Στρατάκης («Χασάπης») στην Εξεταστική: Δεν εμπλέκομαι σε τίποτα – Μου έχετε διαλύσει το σπίτι

«Με χαρά είμαι σήμερα εδώ για να καταλάβω ποια είναι αυτά τα πράγματα για το οποία κατηγορούμαι», είπε ο Ανδρέας Στρατάκης, ο επονομαζόμενος και ως «Χασάπης», κατά την έναρξη της τοποθέτησής του στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την Πέμπτη (20/11), όπου είχε κληθεί ως μάρτυρας.

Προσέθεσε, δε, πως «ακούμε κάθε ημέρα και διαβάζουμε εγώ τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου ότι έχω συμμετάσχει σε συμμορία, σε εγκληματική οργάνωση και είμαι μέσα στο πρόβλημα που λέγεται ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό μου έχει δημιουργήσει τρομερή ψυχολογική πίεση και τεράστια οικονομική ζημιά».

Σχετικά με το προσωνύμιο «Χασάπης», ο κ. Στρατάκης είπε πως του το «κόλλησαν» τα ΜΜΕ επειδή είναι «πιασάρικο», αλλά στην Κρήτη τον φωνάζουν με το μικρό του όνομα (Ανδρέας).

Πέθανε ο Αντρέας, πέθανε και το ΠΑΣΟΚ

Ερωτηθείς, δε, από τον εισηγητή της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη, σχετικά με το αν υποστήριξε το ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν, ο κ. Στρατάκης απάντησε: «[Ήμουν] στο ΠΑΣΟΚ του Αντρέα Παπανδρέου. Πέθανε ο Αντρέας, πέθανε και το ΠΑΣΟΚ», δήλωση που προκάλεσε χιουμοριστικά σχόλια και γέλια από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που ήταν στην αίθουσα.

Σχετικά με το ότι κατέβηκε υποψήφιος με τη ΝΔ στις εκλογές του 2019, ο μάρτυρας είπε πως το έκανε για να στηρίξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε μία συγκυρία που τα πράγματα για τον αγροτικό χώρο ήταν πολύ δύσκολα, σε μία συγκυρία που «ζούσαμε μία απερίγραπτη κατάσταση στον αγροτικό χώρο από την τότε κυβέρνηση», όπως χαρακτηριστικά είπε.

«Αποφάσισα να στηρίξω τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον στήριξα. Σήμερα μετά από όσα έχουν γίνει θα έλεγα ότι είμαι πολιτικά άστεγος», είπε ακόμη.

Απο το 1985 έχω ελεγχθεί πολλές φορές - Δεν είχα ποτέ πρόβλημα

Όσο για τις επιδοτήσεις που λαμβάνει, είπε: «Καλλιεργώ 1.500 ελαιόδεντρα και επιδοτούμαι για 60 ζώα. Έχω περισσότερα, αλλά για τόσα επιδοτούμαι. Το 2015 λάμβανα 11.000 ευρώ επιδότηση. Τα τελευταία χρόνια το ποσό επιδότησης είναι στα 3.000 ευρώ. Ο γιος μου παίρνει 850 ευρώ επιδότηση και τα μεγαλύτερα παιδιά μου μπορεί να φτάνουν τα 4.500 ευρώ.»

«Από το 1985 έχω ελεγχθεί πολλές φορές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και στα ελαιόδεντρα και στα ζώα. Δεν είχα ποτέ πρόβλημα. Δεν είχα δεσμευμένα ΑΦΜ ποτέ ούτε μου ζητήθηκαν αχρεώστητα. Ποτέ», τόνισε ο κ. Στρατάκης.

Ερωτηθείς σχετικά με τις δυσλειτουργίες στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα όσα γνώριζε επ’ αυτού, ο μάρτυρας απάντησε: «Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ευθύς εξαρχής είχε μία δυσκολία προσαρμογής», είπε ο κ. Στρατάκης, συμπληρώνοντας: «Δεν ήξερα τίποτα, δεν έχω τίποτα, δεν ήξερα να έχει κάνει κάτι κάποιος εργαζόμενος. Αλλά υπήρχαν καθυστερήσεις, χρόνια τώρα, δυσκολίες… όλα αυτά δημιουργούσαν ένα άγχος.»

Οι «θερμοί» διάλογοι της Εξεταστικής

Εν τω μεταξύ, δεν έλειψαν και τα… ευτράπελα, αφού σημειώθηκε ένα θερμό επεισόδιο μεταξύ του μάρτυρα και του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Μπάρκα, όταν ο βουλευτής τον ρώτησε σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Την οικογένειά μου έχετε στοχοποιήσει πολιτικά. Πού είμαι στη δικογραφία κ. Μπάρκα; Να μου πείτε που αναφέρομαι. Νομίζετε ότι είναι τα σπίτια μας άντε μπες βγες; Μου έχετε διαλύσει το σπίτι μου από τα αθηναϊκά πάνελ...», είπε, απευθυνόμενος στον βουλευτή. «Να το αποσύρει, να το αποσύρει» φώναξε ο κ. Μπάρκας ζητώντας ο μάρτυρας να του απευθύνεται στον πληθυντικό.

Λίγο νωρίτερα, έναν έντονο διάλογο είχε και με την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, καθώς ο κ. Στρατάκης είπε: «Εγώ θέλω να μου πείτε γιατί με κατηγορείτε εμένα . Δεν αντέχω άλλο τις κατηγορίες κάθε μέρα για να γίνεται πολιτική αντιπαράθεση. Πάτε να τινάξετε το σπίτι μου στον αέρα. Δεν μπορώ να σας απαντήσω για τον Ξυλούρη».

«Κατηγορούμενος δεν είστε. Το αν θα είστε εσείς ή όποιος άλλος το αποφασίζουν οι εισαγγελείς», του απάντησε η κα Αποστολάκη, διευκρινίζοντας: «Εδώ έχετε έρθει ως μάρτυρας. Δεν είστε κατηγορούμενος».

Λίγο αργότερα, δε, είχαν μία ακόμη έντονη αντιπαράθεση, όταν ο κ. Στρατάκης υποστήριξε ότι γνώριζε την κα Αποστολάκη από το παρελθόν, τότε που εκείνη είχε υπηρετήσει ως υφυπουργός.

«Τι λέτε; Είχαμε γνωριστεί; Είχε πεθάνει ο Ανδρέας Παπανδρέου τότε», του απάντησε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, με τον ίδιο να λέει:

«Ήταν ο Γιώργος. Με ό,τι λέγεται Παπανδρέου ήμουν. Να το ξεκαθαρίσω. Θεσμικά σας είχα γνωρίσει. Σας είχα γνωρίσει πολιτικά και κομματικά. Εσείς υφυπουργός, εγώ συνεταιριστής.»

Στη συνέχεια, η κα Αποστολάκη επέμεινε να ρωτά τον μάρτυρα για τη σχέση του κ. Ξυλούρη (που, όπως ο ίδιος είπε, είναι φίλος του) με τον κ. Βορίδη και το γλυπτό που δώρισε στον τότε υπουργό Εσωτερικών.

«Μα τι είναι αυτά που λέτε; Απορώ πως το λέτε εσείς. Δεν διαβάσατε ότι ήταν άλλοι Ξυλούρηδες; Κάτι επιχειρηματίες από την Αθήνα, άσχετοι με τον Γιώργη τον Ξυλούρη ήταν οι άνθρωποι», απάντησε σε έντονο τόνο ο μάρτυρας, ο οποίος μάλιστα δεν παρέλειψε να υπενθυμίσει στην κα Αποστολάκη πως και η ίδια κατάγεται από την Κρήτη.

Γνώρισα τον Βορίδη στο Υπουργείο - Δεν του είπα τίποτα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ερωτηθείς για την συνεργασία του με τον Μάκη Βορίδη ως άμισθος σύμβουλος είπε ότι έγινε στο πλαίσιο αντιμετώπισης των τεράστιων προβλημάτων που αντιμετώπιζε το συνεταιριστικό πλαίσιο. «Ήμουν άμισθος σύμβουλος. Θα κάλυπτε το Υπουργείο τα έξοδα μεταφοράς μου και διαμονή αν χρειαζόταν. Εκδόθηκε ΦΕΚ με τις αρμοδιότητες σε αυτά περιορίστηκε δική μου συμμετοχή. Δεν τον γνώριζα τον Βορίδη. Τον γνώρισα τότε ως Υπουργό. Μετά τον Ιανουάριο το 2021 φεύγοντας από το υπουργείο δεν ξανασχολήθηκα».

Ακόμη, σε ερώτηση της εισηγήτριας του ΚΚΕ, κ. Μανωλάκου, σχετικά με τον αν είχε μιλήσει στον κ. Βορίδη, όταν ο ίδιος ήταν σύμβουλός του στο υπουργείο, σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, απάντησε: «Με τον κ. Βορίδη δεν συζητήσαμε ποτέ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν του είπα ποτέ τίποτα».

Όσον αφορά, δε, τη σχέση του με τον Γιώργο Ξυλούρη («Φραπέ»), απάντησε: «Με τον Γιώργο Ξυλούρη («Φραπέ») είμαστε φίλοι. Είναι πρόεδρος στην Ένωση Σουλτανίνας που είμαι μέλος. Είναι μεγάλος κτηνοτρόφος και αγοράζουμε κάθε χρόνο ζώα από αυτών που πάνε σε κατανάλωση. Αυτή είναι η επαγγελματική μας σχέση».

Ο Στρατάκης δεν εμπλέκεται, ελευθερώστε το σπίτι μου

Σημειώνεται ότι η απόφαση του «Φραπέ» να μην παρευρεθεί στην Εξεταστική και να επικαλεστεί το «δικαίωμα της σιωπής», προκάλεσε σάλο το πρωί της Πέμπτης (20/11), με τους βουλευτές της πλειοψηφίας να τον παραπέμπουν στον Εισαγγελέα, ενώ το ΠΑΣΟΚ επέμεινε για την άμεση βίαιη προσαγωγή του.

Ερωτηθείς σχετικά με την απόφαση του κ. Ξυλούρη να μην παραστεί, ο μάρτυρας δήλωσε ότι δεν γνώριζε ότι επρόκειτο να μην παρουσιαστεί στην Εξεταστική, καθώς ακόμη και σήμερα το πρωί τον αναζητούσε για να μεταβούν μαζί στη Βουλή, όπως είχαν συμφωνήσει.

Σε μία ακόμη αποστροφή του, δε, είπε σε έντονο ύφος: «Ο Στρατάκης δεν εμπλέκεται, πείτε το, να ελευθερώσετε το σπίτι μου… Θα με πεθάνετε. Δεν μπορεί όλη η Ελλάδα [να λέει] “ο Χασάπης… ο Χασάπης… ο Χασάπης”».

«Έχω βρεθεί στη μέση χωρίς να έχω κάνει τίποτα», επανέλαβε στη συνέχεια.