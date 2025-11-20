Διασταυρούμενα πυρά ΝΔ-ΠΑΣΟΚ για τον «Φραπέ»: Αιχμές Μαρινάκη για δημιουργία εντυπώσεων – «Καρφιά» Τσουκαλά για συγκάλυψη

Νέα «πυρά» κατά του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, από το βήμα της Βουλής (κατά τη συζήτηση του ν/σ για την ΕΡΤ), με αφορμή τις εξελίξεις στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη δεν άργησε να έρθει, με τον εκπρόσωπο Τύπου, Κώστα Τσουκαλά, να αφήνει αιχμές περί «αδιανόητου αυτογκόλ» και προσπάθειας συγκάλυψης.

Πιο αναλυτικά, ο κ. Μαρινάκης απευθυνόμενος στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μάντζο καταλόγισε στο ΠΑΣΟΚ πως συνεχίζει «στον ίδιο ολισθηρό δρόμο» και προσπαθεί να «δημιουργήσει εντυπώσεις στην Ολομέλεια της Βουλής με εντελώς λάθος και θεσμικά και πολιτικά τρόπο», τη στιγμή που «μία πολύ σοβαρή διερεύνηση είναι εν εξελίξει».

«Κατηγορείτε την κυβερνητική πλειοψηφία ότι θέλει να συγκαλύψει τον μάρτυρα στον οποίο αναφέρεστε [σ.σ. τον Γιώργο Ξυλούρη, “Φραπέ”]», είπε ακόμη ο κ. Μαρινάκης και διερωτήθηκε: «Αυτός που θέλει να συγκαλύψει στέλνει τον συγκεκριμένο μάρτυρα στον εισαγγελέα; Τι λέτε εσείς και μας ζητάτε να συνταχθούμε να γίνει βίαιη προσαγωγή;».

«Εμείς πάμε δύο βήματα μπροστά και αυτόν που “δήθεν θέλουμε να συγκαλύψουμε” τον στέλνουμε στον Εισαγγελέα για να εξετάσει», είπε στη συνέχεια ο κ. Μαρινάκης, ενώ αφήνοντας αιχμές για τα δημοσκοπικά ποσοστά του ΠΑΣΟΚ, προσέθεσε:

«Κύριε Μάντζο είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Η βελόνα κολλάει ή πολλές φορές πηγαίνει και προς τα κάτω, όπως λένε τα στελέχη σας, γιατί ακολουθείτε μία τακτική παίρνοντας ακριβώς το νήμα από εκεί που το άφησε η προηγούμενη αξιωματική αντιπολίτευση -δείτε που έχει φτάσει και αυτή, δημοσκοπικά και έχει χωριστεί σε 4, 5, 6 κόμματα. Αντί να συζητάμε σήμερα για ένα πολύ σοβαρό νομοσχέδιο και ένα πολύ σοβαρό ζήτημα προσπαθείτε να δημιουργήσετε εντυπώσεις για μια σοβαρή υπόθεση που είναι υπό διερεύνηση».

Σχετικά, δε, με τα χθεσινά «πυρά» εις βάρος του Mακάριου Λαζαρίδη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε πως όσα καταλογίζει το ΠΑΣΟΚ στον «γαλάζιο» βουλευτή δεν αποδεικνύονται «και μάλιστα προκύπτουν τα ανάποδα».

Εγκάλεσε, ακόμη, το ΠΑΣΟΚ για τοξικότητα και επανέφερε τις κατηγορίες της αξιωματικής αντιπολίτευσης προς το κυβερνών κόμμα περί συγκάλυψης στην υπόθεση των Τεμπών, καταλήγοντας να σημειώσει: «Μας έχετε πει ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς και σας έπιασε ο πόνος για ένα βουλευτή που τη Βουλή, κύριε Μάντζο, τη βλέπει και η οικογένειά του, τη βλέπουν και δικοί του άνθρωποι. Δεν είναι δυνατόν να λέτε έναν άνθρωπο φασίστα».

ΠΑΣΟΚ: Αδιανόητο αυτογκόλ του κυβερνητικού εκπροσώπου – Ομολογία της συγκάλυψης που ενορχηστρώνει το Μαξίμου

Υπενθυμίζεται ότι η Χαριλάου Τρικούπη, μετά την μη προσέλευση του κ. Ξυλούρη στην Εξεταστική ως όφειλε, ζήτησε την άμεση ενεργοποίηση όλων των νόμιμων διαδικασιών για την αυτοπρόσωπη εμφάνισή του, σημειώνοντας πως η άρνησή του να προσέλθει δεν έχει κανένα νομικό έρεισμα.

Μετά τις αναφορές του κ. Μαρινάκη στην Βουλή σχετικά με τη συγκεκριμένη υπόθεση, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, σε σχετική του ανακοίνωση, κατηγόρησε εκ νέου την κυβέρνηση για απόπειρα συγκάλυψης, δηλώνοντας: «Πριν κάτσει η σκόνη από την άρνηση του «Φραπέ» να καταθέσει ως μάρτυρας στην Εξεταστική Επιτροπή, ο κ. Μαρινακης ομολόγησε ωμά την επιχείρηση συγκάλυψης, που ενορχηστρώνει το Μέγαρο Μαξίμου».

«Η Νέα Δημοκρατία αρνείται την ενεργοποίηση των διατάξεων για τη βίαιη προσαγωγή του κ. Ξυλούρη στην Εξεταστική Επιτροπή, γιατί δεν θέλουν να τον ακούσει το πανελλήνιο να απαντά για τις προνομιακές του σχέσεις με τους υπουργούς και την πολιτική κάλυψη που του παρείχαν στις παράνομες ενέργειες του», αναφέρει ακόμη ο κ. Τσουκαλάς.

«Ξέρουν ότι η κατάθεση του θα εμπλέξει πολιτικά πρόσωπα και θα καταστήσει σαφές ότι πρόκειται για ένα “γαλάζιο” σκάνδαλο», υποστηρίζει στη συνέχεια η Χαριλάου Τρικούπη, σημειώνοντας πως αυτός είναι κι ο λόγος για τον οποίο «σήμερα μεθόδευσαν τη μη κατάθεση του με την επίκληση της σιωπής».

«Το επιχείρημα τους ότι τον… στέλνουν στον Εισαγγελέα είναι προσχηματικό», καταγγέλλει το ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πως «το κρίσιμο είναι ο κ. Ξυλούρης να καταθέσει για τα πραγματικά γεγονότα στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και όχι απλά να ελεγχθεί για απείθεια».

«Επιχειρούν να εξαπατήσουν την κοινή γνώμη γιατί τρέμουν την αλήθεια», υποστηρίζει σε έντονο ύφος ο κ. Τσουκαλάς και καταληκτικά – αφήνοντας αιχμές για τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη – συμπληρώνει:

«Τον ρόλο του Πρωθυπουργού ως ενορχηστρωτή της προσπάθειας συγκάλυψης δεν χρειάζεται να του τον αποδώσει η αντιπολίτευση. Του τον απέδωσε ο ίδιος ο κ. Μαρινάκης με την άρνηση του στο αίτημα του ΠΑΣΟΚ να έρθει ο “Φραπές: στην Εξεταστική.»