Νυχτερινές αλλαγές στη Γραμμή 3 – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα από 26/7

Πολιτική
25/07/2026 - 12:48

Μητσοτάκης - Χριστοδουλίδης: Κοινό μέτωπο Αθήνας και Λευκωσίας στις κρίσιμες εξελίξεις για το Κυπριακό

Οικονομία
25/07/2026 - 12:40

Φρένο στην ακρίβεια με μειώσεις έως 20%: Από Δευτέρα 27/7 οι δεσμευτικές προτάσεις των επιχειρήσεων

Πολιτική
25/07/2026 - 12:15

ΠΑΣΟΚ: Αιχμές για την κυβερνητική πολιτική στην έρευνα – Στο τραπέζι 11 εθνικές προτεραιότητες

Ειδήσεις
25/07/2026 - 11:52

Πύρινος εφιάλτης στην Ευρώπη: 200.000 εκκενώσεις σε Ισπανία και Γαλλία – Απειλείται η Μαδρίτη

Οικονομία
25/07/2026 - 11:45

ΥΠΕΘΟ: Συνεχίζεται ο διάλογος με τους κοινωνικούς φορείς ενόψει ΔΕΘ

Ειδήσεις
25/07/2026 - 11:30

Σήμα κινδύνου από τη γερμανική βιομηχανία: Χάνονται 15.000 θέσεις εργασίας κάθε μήνα

Πολιτική
25/07/2026 - 11:15

Το δεύτερο επεισόδιο του ΠΑΣΟΚ… άρα OnAir έρχεται Κυριακή 26/7

Ειδήσεις
25/07/2026 - 10:57

Κακοκαιρία: Πάνω από 100.000 κεραυνοί έπεσαν μέσα σε λίγη ώρα - Πού ισχύει Red Code

Ακίνητα
25/07/2026 - 10:45

Φοιτητική στέγη: Πού κυμαίνονται τα ενοίκια και τι πρέπει να προσέξουν οι νέοι φοιτητές

Οικονομία
25/07/2026 - 10:32

Παπαθανάσης: Τα μέτρα της ΔΕΘ θα κριθούν από την οικονομία – Εκτός συζήτησης η 13η σύνταξη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ