Δίκη Βαλυράκη: «Ήταν δολοφονία, τον σκότωσαν μετά από εντολή», κατέθεσε ο αδελφός της χήρας του

Με την κατάθεση του κουνιάδου του Σήφη Βαλυράκη συνεχίστηκε σήμερα, Παρασκευή (14/11), η δίκη για τον θάνατο του πρώην υπουργού τον Ιανουάριο του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας.

«Ήμουν παρών στην εύρεση της σορού. Ήταν πολύ χτυπημένος στο πρόσωπο και στο χέρι. Στο πρόσωπο είχε διαμελιστεί, είχε σπάσει η γνάθος, είχε χτυπήματα στο μέτωπο και ένα τεράστιο σφάξιμο στο λαιμό. Ο άνθρωπος ήταν διαμελισμένος και το αίμα που βγήκε από τα αυτιά είναι γιατί έβγαλε την κουκούλα», είπε ο μάρτυρας και αναφέρθηκε σε μια τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με καποιον που του είπε τι ακριβώς συνέβη τη μοιραία μερα.

«Συναντηθήκαμε 1η Απριλίου στο λιμανάκι της Χαλκίδας εκεί ήταν ένας άλλος κύριος που συστήθηκε και παρότρυνε τον βασικό μάρτυρα στην υπόθεση να μου πει τι ξέρει. Τον βρήκα την επόμενη που κατέθεσε. Μου περιέγραψε τι έχει συμβεί, μου είπε ότι από την πρώτη στιγμή έχουν αρχίσει και τον πρήζουν λιμενικοί και ντόπιοι και ότι θα του κάνουν ζημιά στο μαγαζί. Κυκλοφορούσε ότι πήρε 50.000 από την οικογένεια για να καταθέσει», ανέφερε ο κ.Παπαθεοδώρου.

Η κατάθεση του μάρτυρα

Πρόεδρος: Πώς φτάσατε στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για αυτούς;

Οι συνήγοροι της οικογένειας Βαλυράκη έφεραν στη δικαστική αίθουσα την προπέλα του σκάφους του Σηφη Βαλυράκη και ρώτησαν τον μάρτυρα, εάν ο θάνατος του πρώην Υπουργού θα μπορούσε να επέλθει από τα χτυπήματα της προπέλας.

Μάρτυρας: Είδα έναν άνθρωπο που είχε σφαγιαστεί. Το κόψιμο του λαιμού ήταν στο ύψος της κουκούλας. Η προπέλα κάνει διαφορετικά χτυπήματα.

Πρόεδρος: Πώς γνωρίζετε τι χτυπήματα κάνει η προπέλα; Μπορείτε να ξεχωρίσετε τα χτυπήματα από προπέλα;

Μάρτυρας: Άρχισα να ψάχνω στο διαδίκτυο και έβαλα τη λογική μου.

Το σκάφος αν κινείται δεν τον προλαβαίνει τον άνθρωπο. Αυτό ήταν το παραμύθι της πρώτης στιγμής και οι τίτλοι για την ιστορία. Αυτή είναι η εκτίμησή μου.

Κ.Παπαδάκης: Αυθόρμητα, την ώρα που βλέπετε τη σορό, τι σκέφτεστε;

Μάρτυρας: Ότι σφαγιάστηκε, αλλά όταν εκείνη την στιγμή έχουν σκοτώσει έναν άνθρωπο δεν έχει πεθάνει τον βλέπεις σφαγιασμένο μπορεί να μην συνειδητοποιείς κάποια πράγματα. Τα σκέφτεσαι μετά. Εγώ είδα έναν άνθρωπο που έχει σφαγιαστεί.

«Ο Σήφης σκοτώθηκε από κάποια εντολή»

Ο μάρτυρας εξέφρασε την βεβαιότητα ότι ο θάνατος του πρώην Υπουργού δεν ήταν ατύχημα, αλλά δολοφονία.

«Ο Σήφης σκοτώθηκε από κάποια εντολή. Στη νύχτα, όταν δεν θέλεις κάποιον τον εκτελείς, στην πολιτική είναι ατύχημα. Εδώ είχαμε… ατύχημα…», ανέφερε.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 18 Νοεμβρίου.