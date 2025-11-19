Δικαστικός χάρτης, ένας χρόνος μετά: Σημαντικά μειωμένος ο χρόνος απονομής δικαιοσύνης στα Πρωτοδικεία
17:13 - 19 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης με τη συμπλήρωση ενός έτους εφαρμογής του νέου Δικαστικού Χάρτη παρουσίασε σήμερα στατιστικά στοιχεία με τις επιδόσεις όλων των Πρωτοδικείων της χώρας.

Μετά την εφαρμογή του νέου Δικαστικού Χάρτη (νόμος 5108/2024), ο χρόνος έκδοσης των δικαστικών αποφάσεων στα Πρωτοδικεία της χώρας, μειώθηκε από τις 750 ημέρες στις 364, δηλαδή επήλθε μείωση κατά 53,2%, ενώ στο μεγαλύτερο Πρωτοδικείο της χώρας και ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης, αυτό της Αθήνας, ο χρόνος έκδοσης των αποφάσεων μειώθηκε στις 513 ημέρες από τις 1.422, δηλαδή η έκδοση των αποφάσεων μειώθηκε από τα 4 χρόνια σε 1,5 έτος, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του γραφείου συλλογής στατιστικών στοιχείων (JustStat) του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ειδικότερα, η πλειοψηφία των Πρωτοδικείων της χώρας εκδίδει πρωτόδικη απόφαση σε εκτιμώμενο χρόνο έως 280 ημέρες, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, με το νέο Δικαστικό Χάρτη "επήλθε σοβαρή επιτάχυνση στην απονομή της Δικαιοσύνης" και επισήμανε ότι η εφαρμογή του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας από την 1η Ιανουαρίου 2026, θα επιφέρει ακόμα μεγαλύτερη μείωση στον χρόνο έκδοσης των δικαστικών αποφάσεων.

Επίσης, ο κ. Φλωρίδης ανέφερε ότι οι ρυθμοί απονομής της Δικαιοσύνης θα βελτιωθούν ακόμα περισσότερο μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς θα αυξηθεί ο αριθμός των εφετών και θα συσταθεί στην Αθήνα Ποινικό Τμήμα.

Ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας χαρακτήρισε ως την μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στο χώρο της Δικαιοσύνης την υλοποίηση του νέου Δικαστικού Χάρτη, κάτι που παράλληλα έδωσε ταχύτερη και καλύτερη πρόσβαση των πολιτών στους 113 δικαστικούς σχηματισμούς (δικαστήρια) της χώρας, ενώ ανέφερε ότι θα συσταθεί διαρκής επιτροπή ελέγχου της πορείας του νέου Δικαστικού Χάρτη και όπου κρίνεται αναγκαίο θα υπάρχουν νομοθετικές παρεμβάσεις.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του τριμελούς συμβουλίου διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών, εφέτης, Χριστόφορος Λινός, ανέφερε, μεταξύ των άλλων, ότι με το νέο Δικαστικό Χάρτη το Πρωτοδικείο της Πρωτεύουσας, ενώ είχε 400 δικαστές, σήμερα έχει 740, εκ των οποίων οι 520 είναι της πολιτικής Δικαιοσύνης και 220 της Ποινικής Δικαιοσύνης.

Ο πρόεδρος του τριμελούς συμβουλίου διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, εφέτης, Πέτρος Αλικάκος, επισήμανε ότι αποδεδειγμένα βοηθάνε οι μεταρρυθμίσεις που έγιναν με το νέο Δικαστικό Χάρτη και ο αριθμός των δικαστών στη συμπρωτεύουσα αυξήθηκε και έφτασε τους 223.

Ο πρόεδρος του τριμελούς συμβουλίου διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Πειραιά, εφέτης, Γεώργιος Ξυνόπουλος, επικεντρώθηκε στο κτιριακό πρόβλημα, η επίλυση του οποίου έχει ήδη δρομολογηθεί από το υπουργείο Δικαιοσύνης και προσέθεσε ότι με την εφαρμογή του νέου Δικαστικού Χάρτη, λόγω της ένταξης περιφερειακών Πρωτοδικείων στα δικαστήρια του Πειραιά, θα τριπλασιαστεί η ύλη (αύξηση 151%). Ακόμη, επισήμανε ότι είναι αναγκαία η αύξηση των οργανικών θέσεων των δικαστών στον Πειραιά.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία:

  1. Στο Πρωτοδικείο της Αθήνας μειώθηκε στις 513 ημέρες από τις 1.422 η έκδοση των αποφάσεων, δηλαδή μειώθηκε από τα 4 χρόνια σε 1,5 χρόνο.
  2. Στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης μειώθηκε στις 227 ημέρες από 376, δηλαδή η έκδοση των αποφάσεων μειώθηκε από 1 χρόνο σε 7,5 μήνες.
  3. Στο Πρωτοδικείο Πειραιά μειώθηκε στις 280 ημέρες από τις 364, δηλαδή η έκδοση των αποφάσεων μειώθηκε από τον έναν χρόνο στους 9 μήνες περίπου.

Ακόμη, από την εφαρμογή του νέου Δικαστικού Χάρτη, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πριν την εφαρμογή του, το ποσοστό εκκαθάρισης στο σύνολο των Πρωτοδικείων της χώρας, αυξήθηκε από 90% στην περίοδο 16/09/2023-30/06/2024 σε 98,7% την περίοδο 16/09/2024-30/06/2025. Κάτι που μαρτυρά σχεδόν πλήρη διεκπεραίωση των δικαστικών υποθέσεων.

Στην παρουσίαση παραβρέθηκαν ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης και νυν υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης και πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής Χαράλαμπος Αθανασίου, οι ηγεσίες του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κ.λπ.

Τελευταία τροποποίηση στις 19/11/2025 - 17:17
