ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Δίκη Βαλυράκη: «Ήταν δολοφονία, τον σκότωσαν μετά από εντολή», κατέθεσε ο αδελφός της χήρας του
Ειδήσεις
17:34 - 14 Νοε 2025

Δίκη Βαλυράκη: «Ήταν δολοφονία, τον σκότωσαν μετά από εντολή», κατέθεσε ο αδελφός της χήρας του

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με την κατάθεση του κουνιάδου του Σήφη Βαλυράκη συνεχίστηκε σήμερα, Παρασκευή (14/11), η δίκη για τον θάνατο του πρώην υπουργού τον Ιανουάριο του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας.  

«Ήμουν παρών στην εύρεση της σορού. Ήταν πολύ χτυπημένος στο πρόσωπο και στο χέρι. Στο πρόσωπο είχε διαμελιστεί, είχε σπάσει η γνάθος, είχε χτυπήματα στο μέτωπο και ένα τεράστιο σφάξιμο στο λαιμό. Ο άνθρωπος ήταν διαμελισμένος και το αίμα που βγήκε από τα αυτιά είναι γιατί έβγαλε την κουκούλα», είπε ο μάρτυρας και αναφέρθηκε σε μια τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με καποιον που του είπε τι ακριβώς συνέβη τη μοιραία μερα.

«Συναντηθήκαμε 1η Απριλίου στο λιμανάκι της Χαλκίδας εκεί ήταν ένας άλλος κύριος που συστήθηκε και παρότρυνε τον βασικό μάρτυρα στην υπόθεση να μου πει τι ξέρει. Τον βρήκα την επόμενη που κατέθεσε. Μου περιέγραψε τι έχει συμβεί, μου είπε ότι από την πρώτη στιγμή έχουν αρχίσει και τον πρήζουν λιμενικοί και ντόπιοι και ότι θα του κάνουν ζημιά στο μαγαζί. Κυκλοφορούσε ότι πήρε 50.000 από την οικογένεια για να καταθέσει», ανέφερε ο κ.Παπαθεοδώρου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de8ex9agbhm9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Η κατάθεση του μάρτυρα

Πρόεδρος: Πώς φτάσατε στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για αυτούς;

Οι συνήγοροι της οικογένειας Βαλυράκη έφεραν στη δικαστική αίθουσα την προπέλα του σκάφους του Σηφη Βαλυράκη και ρώτησαν τον μάρτυρα, εάν ο θάνατος του πρώην Υπουργού θα μπορούσε να επέλθει από τα χτυπήματα της προπέλας.

Μάρτυρας: Είδα έναν άνθρωπο που είχε σφαγιαστεί. Το κόψιμο του λαιμού ήταν στο ύψος της κουκούλας. Η προπέλα κάνει διαφορετικά χτυπήματα.

Πρόεδρος: Πώς γνωρίζετε τι χτυπήματα κάνει η προπέλα; Μπορείτε να ξεχωρίσετε τα χτυπήματα από προπέλα;

Μάρτυρας: Άρχισα να ψάχνω στο διαδίκτυο και έβαλα τη λογική μου.
Το σκάφος αν κινείται δεν τον προλαβαίνει τον άνθρωπο. Αυτό ήταν το παραμύθι της πρώτης στιγμής και οι τίτλοι για την ιστορία. Αυτή είναι η εκτίμησή μου.

Κ.Παπαδάκης: Αυθόρμητα, την ώρα που βλέπετε τη σορό, τι σκέφτεστε;

Μάρτυρας: Ότι σφαγιάστηκε, αλλά όταν εκείνη την στιγμή έχουν σκοτώσει έναν άνθρωπο δεν έχει πεθάνει τον βλέπεις σφαγιασμένο μπορεί να μην συνειδητοποιείς κάποια πράγματα. Τα σκέφτεσαι μετά. Εγώ είδα έναν άνθρωπο που έχει σφαγιαστεί.

«Ο Σήφης σκοτώθηκε από κάποια εντολή»

Ο μάρτυρας εξέφρασε την βεβαιότητα ότι ο θάνατος του πρώην Υπουργού δεν ήταν ατύχημα, αλλά δολοφονία.

«Ο Σήφης σκοτώθηκε από κάποια εντολή. Στη νύχτα, όταν δεν θέλεις κάποιον τον εκτελείς, στην πολιτική είναι ατύχημα. Εδώ είχαμε… ατύχημα…», ανέφερε.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 18 Νοεμβρίου.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/11/2025 - 18:07
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τουρκία: Ξεκίνησε η δίκη του Ιμάμογλου για «πολιτική κατασκοπεία»
Ειδήσεις

Τουρκία: Ξεκίνησε η δίκη του Ιμάμογλου για «πολιτική κατασκοπεία»

Greek Mafia: Δίωξη για 9 κακουργήματα στους συλληφθέντες για τη δολοφονία Μοσχούρη
Ειδήσεις

Greek Mafia: Δίωξη για 9 κακουργήματα στους συλληφθέντες για τη δολοφονία Μοσχούρη

Λονδίνο: Δικαστική νίκη της Ελλάδας για τα warrants – Η ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ
Οικονομία

Λονδίνο: Δικαστική νίκη της Ελλάδας για τα warrants – Η ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ

Βιολάντα: Ελεύθερος υπό όρους ο υπεύθυνος παραγωγής - Προθεσμία πήρε ο διευθυντής του εργοστασίου
Ειδήσεις

Βιολάντα: Ελεύθερος υπό όρους ο υπεύθυνος παραγωγής - Προθεσμία πήρε ο διευθυντής του εργοστασίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανεμοδείκτης
27/05/2026 - 15:21

Βρες το λάθος (του Ανδρουλάκη)

Πολιτική
27/05/2026 - 15:19

Τσουκαλάς: Το κόμμα Τσίπρα μοιάζει περισσότερο με προϊόν μάρκετινγκ παρά με μία νέα πολιτική πρόταση

Πολιτική
27/05/2026 - 15:03

ΠΑΣΟΚ κατά κυβέρνησης: Μεταρρυθμίσεις χωρίς εμπιστοσύνη, ακόμη και ο Παυλόπουλος αποδομεί το «κυβερνητικό αφήγημα»

Επιχειρήσεις
27/05/2026 - 15:03

Ένταξη Bally’s Intralot και Ομίλου Qualco στο segment “Euronext Tech Leaders”

Υγεία
27/05/2026 - 14:55

Επέκταση «Προλαμβάνω»: €300 εκατ. χρηματοδότηση και εκατομμύρια δωρεάν εξετάσεις έως το 2030

Ειδήσεις
27/05/2026 - 14:52

Σε κρίσιμη καμπή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή - Κλιμακώνεται η ένταση Ισραήλ - Λιβάνου

Ακίνητα
27/05/2026 - 14:51

6η Premium Real Estate Expo: Επί τάπητος η στεγαστική κρίση, η πράσινη κατοικία και η Τεχνητή Νοημοσύνη

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
27/05/2026 - 14:48

Ολυμπιακή Ζυθοποιία: Πώς ενισχύει το «πράσινο» αποτύπωμά της

Επιχειρήσεις
27/05/2026 - 14:44

ROLCO - MyPlanet: Η κυκλική οικονομία στην πράξη - 3.000 λίτρα απορριμμάτων συλλέχθηκαν από την παραλία Λομβάρδα Κρωπίας

Οικονομία
27/05/2026 - 14:40

Το Bitcoin διορθώνει απότομα από τα $78.000 στα $75.700, ενώ το RAIN εκτοξεύεται

Πολιτική
27/05/2026 - 14:37

Κώτσηρας: Στόχος μας η διαρκής αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών

Οικονομία
27/05/2026 - 14:26

Έκθεση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: Άντληση €1,9 δισ. και αύξηση 41,8% στη χρηματιστηριακή αξία το 2025

Πολιτική
27/05/2026 - 14:26

Ζαχαράκη: Φέτος το καλοκαίρι θα ανακαινιστούν ακόμα 240 σχολεία - Μέχρι το 2029 θα έχουμε ξεπεράσει τα 2000

Επιχειρήσεις
27/05/2026 - 14:18

Το Greek Data Center Association (GRDCA) ενισχύει το ΔΣ του και υποδέχεται 8 νέα Mέλη

Magazino
27/05/2026 - 14:16

Κυκλοφορεί το Βιβλίο του Μιχάλη Σάλλα «ΤΙ ΠΗΓΕ ΛΑΘΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - και τι θα μπορούσε να διορθωθεί»

Αυτοδιοίκηση
27/05/2026 - 14:11

Σπανάκης για αλλαγές στα δημοτικά τέλη: Καταργείται το ΤΑΠ και θεσπίζεται νέο τέλος ανάπτυξης

Πολιτική
27/05/2026 - 13:59

Ελλάδα–Φινλανδία: Κοινό μήνυμα για ασφάλεια, υβριδικές απειλές και ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία

Magazino
27/05/2026 - 13:51

Πειραιώς: Αποκλειστικός χορηγός δύο συναυλιών στο πλαίσιο των «Εορτών Αποχαιρετισμού» του Φεστιβάλ Αθηνών - Επιδαύρου 2026

Επιχειρήσεις
27/05/2026 - 13:48

Φουρτούνες στην BP: Απομάκρυνε τον πρόεδρό της μετά από καταγγελίες για εκφοβιστική συμπεριφορά

Πολιτική
27/05/2026 - 13:48

Μητσοτάκης για την ΕΛΑΣ του Τσίπρα: Φαντάζομαι το ΕΑΜ το άφησε στον κ. Πολάκη

Εμπορεύματα
27/05/2026 - 13:42

Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου με φόντο την πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν

Ειδήσεις
27/05/2026 - 13:35

Η Ευρώπη αρχίζει να πιστεύει ότι ο Πούτιν θα επεκτείνει τον πόλεμο πέρα από την Ουκρανία

Ειδήσεις
27/05/2026 - 13:29

ΗΠΑ: Σφάλμα στους αρχικούς υπολογισμούς της τελωνειακής υπηρεσίας - Επιστροφές $20,6 δισ. από δασμούς

Οικονομία
27/05/2026 - 13:21

Χατζηθεοδοσίου: Ο υπερτουρισμός χωρίς τα αναγκαία έσοδα δεν έχει νόημα - «Καταστροφικό» μοντέλο το all inclusive

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
27/05/2026 - 13:19

Χαρδούβελης για τράπεζες στην ψηφιακή εποχή: Stablecoins, AI και νέες προκλήσεις για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα

Οικονομία
27/05/2026 - 13:02

ΟΔΔΗΧ: Ισχυρή ζήτηση για έντοκα γραμμάτια 26 εβδομάδων – Υπερκάλυψη 2,62 φορές και απόδοση 2,21%

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
27/05/2026 - 12:49

Παπαστράτος: 95 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην Ελλάδα - Στο δρόμο προς τα 100, επενδύει στη νέα γενιά

Πολιτική
27/05/2026 - 12:40

Χρηστίδης: Καλή η επικοινωνία αλλά η πολιτική ακόμα καλύτερη

Εργασιακά
27/05/2026 - 12:37

ΔΥΠΑ - ΕΒΕΑ: Συνάντηση για την ενίσχυση τεχνικών δεξιοτήτων υψηλής ζήτησης και την αγορά εργασίας

Αναλύσεις
27/05/2026 - 12:33

UBS για ελληνικές τράπεζες: Περιθώρια ανόδου έως 32% - Οι τιμές στόχοι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ