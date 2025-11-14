ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΛΑΣ: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε απάτες με το πρόσχημα επένδυσης σε καζίνο
Ειδήσεις
15:40 - 14 Νοε 2025

ΕΛΑΣ: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε απάτες με το πρόσχημα επένδυσης σε καζίνο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν πλαστογραφίες και απάτες, τετελεσμένες και σε απόπειρα, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, κατηγορούμενα και για ηθική αυτουργία σε ληστεία καθώς  και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Συνελήφθησαν πέντε μέλη, μεταξύ αυτών ο αρχηγός και ο υπαρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ εξιχνιάστηκαν δεκατρείς περιπτώσεις, με το παράνομο περιουσιακό όφελος να υπερβαίνει το 1.300.000 ευρώ.

Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης, πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Πέμπτης, 13 Νοεμβρίου 2025, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση σε Λουτράκι, Πάτρα και Αττική, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν -5- μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων ο αρχηγός και ο υπαρχηγός. Την επιχείρηση συνέδραμαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων της Δ.Α.Ο.Ε.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι συλληφθέντες τουλάχιστον από το 2023 συγκρότησαν και εντάχθηκαν σε εγκληματική οργάνωση, εντοπίζοντας οικονομικά εύρωστους επαγγελματίες και παρουσιάζοντας ψευδή επενδυτική ευκαιρία σε καζίνο, με υποτιθέμενες μηνιαίες αποδόσεις 10%–20%.

Ο αρχηγός εμφανιζόταν ως υψηλόβαθμο στέλεχος του καζίνο, ενώ για να πείσουν τα θύματά τους τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιούσαν συναντήσεις σε σουίτες του ξενοδοχείου, όπου τους επεδείκνυαν μεγάλα ποσά μετρητών, χρυσές λίρες, ράβδους χρυσού και πολύτιμους λίθους. Κατά περίπτωση, παρουσίαζαν και πλαστές επιταγές ως δήθεν αποδεικτικά των κερδών τους.

Όταν τα θύματα ζητούσαν πίσω τα χρήματά τους, η οργάνωση προέβαλε διάφορα προσχήματα καθυστερώντας συστηματικά την επιστροφή τους. Μάλιστα, χαρακτηριστικό της δράσης τους, αποτελεί η χρήση ακραίας βίας, με σκηνοθετημένη ληστεία και πρόκληση σωματικών βλαβών σε ένα θύμα, ενώ σε άλλη περίπτωση σκηνοθέτησαν «σύλληψη» του υπαρχηγού από άτομα που παρίσταναν τους αστυνομικούς, αφαιρώντας μεγάλο χρηματικό ποσό με πρόσχημα την κατάσχεση.

Σε έρευνες που διενεργήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

- το χρηματικό ποσό των -38.925- ευρώ,

- 113 διαμάντια αμφιβόλου γνησιότητας,

- 735 λίρες, χρυσού χρώματος, αμφιβόλου γνησιότητας,

- πλήθος δεσμίδων από αντίγραφα χαρτονομισμάτων φερόμενου ποσού -725.450- ευρώ,

- πλήθος ρολογιών με επιγραφή “ROLEX” αμφιβόλου γνησιότητας,

-2 πλάστες επιταγές ύψους -100.000- ευρώ και -600.000- ευρώ αντίστοιχα.

-3 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα πολυτελείας και

-6 κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Αυξημένα μέτρα της Τροχαίας – Πού απαγορεύεται η κυκλοφορία φορτηγών
Ειδήσεις

Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Αυξημένα μέτρα της Τροχαίας – Πού απαγορεύεται η κυκλοφορία φορτηγών

Μητσοτάκης για την ΕΛΑΣ του Τσίπρα: Φαντάζομαι το ΕΑΜ το άφησε στον κ. Πολάκη
Πολιτική

Μητσοτάκης για την ΕΛΑΣ του Τσίπρα: Φαντάζομαι το ΕΑΜ το άφησε στον κ. Πολάκη

Ψυχραιμία παιδιά...
Ανεμοδείκτης

Ψυχραιμία παιδιά...

ΕΛΑΣ: Ο κυριλέ «ανταρτοπόλεμος» του Τσίπρα
Σπύρος Πολυχρονόπουλος

ΕΛΑΣ: Ο κυριλέ «ανταρτοπόλεμος» του Τσίπρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
27/05/2026 - 18:01

Το ΔΕΗ 3×3 Street Basketball επιστρέφει για τέταρτη χρονιά

Επιχειρήσεις
27/05/2026 - 18:00

Wolt Ελλάδος: Νέος Country Representative ο Ηλίας Πίτσαβος

Εμπορεύματα
27/05/2026 - 17:55

Πετρέλαιο: «Βουτιά» έως 6% με φόντο τις θετικές εξελίξεις για το Ορμούζ

Ειδήσεις
27/05/2026 - 17:51

Πέθανε ο πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ Γεώργιος Δριτσάκος

Σχόλια Αγοράς
27/05/2026 - 17:51

Χρηματιστήριο: Έκτη σερί άνοδος με αυξημένο τζίρο - Η εικόνα στο ταμπλό

Ειδήσεις
27/05/2026 - 17:46

Συνεχίστηκε με εντάσεις η δίκη για τα Τέμπη - Στις 2 Ιουνίου η επόμενη δικάσιμος

Οικονομία
27/05/2026 - 17:40

Μελέτη ΚΕΦΙΜ: Η Ελλάδα 50η μεταξύ 69 οικονομιών ως προς την ανταγωνιστικότητά της

Εργασιακά
27/05/2026 - 17:32

ΔΥΠΑ: 117 εργαστήρια συμβουλευτικής για εργασία και επιχειρηματικότητα τον Ιούνιο

Πολιτική
27/05/2026 - 17:30

Καλαφάτης: Εγκαινίασε τη νέα κτιριακή επέκταση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Επιχειρήσεις
27/05/2026 - 17:29

Fais Group: Η θυγατρική του ELSOL απορροφά την E-TENNIS

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
27/05/2026 - 17:26

Το νέο BYD DOLPHIN G DM-i έρχεται στην Ευρώπη, φέρνοντας επανάσταση στην κατηγορία Β

Ακίνητα
27/05/2026 - 17:22

ΕΤΑΔ: Η «OTUS I.K.E.» οριστικός πλειοδότης για το «Ξενία Βυτίνας»

Επιχειρήσεις
27/05/2026 - 17:18

AB και WWF Ελλάς: Στρατηγική συνεργασία με ορίζοντα το 2030 για ένα βιώσιμο αγροδιατροφικό σύστημα

Οικονομία
27/05/2026 - 17:15

ΟΠΕΚΑ: Την Παρασκευή (29/5) η καταβολή των επιδομάτων για το Μάιο - Οι δικαιούχοι

Ειδήσεις
27/05/2026 - 17:10

ΔΝΤ προς Μελόνι: Σταματήστε τις οριζόντιες επιδοτήσεις στην ενέργεια

Ειδήσεις
27/05/2026 - 17:07

Έκκληση Ζελένσκι στις ΗΠΑ για ενίσχυση των συστημάτων Patriot

Ναυτιλία
27/05/2026 - 16:56

Celestyal: Ανανεώνει το χειμερινό της πρόγραμμα με διευρυμένη παρουσία στη Μεσόγειο

Ειδήσεις
27/05/2026 - 16:50

Ρωσικό τελεσίγραφο στην Αρμενία: Ξεχάστε το φθηνό αέριο αν ενταχθείτε στην ΕΕ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
27/05/2026 - 16:47

Panathēnea 2026: Η Alpha Bank δίνει δυναμικό «παρών» με επίκεντρο τον διαγωνισμό καινοτομίας FinQuest 2026

Χρηματιστήρια
27/05/2026 - 16:44

Wall Street: Οι επενδυτές επεξεργάζονται τα χθεσινά κέρδη με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
27/05/2026 - 16:35

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεωφόρο Συγγρού στις 2 και 3 Ιουνίου - Οι ώρες και τα σημεία

Πολιτική
27/05/2026 - 16:30

Δημοσκόπηση Real Polls: Τσίπρας και Καρυστιανού «αφήνουν» το ΠΑΣΟΚ με μονοψήφια

Ειδήσεις
27/05/2026 - 16:19

Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Αυξημένα μέτρα της Τροχαίας – Πού απαγορεύεται η κυκλοφορία φορτηγών

Ειδήσεις
27/05/2026 - 16:13

Γερμανία: Οι πιθανές κυρώσεις στην Κίνα δε θα πρέπει να πλήττουν τις ευρωπαϊκές εξαγωγές

Ειδήσεις
27/05/2026 - 16:00

Politico: Αντιπαράθεση Γαλλίας με ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο

Χρηματιστήρια
27/05/2026 - 15:58

BofA: Σήμα κινδύνου για πιθανή κατάρρευση των ευρωπαϊκών μετοχών

Ειδήσεις
27/05/2026 - 15:53

Ιράν: Παρουσίασε προσχέδιο για συνδιαχείριση του Ορμούζ με το Ομάν

Ειδήσεις
27/05/2026 - 15:34

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κακουργηματικές διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το κύκλωμα στην Κρήτη

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
27/05/2026 - 15:28

Fedhatta: Με «φρένο» 5% το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος για τους Έλληνες ταξιδιώτες

Ανεμοδείκτης
27/05/2026 - 15:21

Βρες το λάθος (του Ανδρουλάκη)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ