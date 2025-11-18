ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση επισκεπτών αλλά αύξηση εισπράξεων σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους τον Ιούλιο 2025
12:26 - 18 Νοε 2025

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση επισκεπτών αλλά αύξηση εισπράξεων σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους τον Ιούλιο 2025

Reporter.gr Newsroom
Σημαντική μείωση κατά 3,8% είχαμε τον φετινό Ιούλιο στους επισκέπτες Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων κατά την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) αλλά οι εισπράξεις παρουσιάστηκαν αυξημένες σε σχέση με τον Ιούλιο του 2024.

Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει τα αποτελέσματα της Έρευνας Κίνησης Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων για τον μήνα Ιούλιο 2025. Πιο συγκεκριμένα:

  • Κατά το μήνα Ιούλιο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, καταγράφεται μείωση των επισκεπτών μουσείων κατά 3,8%, αύξηση των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 9,4% και αύξηση των αντίστοιχων εισπράξεων κατά 29,1%.
  • Στους αρχαιολογικούς χώρους, κατά το μήνα Ιούλιο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, καταγράφεται μείωση των επισκεπτών κατά 10,9%, αύξηση των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 17,1% και αύξηση των αντίστοιχων εισπράξεων κατά 29,0%.
  • Κατά το επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025 παρατηρείται μείωση, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, κατά 0,9% στους επισκέπτες των μουσείων, αύξηση κατά 7,9% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου, και αύξηση κατά 34,4% στις αντίστοιχες εισπράξεις.
  • Στους αρχαιολογικούς χώρους, κατά το επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025, παρατηρείται μείωση κατά 4,4%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2024 στον αριθμό επισκεπτών, αύξηση κατά 4,1% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου και αύξηση 38,8% στις αντίστοιχες εισπράξεις.

